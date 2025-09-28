menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Paulistão Feminino: resultados da 10ª rodada e próximos jogos

Corinthians lidera competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/09/2025
21:10
Ivana Fuso comemora gol pelo Corinthians no Paulistão Feminino. (Foto: Anderson Romão/Agência Corinthians)
imagem cameraIvana Fuso comemora gol pelo Corinthians no Paulistão Feminino. (Foto: Anderson Romão/Agência Corinthians)
O Paulistão Feminino teve sequência neste fim de semana com vitórias de Corinthians, Ferroviária e Palmeiras. Até a 10ª rodada, o Timão segue isolado na liderança, com 27 pontos, seguido de Palmeiras, Ferroviária e São Paulo, fechando o G-4 da competição.

Sábado (27), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, o Corinthians goleou as donas da casa por 3 a 0, com gols de Juliete, Ivana Fuso e Ariel Godoi.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Na manhã deste domingo (28), a Ferroviária bateu o Santos por 2 a 1 no Jayme Cintra, em Jundiaí. Mais tarde, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o Palmeiras confirmou a boa fase e venceu o São Paulo por 3 a 0 no clássico, com gols de Brena (2x) e Amanda Gutierres.

A rodada se encerra nesta segunda-feira (29), quando o Red Bull Bragantino recebe o Realidade Jovem, às 17h, também em Santana de Parnaíba.

Resultados da 10ª rodada

  • 27/09 (sábado), 15h – Joaquinzão
    Taubaté 0 x 3 Corinthians — sem cobertura
  • 28/09 (domingo), 11h – Jayme Cintra
    Santos 1 x 2 Ferroviária — saiba como foi
  • 28/09 (domingo), 17h30 – Santana de Parnaíba
    São Paulo 0 x 3 Palmeiras — sem cobertura
  • 29/09 (segunda-feira), 17h – Santana de Parnaíba
    Red Bull Bragantino x Realidade Jovem — próximo jogo

Jogos da 11ª rodada

  • 02/11 (domingo) – Parque São Jorge
    Corinthians x São Paulo
  • 02/11 (domingo) – Arena Barueri
    Palmeiras x Bragantino
  • 02/11 (domingo) – Fonte Luminosa
    Ferroviária x Realidade Jovem
  • 02/11 (domingo) – Vila Belmiro
    Santos x Taubaté

Classificação do Paulistão Feminino

  1. Corinthians – 27 pts | 10J | 9V | 0E | 1D | 26 GP | 5 GC | SG +21 | 90%
  2. Palmeiras – 22 pts | 10J | 7V | 1E | 2D | 22 GP | 8 GC | SG +14 | 73%
  3. Ferroviária – 17 pts | 10J | 5V | 2E | 3D | 18 GP | 9 GC | SG +9 | 56%
  4. São Paulo – 14 pts | 10J | 4V | 2E | 4D | 13 GP | 13 GC | SG 0 | 46%
  5. Taubaté – 9 pts | 10J | 3V | 0E | 7D | 6 GP | 21 GC | SG -15 | 30%
  6. Bragantino – 9 pts | 8J | 2V | 3E | 3D | 12 GP | 14 GC | SG -2 | 37%
  7. Santos – 9 pts | 9J | 2V | 3E | 4D | 8 GP | 13 GC | SG -5 | 33%
  8. Realidade Jovem – 1 pt | 9J | 0V | 1E | 8D | 1 GP | 23 GC | SG -22 | 3%
O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)
O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

