Jorge Jesus e Abel Ferreira ganharam força no radar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira. A dupla portuguesa acumulou trabalhos por Flamengo e Palmeiras, respectivamente, marcantes no futebol nacional, e podem assumir após o fim do sonho de Ednaldo Rodrigues em ter Carlo Ancelotti no comando.

Com a ascensão das probabilidades de um dos dois estrangeiros comandar o Brasil no ciclo até a Copa do Mundo de 2026, o Lance! fez um levantamento das estatísticas de ambos nos trabalhos recentes, e você confere a numeralha abaixo.

🔰 Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Quem é melhor para a Seleção?

Jorge Jesus trabalhou no futebol brasileiro durante apenas um ano. O "Mister" foi anunciado em junho de 2019, e deu início a um grande trabalho no Rubro-Negro, onde findou o jejum de 38 anos sem a Libertadores, e de quebra, levou o Brasileirão. No ano seguinte, viveu um semestre iluminado e sem derrotas, erguendo a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Cariocão. Porém, devido à pandemia, escolheu mudar de ares, e retornou a Portugal, onde acertou com o Benfica.

Apesar de não ter sido o primeiro, o treinador abriu de vez as portas para portugueses adentrarem o Brasil. Com os Encarnados na Pré-Champions, porém, caiu para o PAOK, de um compatriota: Abel Ferreira. O nome ficou marcado, e semanas depois, o lusitano recebeu proposta do Palmeiras. Em adaptação rápida, conduziu o Verdão à Copa do Brasil e à Libertadores também em meio ano. Início semelhante, a não ser pelas estatísticas.

📋 Jorge Jesus pelo Flamengo

⚽ 58 jogos

✅ 44 vitórias

🟰 10 empates

❌ 4 derrotas

🔣 Aproveitamento: 81,6%

📋 Abel Ferreira nos primeiros 58 jogos pelo Palmeiras

⚽ 58 jogos

✅ 31 vitórias

🟰 12 empates

❌ 15 derrotas

🔣 Aproveitamento: 60,3%

Jorge Jesus é um dos treinadores cotados para assumir a Seleção, assim como Abel Ferreira (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Sem seguir os passos de Jorge, Abel permaneceu no Palmeiras até hoje, entre altos e baixos, momentos de estabilidade e períodos onde a corda balançou. Já Jesus, além do trabalho em Portugal, passou pelo Fenerbahçe e pelo Al-Hilal. Em questão de erguer troféus, o que manda no futebol, os dois estão igualados no período; comparando apenas o que foi conquistado no Brasil, Abel Ferreira leva a melhor.

🏆 Troféus de Jorge Jesus desde julho de 2019: 10

Flamengo (5): Libertadores de 2019, Brasileirão de 2019, Recopa Sul-Americana de 2020, Supercopa do Brasil 2020 e Cariocão de 2020

Fenerbahçe (1): Copa da Turquia de 2022-23

Al-Hilal (4): Saudi Pro League de 2023-24, Copa do Rei Saudita de 2023-24 e Supercopa da Arábia Saudita de 2023 e 2024



🏆 Troféus de Abel Ferreira desde julho de 2019: 10

Palmeiras (10): Libertadores de 2020 e 2021; Copa do Brasil de 2020; Recopa Sul-Americana de 2022; Paulistão de 2022, 2023 e 2024; Brasileirão de 2022 e 2023; Supercopa do Brasil de 2023

Abel Ferreira é um dos treinadores cotados para assumir a Seleção, assim como Jorge Jesus (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Se compararmos a última temporada completa de Abel Ferreira com a atual de Jorge Jesus - na qual restam apenas cinco jogos para o fim, além do Mundial de Clubes -, o mais velho ainda leva a melhor, com pouca distância.

📆 Abel Ferreira em 2024

⚽ 67 jogos

✅ 39 vitórias

🟰 16 empates

❌ 12 derrotas

🔣 Aproveitamento: 66,1%



📆 Jorge Jesus em 2024-25

⚽ 46 jogos

✅ 31 vitórias

🟰 8 empates

❌ 7 derrotas

🔣 Aproveitamento: 73,1%

Apesar dos números, Abel supera Jorge no legado construído em um clube. Veja alguns dos recordes do comandante no Palmeiras:

👑 Técnico com mais títulos na história do Palmeiras - 10 (empate com Oswaldo Brandão)

👑 Técnico com mais finais disputadas na história do Palmeiras - 14

👑 Técnico com mais vitórias na Libertadores pelo Palmeiras - 34

👑 Técnico com maior invencibilidade fora de casa entre todos os clubes da América - 22 jogos

Carlo Ancelotti recusou a proposta para ser técnico da Seleção Brasileira, segundo informações do jornal espanhol "Marca". O principal empecilho teria sido a não liberação do Real Madrid, que conta com o treinador até o Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho, após o prazo dado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com o fim das tratativas entre as partes, Jorge Jesus ganhou força. As chances são maiores devido à possível demissão do Al-Hilal, justamente por conta dos resultados ruins recentes e a queda na Champions Asiática. Assim, a CBF teria livre caminho para negociar diretamente com o lusitano, em vias de preparação para a Copa do Mundo de 2026.