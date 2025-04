O Bahia chega como grande favorito na partida contra o Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil, mas se o histórico de fato entrar em campo, o time de Rogério Ceni deve encontrar dificuldades contra o time paraense. O Tricolor não vence o Papão fora de casa há 43 anos e busca quebrar esse tabu às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

Mangueirão, palco de Paysandu x Bahia (Foto: Divulgação / Paysandu)

A última vez que o Bahia saiu vitorioso do Pará foi no Brasileirão de 1982, quando bateu o Paysandu por 3 a 1. De lá para cá, foram sete jogos disputados em solo paraense, com três empates e quatro derrotas, a última delas na 25ª rodada da Série B de 2016. Na ocasião, o Papão aplicou 2 a 1 na Curuzu, mas quem saiu feliz ao término do campeonato foi o Tricolor, que garantiu o acesso na 4ª posição, enquanto o Paysandu ficou em 14º.

Como chegam Bahia e Paysandu?

Esse, inclusive foi o último encontro entre Bahia e Paysandu, que voltam a se enfrentar na noite desta quarta-feira em fases totalmente distintas. Enquanto as duas equipes estavam na Série B em 2016 e com realidades não tão distintas, agora o momento é outro. O Bahia chega com um poderio financeiro muito maior sob o comando do Grupo City e com um elenco recheado de peças que fazem a diferença nesta temporada em que o time lidera o grupo F da Libertadores e começa a escalar no Brasileirão.

Já o Papão conseguiu se manter na Série B do ano passado para cá, mas enfrenta dificuldades na competição nacional e ainda busca sua primeira vitória na atual edição. A equipe de Luizinho Lopes, inclusive, vem de sete jogos sem vencer, mas dois deles foram empates contra o Goiás que garantiram ao time o bicampeonato da Copa Verde.

Confrontos em Copa do Brasil

Bahia x Paysandu em 2015, na Arena Fonte Nova Foto: Marcelo Malaquias

Esta será a terceira vez que os dois times vão se enfrentar pela Copa do Brasil, e o retrospecto é de equilíbrio. Enquanto o Bahia levou a melhor na segunda fase da edição de 2011 ao empatar por 0 a 0 no Pará e vencer no Pituaçu por 2 a 1, o Paysandu amassou o Bahia no jogo de ida em 2015, na Curuzu, por 3 a 0 e nem a derrota por 2 a 0 na volta, na Arena Fonte Nova, comprometeu a classificação do Papão para as oitavas de final.

continua após a publicidade

É neste contexto histórico que Bahia e Paysandu se reencontram em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e de um boa recompensa financeira, afinal quem passar de fase vai embolsar R$ 3.638.250. O jogo da volta está marcado para o dia 21 de maio, uma quarta-feira, na Arena Fonte Nova.