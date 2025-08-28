Sem premiação em dinheiro, Série A2 do Brasileirão paga cotas de participação aos times

O Brasileirão Feminino Série A2 2025 não prevê premiação em dinheiro para o campeão, e sim cotas de participação para todas as equipes. De acordo com o regulamento da competição, o campeão receberá o troféu e 50 medalhas douradas, enquanto o vice ficará com 50 medalhas prateadas. Além disso, os quatro semifinalistas conquistam o acesso ao Brasileirão Feminino A1 de 2026.

Mesmo sem premiação financeira por título, os clubes garantem cota de participação e suporte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante o torneio. A entidade arca com os custos de transporte, hospedagem e alimentação de até 30 pessoas por partida, além de cobrir despesas com arbitragem, VAR e exames antidoping.

Cotas de participação Série A2

Confira valores:

1ª Fase: 150 mil por clube (Total: 2,4M)

2 Fase: 40 mil por clube (Total: 320 mil)

3 Fase: 40 mil (Total: 160 mil)

4ª Fase: (Total: 150 mil)

Vice-campeão: 50 mil

Campeão: 100 mil

Comparado a outras competições, como a recém-retomada Copa do Brasil Feminina, e o Brasileirão A1, a competição é menos lucrativa. Na primeira divisão do futebol feminino, por exemplo, o campeão fatura R$ 1,8 milhão, enquanto na Copa do Brasil Feminina o valor acumulado pode chegar em R$ 1,38 milhão.

Santos e Botafogo decidem título

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Santos recebe o Botafogo neste sábado (30), às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo jogo de volta da final da Série A2 Feminina 2025.

No jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2, na noite desta terça-feira (26), o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol foi marcado por Carol Baiana, aos 42 minutos do segundo tempo.

Agora, as Gloriosas precisam reverter a desvantagem. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer empate garante o título às Sereias da Vila.

