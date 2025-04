Ficha do jogo PAY BAH 3ª fase Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 29 de abril, às 21h30 (horário de Brasília) Local Magueirão, Belém Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Paysandu e Bahia entram em campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Mangueirão, para começar a decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida válida pela terceira fase do mata-mata nacional será transmitida ao vivo pelo canal de streaming Amazon Prime Video.

Estádio Mangueirão (Foto: Agência Pará/Governo do Estado)

O Paysandu vem de sete jogos sem vencer na temporada e amarga um início ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a equipe foi campeã da Copa Verde na semana passada, após final contra o Goiás, e está na final do Campeonato Paraense contra o Remo.

Já o Bahia chega como o grande favorito para esse confronto da Copa do Brasil. Além dos altos investimentos em reforços para rechear ainda mais o elenco, o Tricolor mostrou solidez e oportunismo para vencer as últimas três partidas da temporada contra Ceará e Palmeiras, pelo Brasileirão, e Atlético Nacional (COL), resultado que levou o time à liderança do grupo F da Libertadores, o considerado grupo da morte.

O Papão começa a disputa pelo título na terceira fase por conta do título na Copa Verde do ano passado, enquanto o Tricolor entra nesse seleto grupo por ser uma das equipes brasileiras que participam da Libertadores.

Confira as informações do jogo entre Paysandu e Bahia pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X BAHIA

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-deira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, Belém (PA);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Prováveis escalações de Paysandu e Bahia

O Paysandu de Luizinho Lopes deve ir a campo com: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan), Luan Freitas, Joaquín Novillo e PK; Ramon Martínez, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Benajmín Borasi, Rossi e Benítez.

Já o Bahia de Rogério Ceni pode ter a seguinte escalação: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Lucho Rodríguez (William José).