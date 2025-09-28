Melhor do mundo critica liga espanhola: ‘É desanimador’

Eleita melhor jogadora do mundo pela terceira vez no prêmio Bola de Ouro, Aitana Bonmatí tem uma carreira sólida, no Barcelona e na Seleção Espanhola. Mas, mesmo em meio à consagração, a camisa 14 do Barcelona não poupou críticas à liga espanhola, cobrando maior investimento e competitividade no futebol feminino do país.

— É uma pena, porque com tudo o que conquistamos nos últimos anos, era o momento de transformar nosso campeonato em um dos melhores do mundo: atrair patrocinadores, trabalhar o marketing… Mas falta uma verdadeira vontade política — disparou a meio-campista em entrevista à France Football.

Atualmente, a Liga F, primeira divisão do futebol feminino da Espanha, conta com 16 equipes. O Barcelona domina a competição e é campeão de forma consecutiva desde a temporada 2020/21, acumulando 10 títulos ao todo. Aitana, que se tornou a primeira mulher a conquistar três Bolas de Ouro, ainda reforçou a necessidade de mudanças estruturais.

— Há muito tempo defendo a redução do número de equipes, para tornar o campeonato mais competitivo e atrativo. Atualmente, algumas equipes jogam em estádios minúsculos, com poucos recursos, e isso freia o desenvolvimento do futebol feminino. Claro, fazemos nossa voz ser ouvida, mas se nada muda, é porque não há uma real vontade de melhorar. É desanimador — completou.

Craque do Barcelona, melhor do mundo é fã de Xavi e Iniesta

Apesar da crítica dura, a craque ressaltou que vive um sonho no clube da vida, o Barcelona, onde atua desde a base.

— Sinto-me privilegiada. Vivo um sonho no clube da minha vida. Já são quatorze anos aqui — disse ela, na mesma entrevista.

A espanhola também celebrou a conquista histórica da Bola de Ouro, e mencionou seus ídolos de juventude.

— Foi totalmente inesperado receber esta terceira Bola de Ouro histórica das mãos de Andrés Iniesta, que era meu ídolo de juventude junto com Xavi. De certa forma, é uma Bola de Ouro que compartilho com eles — contou Aitana.

