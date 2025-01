O Botafogo já iniciou 2025 com mudanças tanto dentro quanto fora de campo. A principal delas foi anunciada nesta segunda-feira (6), em um evento no Jardim Botânico: a nova patrocinadora master. Depois de dois anos de parceria com a Parimatch, agora, quem assume o principal espaço da camisa alvinegra é a casa de apostas VBet.

O evento em restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro contou com alguns jogadores, como Raul, Matheus Nascimento, Kauê, Carlos Alberto e Patrick de Paula. Nomes, aliás, que disputarão o Campeonato Carioca. Além deles, os dirigentes Thairo Arruda (CEO) e Joel Carli (coordenador de futebol) também marcaram presença.

O Glorioso e a Vbet assinam por três temporadas, com um contrato que renderá R$ 55 milhões por ano aos cofres do clube, podendo chegar a R$ 70 milhões com bônus.

As operações da Parimatch, controladas globalmente pela Growe, foram vendidas, no Brasil, para a nova parceira, que migrará os clientes para a plataforma.

Ao todo, o contrato pelos três anos de parceria deve render ao Glorioso ao menos R$ 165 milhões. Com o valor dobrado, o Alvinegro subiria quatro posições e se tornaria o quinto maior patrocínio master entre os clubes da Série A, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco. Veja a lista:

Botafogo na lista de maiores patrocínios master dos clubes do Brasileirão 2024:

Flamengo - Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians - Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões fixos por ano podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco - Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Botafogo - Vbet - (R$ 55 milhões)

São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)