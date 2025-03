Seleção vai à Argentina mais leve do que quando chegou a Brasília

A Seleção Brasileira deixa Brasília na tarde desta segunda-feira (24) com um peso a menos para despachar para Buenos Aires, onde o Brasil enfrenta a Argentina nesta terça (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias. Quando o elenco se apresentou na capital federal, há uma semana, pairava sobre o grupo a pressão com o quinto lugar na tabela e a necessidade urgente de vitória. Mas o triunfo (sofrido) nos acréscimos diante da Colômbia deixou a equipe mais aliviada e confiante.

Coube ao capitão Marquinhos definir a importância da vitória de quinta-feira passada no Mané Garrincha.

— Às vezes a gente não tem muito tempo para trabalhar, não tem muito tempo para estar junto. Fazia quatro meses mais ou menos que a gente não estava treinando junto, chegamos e tivemos apenas dois, três treinos para fazer essa preparação do jogo… A gente sabia o quanto seria importante, pelo momento que a gente vinha, pelos resultados anteriores que a gente teve, dois empates, a nossa colocação na tabela… Sabíamos o quanto era importante essa vitória. Foi mais essa tirada de peso que deu — disse o defensor nesse domingo.

— Essa vitória trouxe essa tranquilidade com relação a tirar esse peso dos dois empates, e também subir um pouquinho na tabela. Mas aqui na seleção a gente nunca vai estar satisfeito simplesmente porque ganhou, talvez relaxar. Isso aqui não existe na Seleção — complementou Marquinhos.

Dorival define Seleção que enfrenta a Argentina pela manhã

Além dos dois treinos com elenco completo para a partida com a Colômbia, a Seleção realizou outros dois em Brasília, no sábado e no domingo. Nesta segunda, faz o trabalho derradeiro pela manhã, no Mané Garrincha, e à tarde embarca em voo fretado para Buenos Aires.

Na atividade desta segunda, Dorival Júnior vai definir a escalação da Seleção para o jogo com a Argentina, marcado para às 21h (de Brasília) desta terça-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogo pelas Eliminatórias pode garantir os argentinos matematicamente na Copa do Mundo de 2026 — ou deixar o Brasil muito perto da vaga.

Terceira colocada na tabela de classificação, a Seleção Brasileira pode abrir 11 pontos de vantagem do sétimo lugar, e isso num contexto em que restarão apenas mais 12 pontos em disputa. Mas, para tanto, o Brasil precisará primeiro vencer os argentinos.

No treino de domingo, Dorival Júnior testou duas mudanças no time além das quatro obrigatórias. O Brasil não terá Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson, que devem ser substituídos por Bento, Murillo, André e Joelinton. E existem boas chances de Wesley e Savinho também entrarem no time.