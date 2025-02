Quanto João Fonseca deixa de faturar com eliminação no Rio Open?

A participação de João Fonseca no Rio Open 2025 durou menos do que os torcedores esperavam. O jovem tenista brasileiro foi eliminado ainda na primeira rodada, e além da frustração dentro de quadra, a queda precoce também representou uma perda financeira. Mas quanto ele deixou de faturar com a eliminação?

💰 Premiação milionária em jogo

A 11ª edição do Rio Open distribui uma premiação recorde de US$ 2,39 milhões (R$ 13,8 milhões). Somente por disputar a primeira rodada, Fonseca garantiu US$ 18.690 (R$ 108 mil). No entanto, se tivesse avançado no torneio, os valores poderiam ser bem maiores.

Confira quanto ele poderia ter embolsado em cada fase:

Oitavas de final : US$ 35.040 (R$ 202,7 mil)

: US$ 35.040 (R$ 202,7 mil) Quartas de final : US$ 65.645 (R$ 379,7 mil)

: US$ 65.645 (R$ 379,7 mil) Semifinal : US$ 128.490 (R$ 743,3 mil)

: US$ 128.490 (R$ 743,3 mil) Vice-campeão : US$ 241.100 (R$ 1,39 milhão)

: US$ 241.100 (R$ 1,39 milhão) Campeão: US$ 448.090 (R$ 2,59 milhões)

📉 Impacto financeiro e projeções

Caso Fonseca tivesse conquistado o título no saibro carioca, seu faturamento no torneio seria 24 vezes maior do que o valor recebido com a eliminação precoce. Além disso, a sequência no torneio poderia gerar maior visibilidade, atraindo novas oportunidades comerciais.

Apesar da queda na estreia, o jovem brasileiro segue em ascensão no circuito. Depois do título em Buenos Aires e da participação no Rio, ele se prepara para uma série de torneios de quadra dura nos Estados Unidos. 🔥🎾