Após 24 anos como patrocinador oficial da dupla Grêmio e Internacional, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conhecido como Banrisul, deixará de ser o patrocinador máster das equipes. Os rivais gaúchos sempre mantiveram a marca estampada no espaço nobre da camisa e agora fecharam acordo com a casa de apostas Alfa.bet. A informação é do portal "ge".

Os dois times já anunciaram a troca dos patrocinadores. No caso do Tricolor, o último jogo diante do Juventude ainda estampou o nome do Banrisul, enquanto o Inter atuou na última rodada do Gauchão sem nenhuma marca no centro da camisa.

Agora, o banco ficará como patrocinador na parte de trás dos uniformes. Para ocupar o local, a dupla Gre-Nal encerrou os acordos que tinham com a Esportes da Sorte, do lado do Grêmio, e a Estrela Bet, com o Colorado.

Estreia do novo patrocinador da dupla Gre-Nal

A Alfa.bet ainda não foi anunciada oficialmente, mas o acordo gira em tono de R$ 50 milhões para cada um dos rivais. O acordo é para uma parceria de três anos entre a casa de apostas e os dois clubes. A expectativa é que a estreia do novo patrocínio aconteça neste fim de semana, quando será realizado o Gre-Nal 444, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho.

Antes das conversas avançarem com a Alfa.Bet, os clubes tinham se aproximado de uma outra casa de apostas que atua no país, a KTO. Entretanto, o acordo não avançou.

O Internacional estreou na partida contra o Brasil de Pelotas, na última quarta-feira (5), seu uniforme para a temporada 2025. O modelo traz de volta o escudo "retrô" do Colorado, um modelo que foi originalmente usado na década de 1960. O escudo já foi usado em outras oportunidades e retorna na camisa deste ano fabricada pela Adidas.

O Gre-Nal 444 será disputado no sábado (8), às 21h, na Arena do Grêmio. O Tricolor ocupa a primeira posição do Grupo A, com dez pontos. No Grupo B, o Inter também lidera, com 13 pontos.