Escalação da Seleção: Dorival define volantes e testa Wesley

O técnico Dorival Júnior começou a definir a escalação da Seleção para enfrentar a Argentina em treino no fim da tarde deste domingo (23) no Mané Garrincha. Na atividade, o técnico praticamente confirmou André e Joelinton no meio-campo, encaminhou a escolha de Murillo na zaga e testou mudanças na lateral-direita e no ataque.

continua após a publicidade

➡️Sob desconfiança, Dorival completa um ano do 1º jogo na Seleção

Com as ausências de Bruno Guimarães, suspenso, e de Gerson, cortado por motivo de lesão, as escalações de André e de Joelinton na Seleção que irá encarar a Argentina já eram esperadas. A dupla vem treinando desde o início dos trabalhos em Brasília e entrou em campo na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia. E, com o corte de Alisson, Bento está confirmado no gol.

Na zaga, Murillo, do Nottingham Forest, foi o escolhido para compor a defesa ao lado de Marquinhos. O defensor é canhoto, tal qual o suspenso Gabriel Magalhães. A entrada de Léo Ortiz, do Flamengo, no fim do jogo com a Colômbia foi por opção de Dorival Júnior dadas as circunstâncias daquela partida. Diante da Argentina, ele deve esperar mais uma vez uma chance no banco.

continua após a publicidade

Wesley pode ser a novidade na escalação da Seleção

As novidades no treino deste domingo foram as entradas do lateral Wesley e do atacante Savinho, testados nas vagas de Vanderson e João Pedro.

O jogador do Flamengo teve desempenho elogiado contra a Colômbia e conta com o apoio de boa parte da torcida. A escalação dele para o jogo com a Argentina, porém, ainda depende do treino desta segunda-feira (24), o último antes da partida.

continua após a publicidade

Mesma situação vive o atacante Savinho. O jogador foi testado na frente no lugar de João Pedro, repetindo o mistério que Dorival Júnior fez nos dias que antecederam a partida com a Colômbia.

Assim, a possível escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Argentina tem Bento; Wesley (Vanderson), Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Vini Jr.