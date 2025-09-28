Paulistão Feminino: resultados da 10ª rodada e próximos jogos
Corinthians lidera competição
O Paulistão Feminino teve sequência neste fim de semana com vitórias de Corinthians, Ferroviária e Palmeiras. Até a 10ª rodada, o Timão segue isolado na liderança, com 27 pontos, seguido de Palmeiras, Ferroviária e São Paulo, fechando o G-4 da competição.
Sábado (27), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, o Corinthians goleou as donas da casa por 3 a 0, com gols de Juliete, Ivana Fuso e Ariel Godoi.
Na manhã deste domingo (28), a Ferroviária bateu o Santos por 2 a 1 no Jayme Cintra, em Jundiaí. Mais tarde, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o Palmeiras confirmou a boa fase e venceu o São Paulo por 3 a 0 no clássico, com gols de Brena (2x) e Amanda Gutierres.
A rodada se encerra nesta segunda-feira (29), quando o Red Bull Bragantino recebe o Realidade Jovem, às 17h, também em Santana de Parnaíba.
Resultados da 10ª rodada
- 27/09 (sábado), 15h – Joaquinzão
Taubaté 0 x 3 Corinthians — sem cobertura
- 28/09 (domingo), 11h – Jayme Cintra
Santos 1 x 2 Ferroviária — saiba como foi
- 28/09 (domingo), 17h30 – Santana de Parnaíba
São Paulo 0 x 3 Palmeiras — sem cobertura
- 29/09 (segunda-feira), 17h – Santana de Parnaíba
Red Bull Bragantino x Realidade Jovem — próximo jogo
Jogos da 11ª rodada
- 02/11 (domingo) – Parque São Jorge
Corinthians x São Paulo
- 02/11 (domingo) – Arena Barueri
Palmeiras x Bragantino
- 02/11 (domingo) – Fonte Luminosa
Ferroviária x Realidade Jovem
- 02/11 (domingo) – Vila Belmiro
Santos x Taubaté
Classificação do Paulistão Feminino
- Corinthians – 27 pts | 10J | 9V | 0E | 1D | 26 GP | 5 GC | SG +21 | 90%
- Palmeiras – 22 pts | 10J | 7V | 1E | 2D | 22 GP | 8 GC | SG +14 | 73%
- Ferroviária – 17 pts | 10J | 5V | 2E | 3D | 18 GP | 9 GC | SG +9 | 56%
- São Paulo – 14 pts | 10J | 4V | 2E | 4D | 13 GP | 13 GC | SG 0 | 46%
- Taubaté – 9 pts | 10J | 3V | 0E | 7D | 6 GP | 21 GC | SG -15 | 30%
- Bragantino – 9 pts | 8J | 2V | 3E | 3D | 12 GP | 14 GC | SG -2 | 37%
- Santos – 9 pts | 9J | 2V | 3E | 4D | 8 GP | 13 GC | SG -5 | 33%
- Realidade Jovem – 1 pt | 9J | 0V | 1E | 8D | 1 GP | 23 GC | SG -22 | 3%
