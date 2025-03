Onde assistir ao Brasileirão 2025? Entenda divisão dos direitos de transmissão

A temporada 2025 do Brasileirão marca o início de uma nova era nas transmissões das partidas e coloca em prática acordos de direitos de transmissão que vêm sendo costurados há muito tempo pelos clubes da elite nacional e outras equipes de divisões anteriores. Isso porque foram criados dois blocos que abrigam as equipes, um deles chamado Libra e o outro, Liga Forte União (LFU). O Lance! Biz explica a separação das ligas, como ficam as transmissões e onde assistir aos jogos da competição neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Para começar, é importante explicar que a criação dos blocos foi feita para negociar os direitos de transmissão do Brasileirão. Nesta temporada, serão dois grupos de grandes emissoras, a Globo e Record, além da Cazé TV e o streaming Prime Video. Cada um desses detentores tem seus jogos, formatos de transmissão e canais específicos para exibir os duelos.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Rede Globo foi a única que conseguiu fechar acordos de transmissão com as duas ligas, sendo que o acordo com os times da Libra é de exclusividade. A emissora transmitirá partidas na TV aberta, Premier e Globoplay. Por outro lado, a Record tem contrato apenas com a LFU, onde definiu que passará a partidas na TV aberta, pelo portal R7.com e o streaming Play Plus. Já a Cazé TV será no YouTibe, enquanto o Prime Video exibe dentro do seu streaming.

continua após a publicidade

E a definição de onde o jogo será transmitido depende de quem é o mandante. De acordo com a Lei do Mandante, criada em 2021, todos os 20 clubes têm o direito de negociar com quem e onde querem exibir seus jogos dentro de casa. Isso não interfere se o rival visitante tem acordo com outra emissora.

➡️ Donos de clubes mais ricos no Brasileirão 2025: veja ranking

Com o surgimento da Libra e LFU, os grupos passaram a negociar os direitos em conjunto com os outros integrantes. Em países como Espanha e Inglaterra, os 20 times negociam todos com as mesmas emissoras, sem essa divisão de "ligas" diferentes.

continua após a publicidade

Times que formam a Libra e LFU

Libra

Atlético Mineiro

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

RB Bragantino

São Paulo

Santos

Vitória

LFU

Botafogo Corinthians Ceará Cruzeiro Fluminense Fortaleza Internacional Juventude Mirassol Sport Vasco

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

Times da LFU

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)* Record: TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV)

TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV) Cazé TV: YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record)

YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record) Prime Video: no seu streaming (um jogo por rodada, que será exclusivo)

* A Globo exibirá nove jogos por rodada, sendo oito deles de forma exclusiva. A empresa é quem define onde vai passar cada um dos nove jogos (se será na TV aberta, fechada ou canal por assinatura)