Paysandu empata com Goiás no fim, leva nos pênaltis e é campeão da Copa Verde

O Paysandu conquistou o título da Copa Verde pela quinta vez na história, aumentando sua suberania na competição. Após um sofrido empate por 1 a 1 com o Goiás, conquistado graças a um gol nos acréscimos, o Papão também saiu atrás na decisão por pênaltis, mas conseguiu se recuperar e venceu por 5 a 4, na noite desta quarta-feira (23), no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No jogo de ida, no Mangueirão, em Belém, as equipes haviam empatado por 0 a 0. É a segunda conquista seguida do time bicolor — antes de 2024, havia vencido em 2016, 2018 e 2021. Welliton Matheus abriu para o Goiás, e Cavalleri fez o gol que levou a decisão para as cobranças. Rossi desperdiçou o pênalti do time campeão, mas Gonzalo Freitas e Marcão Silva isolaram para os goianos, para tristeza do Goiás e alegria do Paysandu.

Como foi Goiás x Paysandu

Duas semanas após um empate sem gols no jogo de ida, no Mangueirão, as duas equipes entraram em campo sabendo da responsabilidade de precisar vencer para levantar a taça. E partiram para o ataque. O Papão criou as duas primeiras duas oportunidades do jogo, uma aos 11, quando Rossi cabeceou forte para a defesa de Tadeu, e outra aos 15, de novo com o atacante obrigando o goleiro do time goiano a trabalhar, desta vez por um chute cruzado. Aos 18, o Goiás levou perigo pela primeira vez, com Rafael Gava recebendo cruzamento de Diego Caito e cabeceando rente à trave esquerda do goleiro Matheus Nogueira.

Rossi, sempre perigosamente, quase abriu o placar para os paraenses aos 22, quando finalizou de média distância, mas mandando por cima do travessão. Mas aos 24, um cruzamento perfeito de Lucas Lovat pela esquerda fez com que o atacante Welliton Matheus cabeceasse com maestria, tirando completamente do goleiro do Paysandu para fazer 1 a 0 para o Goiás. O Papão quase empatou aos 42, com Matheus Vargas arriscando de longe, à direira do goleiro Tadeu. E em seguida, Arthur Caíke se aproveitou de uma saída errada de bola dos visitantes e bateu de longe, surpreendendo o goleiro rival e quase ampliando o placar.

Na etapa final, o time goiano chegou bem aos cinco minutos, e mais uma vez com Welliton Matheus, em jogada individual, driblando um zagueiro duas vezes, mas completando fraco para a defesa de Matheus Nogueira. O Papão chegou perto de empatar aos 32, com Leandro Vieira, matando no peito e chutando no canto, rente à trave direita de Tadeu. De tanto insistir, aos 48, já nos acréscimos, o Paysandu empatou: após cruzamento de Rossi, o zagueiro alviverde Messias deixou passar, e Cavalleri deixou tudo igual e levou a decisão para os pênaltis.

Decisão por pênaltis

Os dois capitães começaram cobrando as penalidades para as suas equipes. Tadeu, goleiro do Goiás, mostrou categoria com os pés e fez o dele. Mas Rossi, um dos destaques da partida, isolou por cima do travessão, deixando o Paysandu em desvantagem. Na sequência: Arthur Caíke e DG converteram pelo time goiano, e Giovanni e Marlon Douglas pelos paraenses. Mas na cobrança do volante Gonzalo Freitas, a bola passou por cima do travessão, e Cavalleri deixou tudo igual na decisão dos pênaltis. Messias, pelo Verdão, e Nicolas, pelo Papão, fecharam as cinco cobranças e levaram para as alternadas. Logo na primeira, Marcão Silva bateu mal e isolou a cobrança. O volante bicolor Leandro Vilela não desperdiçou e marcou, confirmando o quinto título da Copa Verde para o Paysandu

O que vem agora

As duas equipes agora voltam as atenções para lutar por uma das quatro vagas na elite do futebol brasileiro do ano que vem: a disputa da Série B do Brasileirão. O bicamoeão Paysandu joga sábado (26), contra o CRB, no Mangueirão; e o Goiás visita o Botafogo-SP, segunda (28), em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. As duas partidas são válidas pela quinta rodada da competição.