A grande final do Brasileirão Feminino, neste domingo (14), foi um sucesso dentro e fora de campo. Além do heptacampeonato do Corinthians, a partida na Neo Química Arena quebrou um recorde histórico nas arquibancadas, estabelecendo uma nova marca de arrecadação para a modalidade no país.

➡️É campeão! Corinthians vence Cruzeiro e conquista Brasileirão Feminino 2025

Renda milionária: a nova marca histórica

O duelo entre Corinthians e Cruzeiro estabeleceu o novo recorde de renda em um jogo de futebol feminino de clubes no Brasil. A partida arrecadou R$ 1.237.699,00 para os cofres do Timão.

Até hoje, a maior arrecadação pertencia à final do ano passado, em 2024, também na Neo Química Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo, que havia registrado R$ 974.416,30 de renda.

O público total da decisão deste domingo também foi expressivo: 41.130 torcedores estiveram presentes no estádio. Com esse número, a partida entrou para o Top 3 de maiores públicos da história do futebol feminino de clubes no Brasil.

Curiosamente, todos os três maiores públicos da modalidade no país foram registrados em jogos do Corinthians, na Neo Química Arena.

Veja os maiores públicos da história:

44.529 - Corinthians x São Paulo (Brasileirão 2024)

42.566 - Corinthians x Ferroviária (Brasileirão 2023)

41.130 - Corinthians x Cruzeiro (Brasileirão 2025)

Como foi o jogo

Diante de mais de 41 mil torcedores na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e se sagrou heptacampeão do Brasileirão Feminino neste domingo (14). O gol do título foi marcado pela zagueira Thaís Ferreira, no início do segundo tempo. A partida foi equilibrada na primeira etapa, com o Cruzeiro chegando a acertar a trave em sua melhor chance, mas as Brabas se impuseram na segunda etapa para garantir a vitória e coroar a grande festa da Fiel em São Paulo.

