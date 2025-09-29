Protagonistas! Brasileiras balançam as redes pelo mundo; veja os gols
Jogadoras marcaram sete vezes no fim de semana
O crescimento do futebol feminino brasileiro fez com que as jogadoras pintassem as ligas internacionais de verde e amarelo. Neste fim de semana, foram responsáveis por sete gols ao redor do mundo, com Dudinha e Tarciane marcando pela primeira vez por seus clubes.
Além delas, Jhennifer balançou as redes duas vezes pelo Campeonato Mexicano e Bia Zaneratto e Debinha marcaram em mais uma vitória do KC Current. Na Liga F, Monica Hickmann foi decisiva para o Madrid CFF.
Veja os gols das brasileiras nas ligas internacionais
Tarciane
Nas Lyonnes desde o início de 2025, Tarciane ainda não havia marcado pelo clube. Na terceira rodada do Campeonato Francês, o time goleou o PSG por 6 a 1, com gol de cabeça da jogadora, que atuou pela lateral.
Tarciane ⚽️ pic.twitter.com/EHSRJQSojj— Willy Pasche (@willy_pasche) September 27, 2025
Dudinha
Recém contratada pelo San Diego Wave, Dudinha marcou pela primeira vez no seu sétimo jogo pelo clube. A atacante fez o gol de empate contra o Pride, aproveitando erro na saída de bola de Moorhouse e encobrindo a goleira em batida com categoria. Apesar do gol, o time perdeu por 2 a 1.
bem-vinda à @NWSL, Dudinha 🤯 pic.twitter.com/7Q4sj1gFaW— San Diego Wave FC (@sandiegowavefc) September 27, 2025
Bia Zaneratto e Debinha
Com a vaga garantida nos playoffs da NWSL, O KC Current venceu mais uma vez. As brasileiras Debinha e Bia Zaneratto foram responsáveis por 2 dos 4 gols marcados pelo time no triunfo sobre o Chicago Stars.
DEB STRIKES FIRST‼️— KC Current - x (@thekccurrent) September 27, 2025
Debinha finds the back of the net for her 7th goal of the season 👏@NWSL | #KCBABY pic.twitter.com/BvpTPj52ZX
PRESSURE? WHAT PRESSURE? 😮💨— KC Current - x (@thekccurrent) September 27, 2025
Bia fights off the defender to find the back of the net for her 6th regular season goal off an assist from Temwa Chawinga 🔥@nwsl | #KCBABY pic.twitter.com/xGEw9kJ1d3
Jheniffer
Na Liga Mexicana, o Tigres venceu o León por 9 a 0, com dois gols de Jheniffer, ex-jogadora do Corinthians. A atacante soma seis gols em oito jogos na temporada e o clube é o atual líder do campeonato.
De cabeza y al fondo así el segundo de la noche cortesía de @JCordinali9. 😎 pic.twitter.com/apVwKPrSZm— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 27, 2025
María Sánchez con el robo, asiste a Cordinali y al fondo, así el séptimo de la noche. 😳 pic.twitter.com/JaSwv5DU8u— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 27, 2025
Monica Hickmann
A zagueira marcou na vitória do Madrid CFF sobre o Eibar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Monica marcou de pênalti para abrir o placar do jogo, que terminou 2 a 1 para o time de Madrid.
