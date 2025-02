Qual o salário de Jorge Jesus no Al-Hilal? Veja valores

Jorge Jesus segue como um dos treinadores mais bem pagos do futebol mundial. Após renovar contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em maio de 2024, o técnico português recebeu um aumento salarial e agora figura entre os técnicos mais valorizados do cenário internacional.



Mas, afinal, quanto Jorge Jesus ganha por temporada no futebol saudita?



📊 Salário de Jorge Jesus

De acordo com informações do portal Saudi Football, Jorge Jesus teve seu contrato renovado por mais um ano e garantiu um reajuste salarial. Confira os números:

Salário anual : €12,5 milhões ( R$ 67 milhões )

: ( ) Salário mensal : €1,04 milhão ( R$ 5,6 milhões )

: ( ) Salário semanal: €240 mil (R$ 1,3 milhão)

Com esse novo contrato, Jorge Jesus reafirma sua posição de destaque entre os técnicos mais bem remunerados do mundo.

🏆 Como Jorge Jesus se compara aos outros técnicos?

O treinador do Al-Hilal não é o mais bem pago do futebol mundial. Veja como ele se compara com outros grandes nomes:

Diego Simeone (Atlético de Madrid) – €30 milhões Pep Guardiola (Manchester City) – €25 milhões Mikel Arteta (Arsenal) – €18,7 milhões Stefano Piolli (Al-Nassr) – €18,5 milhões Steven Gerrard (Al-Ettifaq) – €18,2 milhões

Com €12,5 milhões por temporada, Jorge Jesus está entre os dez técnicos mais bem pagos do mundo.

⚽ Aposta do Al-Hilal para seguir no topo

A renovação de Jorge Jesus com o Al-Hilal veio após uma temporada de grande sucesso, na qual o treinador português conquistou a Liga Saudita e a Supercopa da Arábia, além de bater o recorde mundial de vitórias consecutivas.



O futebol saudita tem investido pesado para atrair jogadores e treinadores de renome internacional, e a manutenção de Jorge Jesus no comando do Al-Hilal faz parte desse projeto ambicioso.

