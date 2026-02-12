Apesar de não ter grandes estrelas do esporte mundial em suas provas, as Olimpíadas de Inverno tem a particularidade de ter suas próprias estrelas, que também não faturam como os atletas dos Jogos de Verão, mas que possuem força em mercados mais nichados, o que permite que alguns nomes faturem alto com patrocínio de grandes marcas.

O esqui é uma das modalidades que mais atrai o interesse das marcas e tem dois dos cinco competidores nas Olimpíadas de Inverno que mais faturam. Outro mercado potente e que aparece entre as cinco primeiras posições é o hóquei no gelo, muito famoso nos Estados Unidos e Canadá, além de países nórdicos da Europa. A liga norte-americana, NHL, é uma das competições mais rentáveis do esporte no planeta.

E apesar da presença de nomes que disputam ligas consolidadas, como o hóquei, a maioria dos atletas faturam mais pelas publicidades do que por premiações de competições ou o salário recebido. É o caso de Auston Matthews, jogador de hóquei do Toronto Maple Leafs, clube canadense que disputa a NHL, que tem 75% dos seus ganhos representados pelo salário recebido no seu clube.

Outro dado que chama a atenção é a presença das mulheres, que são maioria em comparação aos homens. São três atletas no ranking, que ocupam a primeira, terceira e quarta posição.

A norte-americana naturalizada chinesa Eileen Gu, de 22 anos, lidera o ranking de atleta mais bem paga entre todos que disputam os Jogos de Milão-Cortina e tida como uma celebridade dos esportes radicais de inverno. A esquiadora tem três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, e é patrocinada por marcas como Red Bull, a fabricante de carros alemã Porsche, TCL, uma multinacional chinesa de eletrônicos, e a IWC Schaffhausen, marca de relógios de luxo. Do total faturado por Gu, menos de 1% vem de premiações.

Logo depois aparece Auston Matthews, seguido de Lindsey Vonn, maior nome do esqui alpino e que retornou da aposentadoria nos Jogos de Milão-Cortina para sua despedida. A competidora sofreu um grave acidente e sofreu uma fratura na perna. Aos 41 anos, a competidora atrai olhares de empresas como Delta Air Lines, Land Rover e Rolex.

Na quarta e quinta posição surgem Chloe Kim, do snowboard, que tem entre seus patrocinadores a Nike e a Monster Energy, e Ilia Malinin, patinador norte-americano, que tem contratos com Coca-Cola, Samsung e Honda.

Rankings dos atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Inverno

1 . Eileen Gu (Esqui): US$ 23 milhões (R$ 119,88 milhões) 2 . Auston Matthews (Hóquei): US$ 20 milhões (R$ 104,24 milhões) 3 . Lindsey Vonn (Esqui Alpino): US$ 8 milhões (R$ 41,70 milhões) 4 . Chloe Kim (Snowboard): US$ 4 milhões (R$ 20,85 milhões) 5 . Ilia Malinin (Patinação Artística): US$ 700 mil (R$ 3,65 milhões)