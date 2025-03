Argentina x Brasil: qual elenco vale mais? Compare os valores

Após vencer a Colômbia com gol na reta final da partida, o Brasil entra em campo na terça-feira (25) para encarar a Argentina em clássico pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Dorival Jr. tenta engatar uma sequência positiva, mas terá pela frente a difícil missão de enfrentar os hermanos no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O confronto se mostra equilibrado dentro e fora de campo, principalmente pelas seleções terem grandes nomes do futebol mundial em suas convocações. Mas qual elenco vale mais?

O Lance! Biz fez um levantamento que mostra a diferença de valores dos atletas chamados por Dorival Jr. para os dois jogos na Data Fifa de março e os nomes que estão na lista do técnico Lionel Scaloni. Os dois treinadores perderam seus principais nomes, Neymar e Messi, que foram cortados das convocações por conta de lesões. Mesmo assim, os elencos são fortes e têm peças para ocupar o posto de protagonistas.

No caso do Brasil, Vini Jr. é o nome que lidera o elenco e é também o nome mais valioso entre todos os chamados por Dorival. O atacante do Real Madrid é avaliado em 200 milhões de euros, pouco mais de R$ 1,2 bilhão na cotação atual. O brasileiro rivaliza com Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão que é nome mais caro da Argentina, cotado em 100 milhões de euros (R$ 620 mi).

Brasil viaja até a Argentina para enfrentar os hermanos em Buenos Aires. (Foto: Carl de Souza/AFP)

O cenário mostra uma clara mudança na estrutura do futebol mundial, que atualmente vive uma fase de transição em que grandes craques como Neymar e Messi estão em um estágio avançado da carreira e mais próximos da aposentadoria. Atualmente, os craques de Brasil e Argentina valem "apenas" R$ 93 milhões e 124 milhões, respectivamente. Os números são baseados no Transfermakt, site especializado em transferências e valor de mercado de atletas.

Qual elenco vale mais em Argentina x Brasil?

Na disputa dos elencos, o Brasil leva a melhor com uma certa folga. Apesar de ter um elenco bem superior aos outros países do continente, a Argentina ainda não chega no patamar de valores dos jogadores do Brasil. No total, a Seleção Brasileira é avaliada em R$ 6,85 bilhões, enquanto os hermanos tem valor de mercado de R$ 4,8 bilhões. O valor é bem superior ao time da Colômbia, última adversária, que é cotada em pouco mais de R$ 1,9 bilhão.

O setor que apresenta maior equilíbrio é o meio-campo. Nesse recorte, a Argentina tem um total de R$ 1,8 bi de valor de mercado com nove nomes chamados para o setor. No caso do Brasil, com apenas cinco atletas para o meio, o valor somado é de R$ 1,3 bi.

Ou seja, o somatório dá vantagem para os hermanos, mas o valor médio fica com a Seleção. O Brasil tem valor médio de R$ 285 milhões por atleta aproximadamente. A Argentina tem valor de mercado médio de R$ 184 milhões.

Outro dado que ajuda a aumentar a disparidade entre Brasil e Argentinaé o valor médio dos jogadores. Isso porque o time de Dorival Jr. só tem três nomes avaliados abaixo dos 10 milhões de euros, o que ajuda a manter a média dos atletas no alto. Do lado argentino, são sete nomes com valor de mercado menor, sendo que quatro deles são na defesa.

Veja os valores das convocações de Argentina x Brasil

Argentina

Goleiros

Emiliano Martínez (Aston Villa-ENG): R$ 155,2 milhões

R$ 155,2 milhões Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha-FRA): R$ 31,04 milhões

R$ 31,04 milhões Walter Benítez (PSV-NED): R$ 74,5 milhões

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP): R$ 155,2 milhões Juan Foyth (Villarreal-ESP): R$ 62,08 milhões Cristian Romero (Tottenham-ENG): R$ 341,4 milhões Pezzella (River Plate-ARG): R$ 15,52 milhões Balerdi (Olympique de Marselha-FRA): R$ 124,16 milhões Otamendi (Benfica-POR): R$ 6,2 milhões Facundo Medina (Lens-FRA): R$ 155,2 milhões Tagliafico (Lyon-FRA): R$ 43,46 milhões

Meio-campo

Leandro Paredes (Roma-ITA): R$ 31,04 milhões Enzo Fernández (Chelsea-ENG): R$ 465,6 milhões Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid-ESP): R$ 155,2 milhões Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-GER): R$ 248,32 milhões Mac Allister (Liverpool-ENG): R$ 558,7 milhões Perrone (Como-ITA): R$ 55,87 milhões Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP): R$ 155,2 milhões Benjamin Domínguez (Bologna-ITA): R$ 37,25 milhões Almada (Lyon-FRA): R$ 167,6 milhões

Ataque

Nico González (Juventus-ITA): R$ 217,3 milhões Ángel Correa (Atlético de Madrid-ESP): R$ 93,1 milhões Nico Paz (Como-ITA): R$ 124,16 milhões Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA): R$ 620,8 milhões Julián Álvarez (Atlético de Madrid-ESP): R$ 558,7 milhões Santiago Castro (Bologna-ITA): R$ 155,2 milhões

Brasil

Goleiros

Alisson (Liverpool) – R$154,08 milhões Bento (Al-Nassr) – R$184,89 milhões Lucas Perri (Lyon) – R$49,30 milhões

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid) – R$246,52 milhões

– R$246,52 milhões Gabriel Magalhães (Arsenal) – R$462,22 milhões

– R$462,22 milhões Marquinhos (PSG) – R$246,52 milhões

– R$246,52 milhões Léo Ortiz (Flamengo) – R$67,79 milhões

– R$67,79 milhões Murillo (Nottingham Forest) – R$308,15 milhões

Laterais

Alex Sandro (Flamengo) – R$11,09 milhões

– R$11,09 milhões Guilherme Arana (Atlético-MG) – R$80,12 milhões

– R$80,12 milhões Wesley (Flamengo) – R$55,47 milhões

– R$55,47 milhões Vanderson (Monaco) – R$123,26 milhões

Meio-campistas

André (Wolverhampton) – R$154,08 milhões Bruno Guimarães (Newcastle) – R$493,04 milhões Gerson (Flamengo) – R$123,26 milhões Matheus Cunha – R$308,15 milhões Joelinton (Newcastle) – R$246,52 milhões

Atacantes