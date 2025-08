O técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira, fez forte discurso antes da final entre Brasil e Colômbia, no último sábado (2), pela Copa América Feminina 2025. Este foi a primeira conquista do ex-comandante do Corinthians à frente da Seleção.

Confira discurso:

Com muita determinação, pra fazer aquilo que a gente tem no nosso plano de jogo, que só vai ajudar vocês, certo? É vocês se sentirem muito confiantes lá dentro, porque todas jogam muito bem. A gente está num momento com a energia muito sincronizada de todo mundo aqui. É a qualidade de vocês pra jogar futebol hoje, com torcida, em uma final. Vocês nasceram e trabalharam pra esse momento. Então tem que desfrutar, né? Tem que tá muito concentrada, né?

Muito confiante, muito capricho no passe. Muita frieza e precisão na finalização, certo? Esse é o estado de jogo que vocês têm que buscar desde o aquecimento. Todas vocês — quem começa jogando, quem vai entrar depois — enfim, todas têm que desfrutar desse momento aqui. Competir o tempo inteiro, ganhar os duelos... vocês sabem que tem um desafio, né? Do outro lado é uma final, é um time bom, né? Mas vocês estão totalmente prontas pra esse desafio. E o que leva à vitória é a dedicação, né?

É cada uma vencer o seu duelo, fazer o seu melhor, porque aí, numa final, quando se soma a qualidade com a entrega de cada uma, o nosso trabalho coletivo dá certo. E a gente sai daqui campeão.

Arthur Elias na Seleção Brasileira

Desde a chegada de Arthur Elias, a Seleção Brasileira Feminina disputou 34 partidas, com 22 vitórias, 5 empates e apenas 7 derrotas, alcançando um aproveitamento de 69,6%. Nesse período, marcou 75 gols e sofreu 35, com média de 7,4 finalizações para balançar as redes e 10,2 para ser vazada. Os dados são do Sofascore.

A equipe também registrou média de 54,8% de posse de bola e conquistou a Copa América Feminina de 2025, vencendo a Colômbia na final. Além disso, foi vice-campeã da Copa Ouro (perdendo para os Estados Unidos), ficou em terceiro lugar na She Believes Cup (superada pelo Japão) e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, novamente diante das norte-americanas. A próxima Data Fifa prevista será entre os dias 20 e 29 de outubro.