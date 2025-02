Quem é o dono do Rio Open? Entenda os negócios do torneio

O Rio Open, reconhecido como o maior torneio de tênis da América do Sul, passou por mudanças significativas em sua estrutura de propriedade nos últimos anos. Atualmente, o Mubadala Capital, por meio da empresa brasileira IMM, é o dono de 100% das ações do evento.

continua após a publicidade

Histórico e transição de propriedade

Inicialmente, o Rio Open foi concebido em 2014 por um consórcio brasileiro liderado pela IMX, empresa de marketing esportivo então controlada por Eike Batista. A oportunidade surgiu com a descontinuação do ATP de Memphis, permitindo que o Rio de Janeiro se estabelecesse no circuito mundial de tênis.



➡️ Premiação do Rio Open: veja evolução dos valores nos últimos anos

Durante anos, o controle do Rio Open foi dividido entre a IMM - que sucedeu a IMX - e a IMG, gigante internacional de esportes e entretenimento. A situação mudou em abril de 2023, quando a IMG vendeu sua participação de 50% no Rio Open para a IMM.



Essa movimentação ocorreu após a IMG adquirir o Mutua Madrid Open, outro torneio de destaque, necessitando, assim, ajustar seu portfólio para cumprir as regras da ATP que limitam a propriedade de múltiplos eventos de alto nível por uma única entidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Mubadala Capital e seus investimentos

Cabe destacar que o dono da IMM é o Mubadala Capital, gestora ligada ao fundo soberano de Abu Dhabi. Além do Rio Open, a empresa possui investimentos diversificados em setores como energia, saúde, tecnologia e imóveis.



No Brasil, a Mubadala também detém participações em empresas como a Rota das Bandeiras, concessionária de rodovias, e a Refinaria Landulpho Alves, na Bahia. A aquisição total do Rio Open reforçou o compromisso da Mubadala em expandir sua presença no mercado brasileiro e no segmento esportivo global.