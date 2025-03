Matheus Cunha diz que Seleção está no mesmo nível que a Argentina

Matheus Cunha não era convocado há quase dois anos para a Seleção Brasileira. Mas a boa fase no Wolverhampton lhe garantiu um lugar na atual equipe, e há boas chances até mesmo de ele ser titular do Brasil no jogo desta terça-feira (25), diante da Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias. E, para o jogador, mesmo que o adversário esteja consolidado e o Brasil passe por um momento de afirmação, as duas equipes se equivalem

— Eu, sinceramente, não considero (que a Argentina esteja um nível acima). Acho que eles, por méritos, têm todo esse know-how que vem apresentando, principalmente pelos dois ou três títulos que conseguiram em seguida. Temos que respeitar e reconhecer o bom momento que eles vivem — declarou Matheus Cunha, citando os dois títulos da Argentina na Copa América e a conquista da Copa do Mundo.

— Mas, sem dúvida nenhuma, por capacidade, principalmente individual da nossa equipe, de tantos embates que eu posso falar por mim que tenho contra jogadores como De Paul, no Atlético de Madrid… Final de semana sim, final de semana não, eu estou enfrentando um argentino, o Enzo, o McAllister. Eu acho que falo mais pela minha posição, principalmente dos jogadores, que eu posso ter um enfrentamento dentro de campo. Eu acho que temos um nível tão alto quanto o deles — avaliou o atacante, que concedeu entrevista neste domingo (23), no hotel da Seleção, em Brasília.

— Todos sabem o momento que eles vivem, e por questão de confiança pode ser um diferencial para o jogo. Mas tenho certeza que, a partir do momento que a gente entra em campo, tanto eles quanto nós sabemos o respeito que vai ter dentro desse jogo. E eu não sinto uma certa vantagem deles até entrar dentro do campo, porque lá dentro é 11 contra 11.

De volta à Sseleção, Matheus Cunha diz viver melhor momento

Apesar do longo período fora das convocações, Matheus Cunha frequentemente vinha sendo cogitado na Seleção. E disse que considera estar no melhor momento da carreira

— Meu nome estar sempre próximo das convocações é uma demonstração do bom trabalho que eu vou fazer no meu clube. Isso é o principal para a gente trazer de volta para a Seleção o nosso dia-a-dia, que é aquilo que a gente pode controlar. No momento que a gente vem para cá, é fazer o máximo para que a gente possa continuar vindo, continuar tendo essas oportunidades.