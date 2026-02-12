Os Correios não renovaram o contrato de patrocínio à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Assim, deixaram de figurar como apoiadores da entidade em 2026. A parceria havia sido firmada em junho de 2024 com duração inicial de um ano, se manteve extraoficialmente por mais seis meses, mas não foi estendida ao término do vínculo. A publicação inicial foi feita pelo site Máquina do Esporte.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O acordo previa exposição da marca dos Correios em propriedades institucionais da CBG e ativações relacionadas às seleções de ginástica artística. Isso num momento de maior visibilidade da modalidade no ciclo olímpico - Rebeca Andrade é o expoente, mas não a única em destaque recente na modalidade.

Até o momento, não há comunicado oficial publicado no site da CBG sobre o encerramento do patrocínio. Procurada pelo site Games Latam Magazine, o presidente da CBG, Henrique Motta, informou que a entidade "agradece aos Correios pelo importante apoio ao longo do período de parceria, que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da modalidade e dos nossos atletas."

continua após a publicidade

Os Correios atravessam um período de pressão financeira e operacional, com registro de prejuízos recentes, necessidade de redução de custos, revisão de contratos e esforços para reestruturar o modelo de negócios. Nesse cenário, a estatal tem reavaliado gastos não essenciais, incluindo sua política de patrocínios e ações de marketing institucional.