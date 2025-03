Premiação do Brasileirão 2025: entenda mudanças na distribuição de receitas

O Brasileirão 2025 começa neste sábado (29) e marca uma nova era na distribuição de receitas entre os clubes. Pela primeira vez, os times da Série A se dividiram em dois blocos comerciais — Libra e LFU — para vender os direitos de transmissão. Essa mudança tem impacto direto no cálculo das "premiações" por desempenho, com regras distintas para cada grupo.



📈 Como era até 2024?

Até o ano passado, o modelo de distribuição era centralizado. O Grupo Globo, que detinha praticamente todos os direitos de transmissão do Brasileirão, era o responsável por pagar as premiações com base na posição final na tabela.

30% das receitas de TV aberta e fechada eram destinados ao "bolo de premiação". Em 2024, esse valor total chegou a R$ 500 milhões. O campeão recebia 10% do montante; o vice, 9,5%, e assim sucessivamente. Os quatro clubes rebaixados não recebiam nada. O Botafogo, por exemplo, recebeu R$ 48,1 milhões pelo título de 2024.

O modelo da distribuição da Globo era: 40% fixo (igual para todos os clubes), 30% pela posição na tabela e 30% por audiência.

🏟️ O que muda em 2025?

A partir deste ano, LFU e Libra serão responsáveis pela distribuição de receitas de TV entre os clubes, incluindo a fatia de desempenho (premiação). O curioso é que o modelo de divisão será diferente para cada bloco.

LFU:

45% igualitário

30% por desempenho

25% por audiência

Libra:

40% igualitário

30% por desempenho

30% por audiência

O total de receitas de TV para 2025, somando os dois blocos, deve atingir R$ 2,9 bilhões. No entanto, o valor líquido a ser dividido entre os clubes será influenciado por várias variáveis, como:

Arrecadação do pay-per-view

Critérios de audiência

Repasse para a Série B

Repasse para investidores (no caso da LFU)

Com mais variáveis no cálculo e menos centralização, os clubes terão desafios para prever suas receitas. O Brasileirão 2025 será um teste para o novo modelo, que promete alterar o equilíbrio financeiro entre os participantes.

