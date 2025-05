Leila, presidente do Palmeiras, nega contato da CBF para que Abel Ferreira assuma Seleção

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, nega que a CBF procurou o clube para tratar sobre a possibilidade de Abel Ferreira assumir o comando técnico da Seleção Brasileira.

De acordo com a mandatária, Ednaldo Rodriguez, comandante da confederação, não entrou em contato com a direção alviverde. Vale lembrar que a Seleção segue sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior após a goleada sofrida para a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

— Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação — afirmou Leila.

Pouco mais de quatro anos à frente do comando técnico do Palmeiras, Abel Ferreira tem contrato válido até o fim de 2025. O plano da diretoria, no entanto, é estender o vínculo do treinador até dezembro de 2027, data que marca o término do segundo mandato de Leila.

Com o Mundial de Clubes no horizonte, o Palmeiras não planeja mudanças na comissão técnica e aposta na continuidade do trabalho para fazer uma boa campanha na competição continental, além de brigar pelos títulos da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

— Isso eu já respondi diversas vezes. O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro, não pensamos em outra coisa. Aí depois, quando as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvidas que eu vou conversar, sim, com o nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027 — explicou a mandatária ainda em 2024.

Abel Ferreira comenta possibilidade de assumir a Seleção Brasileira

Durante a entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Ceará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Abel Ferreira comentou sobre a possibilidade de assumir o comando da Seleção Brasileira.

Embora tenha considerado uma honra ter seu nome ligado à Seleção, o treinador português afirmou que segue focado no projeto do Palmeiras, onde tem contrato até dezembro.

— É uma honra ter o nome associado a uma das melhores seleções do mundo (Brasil), mas é claro e sabido que eu tenho contrato com o Palmeiras. Meu foco é total e absoluto com meus jogadores. Meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras —