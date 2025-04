Abel Ferreira avalia chance do Palmeiras ganhar o Mundial de Clubes

Falta pouco mais de um mês para a tão esperada disputa do Mundial de Clubes da Fifa 2025. E, assim como os demais clubes brasileiros que vão disputar o torneio internacional, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, já avalia as possibilidades do time conquistar o troféu. A competição está prevista para acontecer entre junho e julho, nos Estados Unidos.

O português sabe da dificuldade de um clube sul-americano vencer a competição e, apesar das "poucas chances" que o Palmeiras deve ter, o elenco vai brigara duramente pelo título.

– É verdade que teremos 10% de hipótese de poder ganhar este Mundial, talvez? Pois bem, vamos lutar por estes 10% começando com nosso primeiro foco em passar da fase de grupos. Há duas coisas que nós temos que fazer: a primeira é competir, mas a outra também é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, conquistamos – avaliou Abel Ferreira, em entrevista ao site da Fifa.

Além do Verdão, o grupo ainda conta com Porto, de Portugal, Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos, e que tem Messi no elenco. Para chegar longe no Mundial, assim como em todas as competições que disputa, Abel Ferreira tem um plano.

– Desde que minha comissão técnica chegou ao clube, nós falamos muito em plano. As temporadas são ganhas quando tu planificas e começas a construir o plantel. Quando tens contigo aqueles jogadores que tu acreditas que te podem ajudar a estar mais próximo de competir e ganhar. No início (da temporada), toda a gente estava um pouquinho preocupada, mas sabíamos o que estávamos fazendo. Sempre disse: "sabemos onde é que estamos, sabemos onde é que queremos chegar" – completou o treinador alviverde.

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium