Salário dos jogadores da seleção argentina: veja ranking

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Mesmo sem Lionel Messi, que ficou fora desta Data Fifa, a seleção argentina segue com um elenco estrelado, com jogadores que recebem salários milionários no futebol europeu.



De acordo com dados do site Capology, o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, lidera o ranking dos maiores salários, seguido por Enzo Fernández, do Chelsea, e Cristian Romero, do Tottenham.

📊 Ranking dos maiores salários

Valores brutos e anuais, com a cotação do euro a R$ 6,18.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid) — € 7,1 milhões (R$ 43,8 milhões) Lautaro Martínez (Inter de Milão) — € 16,8 milhões (R$ 103,7 milhões) Enzo Fernández (Chelsea) — € 11,5 milhões (R$ 71 milhões) Cristian Romero (Tottenham) — € 10,2 milhões (R$ 63 milhões) Dibu Martínez (Aston Villa) — € 9,3 milhões (R$ 57,4 milhões) Alexis Mac Allister (Liverpool) — € 9,3 milhões (R$ 57,4 milhões)

⚽ Valores em alta com protagonismo na Europa

Os jogadores argentinos vivem grande fase no futebol europeu, e os salários refletem o protagonismo em seus clubes. Lautaro Martínez, por exemplo, é o capitão e artilheiro da Inter de Milão, enquanto Enzo Fernández e Alexis Mac Allister se destacam na Premier League, considerada a liga mais valiosa do mundo.

Outro fator que impulsionou o valor de mercado e os salários desses atletas foi a conquista do título mundial no Qatar, em 2022. O prestígio internacional aumentou a visibilidade e o interesse de grandes clubes europeus.

Sem Messi nesta convocação, a Argentina aposta no talento desses jogadores para superar o Brasil no clássico das Américas.