Quem fatura mais? Compare as finanças de Botafogo e Racing

A decisão da Recopa Sul-Americana entre Racing e Botafogo promete equilíbrio dentro de campo. Mas, afinal, como os clubes se comparam financeiramente? Apesar de ambos estarem entre os mais tradicionais de seus países, suas realidades econômicas apresentam diferenças consideráveis.

💰 Orçamentos e receitas: quem fatura mais?

Os dois clubes possuem orçamentos robustos, mas o Botafogo leva vantagem. O clube carioca, impulsionado pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, estima que terminou a temporada de 2024 com um faturamento de R$ 700 milhões. O montante inclui cotas de TV, premiações, patrocínios e a venda de jogadores.

Já o Racing, um dos gigantes do futebol argentino, trabalha com um orçamento menor. Para a temporada 2024/25, a previsão de receita do clube é de 81 bilhões de pesos argentinos, o equivalente a R$ 438 milhões na cotação atual.

⚽ Premiação da Recopa Sul-Americana

Além do prestígio, a Recopa Sul-Americana também representa uma chance de aumentar a arrecadação. A Conmebol ainda não divulgou os valores de premiação para 2025, mas é possível ter noção com base nas últimas edições.



Tanto em 2024 quanto em 2023, o campeão do torneio faturou US$ 1,8 milhão (R$ 10,3 milhões), enquanto o vice ficou com US$ 900 mil (R$ 5,15 milhões). Para o Botafogo, a premiação seria um reforço em um orçamento já elevado, enquanto para o Racing, o valor tem um peso ainda mais relevante.

Mesmo com um cenário financeiro distinto, a Recopa será decidida dentro de campo. O equilíbrio técnico deve prevalecer, e o título pode ser decidido nos detalhes. A partida de ida será nesta quinta-feira (20), na Argentina, e a volta na próxima semana, no Brasil.

