Bahia x Paysandu na Copa do Brasil: qual o tamanho da disparidade financeira?

O Bahia entra campo na noite desta quarta-feira (30) pela partida de ida da terceira fase da Copa Do Brasil. O tricolor baiano estreia na competição somente agora por conta da classificação para a Libertadores na última temporada. O adversário definido em sorteio é o Paysandu, que disputa a segunda divisão. Investidor em uma das primeiras SAFs criadas no país, o Grupo City tornou o Esquadrão uma das equipes de maior valor de mercado no Brasil, o que cria uma grande disparidade financeira entre os rivais desta noite.

O tricolor figura entre as equipes que têm maior valor de mercado em toda a América do Sul, segundo mostrou levantamento do Lance! Biz no começo da competição. O Bahia é o sexto time com maior cifra do ranking com pouco mais de R$ 560 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Desde o começo da temporada, o Bahia investiu pouco mais de R$ 113 milhões em nove atletas nesta janela de transferências. Entre os nomes que chegaram, o volante Erick, ex Athletico-PR, se destacou por custar quase R$ 30 milhões e assinou até o fim de 2029.

O quase xará Erick Pulga é o nome que mais empolga no elenco tricolor. O atacante chegou do Ceará com contrato também até o fim da temporada 2029 e o Bahia desembolsou R$ 19 milhões pelo atleta, que já contribuiu com 12 participações em gols neste ano, líder da estatística na equipe.

Bahia x Paysandu em 2015, na Arena Fonte Nova. (Foto: Marcelo Malaquias/EC Bahia)

Disparidade financeira com o Paysandu

Do outro lado, o Paysandu também chegou à Copa do Brasil direto na terceira fase após conquistar a última edição da Copa Verde. O Papão disputa neste ano a Série B do Brasileirão e amarga neste momento a 18ª posição na competição. A equipe ainda não venceu após cinco rodadas do campeonato nacional e tem três derrotas e dois empates até aqui.

Entre os clubes que disputam a segunda divisão, o Paysandu é o 13º com maior valor de mercado entre os 20 do campeonato. A equipe paraense é avaliado em cerca de R$ 61 milhões, ficando atrás do próprio rival de estado Remo, que tem valor estimado em R$ 66 milhões.

Portanto, a disparidade financeira entre os rivais na Copa do Brasil é de quase R$ 500 milhões. Os atletas mais caros do tricolor baiano, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Lucho Rodríguez, são avaliados em pouco mais de oito milhões de euros, ou R$ 51 milhões, valor próximo do que apontado para o Paysandu.