Veja o time provável do Bahia contra o Paysandu após último treino

O Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Paysandu na manhã desta terça-feira. A partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil está marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém. A principal novidade do Tricolor para a partida é a presença de Gabriel Xavier, que voltou a treinar normalmente com o grupo.

Jogadores do Bahia disputam bola durante treino (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O zagueiro se recuperou de lesão na panturrilha e treinou normalmente nas últimas duas atividades do Tricolor antes da partida contra o Papão. A expectativa é que ele seja relacionado para o jogo e vire mais uma opção para a zaga. Enquanto isso, Ronaldo, Kanu e Arias seguem em tratamento no departamento médico.

Diante desse cenário, é provável que Rogério Ceni poupe alguns atletas para administrar a equipe, que tem Brasileirão e Libertadores pela frente. Tudo isso sem falar que a classificação na Copa do Brasil é decidida em 180 minutos por conta do jogo da volta.

A provável escalação do Bahia contra o Paysandu após o último treino é: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte (Fredi), Ramos Mingo e Iago Borduchi; Erick (Caio Alexandre), Jean Lucas (Michel Araújo) e Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Como foi o último treino do Bahia?

O Bahia fez o último treino na manhã desta terça-feira antes de embarcar para Belém, onde enfrenta o Paysandu. Os atletas trabalharam aspectos táticos em campo reduzido, com orientações específicas em relação ao adversário. Além disso, os atletas também participaram de atividades técnicas. Por fim, os meio-campistas trabalharam passes e os defensores aprimoraram a bola aérea.

A partida de volta contra o time paraense está marcada para o dia 21 de maio, na Arena Fonte Nova. Quem avançar no confronto garante vaga nas oitavas de final da competição nacional.