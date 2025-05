Diante das dificuldades da Seleção Brasileira em contratar Carlo Ancelotti, dois nomes voltaram ao radar da CBF: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, do Al-Hilal.

Nesse contexto, torna-se inevitável a comparação financeira entre os dois técnicos portugueses. Vale lembrar que Abel está no comando do Palmeiras há cinco anos, enquanto Jorge Jesus teve uma passagem de apenas uma temporada pelo Flamengo.

Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras em janeiro de 2024. Segundo o jornal português O Jogo, o treinador acertou um vínculo de dois anos, com salário anual de 6 milhões de euros — totalizando 12 milhões de euros no período.

Jorge Jesus, por sua vez, vive um momento delicado no Al-Hilal, onde corre risco de demissão. Apesar disso, teve seu contrato renovado por mais um ano em janeiro e obteve um reajuste salarial. Seu faturamento anual é significativamente superior ao de Abel: 12,5 milhões de euros.

Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Quem é melhor para a Seleção?

Jorge Jesus trabalhou no futebol brasileiro durante apenas um ano. O "Mister" foi anunciado em junho de 2019, e deu início a um grande trabalho no Rubro-Negro, onde findou o jejum de 38 anos sem a Libertadores, e de quebra, levou o Brasileirão. No ano seguinte, viveu um semestre iluminado e sem derrotas, erguendo a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Cariocão. Porém, devido à pandemia, escolheu mudar de ares, e retornou a Portugal, onde acertou com o Benfica.

Apesar de não ter sido o primeiro, o treinador abriu de vez as portas para portugueses adentrarem o Brasil. Com os Encarnados na Pré-Champions, porém, caiu para o PAOK, de um compatriota: Abel Ferreira. O nome ficou marcado, e semanas depois, o lusitano recebeu proposta do Palmeiras. Em adaptação rápida, conduziu o Verdão à Copa do Brasil e à Libertadores também em meio ano. Início semelhante, a não ser pelas estatísticas.

Sem seguir os passos de Jorge, Abel permaneceu no Palmeiras até hoje, entre altos e baixos, momentos de estabilidade e períodos onde a corda balançou. Já Jesus, além do trabalho em Portugal, passou pelo Fenerbahçe e pelo Al-Hilal. Em questão de erguer troféus, o que manda no futebol, os dois estão igualados no período; comparando apenas o que foi conquistado no Brasil, Abel Ferreira leva a melhor.