O crescimento do futebol feminino brasileiro fez com que as jogadoras pintassem as ligas internacionais de verde e amarelo. Neste fim de semana, foram responsáveis por sete gols ao redor do mundo, com Dudinha e Tarciane marcando pela primeira vez por seus clubes.

continua após a publicidade

Além delas, Jhennifer balançou as redes duas vezes pelo Campeonato Mexicano e Bia Zaneratto e Debinha marcaram em mais uma vitória do KC Current. Na Liga F, Monica Hickmann foi decisiva para o Madrid CFF.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Veja os gols das brasileiras nas ligas internacionais

Tarciane

Nas Lyonnes desde o início de 2025, Tarciane ainda não havia marcado pelo clube. Na terceira rodada do Campeonato Francês, o time goleou o PSG por 6 a 1, com gol de cabeça da jogadora, que atuou pela lateral.

continua após a publicidade

Dudinha

Recém contratada pelo San Diego Wave, Dudinha marcou pela primeira vez no seu sétimo jogo pelo clube. A atacante fez o gol de empate contra o Pride, aproveitando erro na saída de bola de Moorhouse e encobrindo a goleira em batida com categoria. Apesar do gol, o time perdeu por 2 a 1.

Bia Zaneratto e Debinha

Com a vaga garantida nos playoffs da NWSL, O KC Current venceu mais uma vez. As brasileiras Debinha e Bia Zaneratto foram responsáveis por 2 dos 4 gols marcados pelo time no triunfo sobre o Chicago Stars.

continua após a publicidade

DEB STRIKES FIRST‼️



Debinha finds the back of the net for her 7th goal of the season 👏@NWSL | #KCBABY pic.twitter.com/BvpTPj52ZX — KC Current - x (@thekccurrent) September 27, 2025

PRESSURE? WHAT PRESSURE? 😮‍💨



Bia fights off the defender to find the back of the net for her 6th regular season goal off an assist from Temwa Chawinga 🔥@nwsl | #KCBABY pic.twitter.com/xGEw9kJ1d3 — KC Current - x (@thekccurrent) September 27, 2025

Jheniffer

Na Liga Mexicana, o Tigres venceu o León por 9 a 0, com dois gols de Jheniffer, ex-jogadora do Corinthians. A atacante soma seis gols em oito jogos na temporada e o clube é o atual líder do campeonato.

De cabeza y al fondo así el segundo de la noche cortesía de @JCordinali9. 😎 pic.twitter.com/apVwKPrSZm — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 27, 2025

María Sánchez con el robo, asiste a Cordinali y al fondo, así el séptimo de la noche. 😳 pic.twitter.com/JaSwv5DU8u — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 27, 2025

Monica Hickmann

A zagueira marcou na vitória do Madrid CFF sobre o Eibar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Monica marcou de pênalti para abrir o placar do jogo, que terminou 2 a 1 para o time de Madrid.