Sou do Esporte abre inscrições para o 11º Prêmio Foco Radical 2026

O Instituto Sou do Esporte abriu inscrições para a 11ª edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical 2026, o mais importante reconhecimento de governança, integridade e boas práticas de gestão no esporte brasileiro. As inscrições estão abertas nas categorias Melhores Práticas, Práticas Inovadoras e Comissão de Atletas.

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Há mais de uma década na vanguarda da transformação do esporte nacional, o Instituto Sou do Esporte reafirma seu compromisso: reconhecer, valorizar e amplificar as organizações que fazem o esporte brasileiro mais íntegro,profissional e sustentável.

A cerimônia de premiação da 11ª edição acontece no dia 30 de novembro de 2026, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo BandSports.

COMO SE INSCREVER

As inscrições estão abertas até 15 de julho de 2026 — ou até o preenchimento do número máximo de vagas disponíveis. Não espere: o prazo pode se encerrar antes do previsto.

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Por que se inscrever?

Ao longo de 11 anos, o Prêmio Sou do Esporte tornou-se a principal plataforma de visibilidade para entidades esportivas que lideram pelo exemplo. Ser reconhecido pelo prêmio significa integrar um seleto grupo de organizações que definem os padrões de excelência da gestão esportiva brasileira — e que influenciam políticas, parceiros, patrocinadores e a sociedade.

Novidades da 11ª edição

Esta edição traz atualizações importantes no processo de inscrição e nos critérios de avaliação, tornando o prêmio ainda mais rigoroso e representativo:

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Matrizes de avaliação personalizadas: Em parceria com a EY, foram desenvolvidas três matrizes específicas de governança para a primeira fase da análise estatutária , que é classificatória.

Confederações Olímpicas e Paralímpicas

Clubes

Federações Estaduais e Associações Esportivas

Novos critérios de avaliação:

Dentre os mais de 170 itens analisados nas três matrizes, a Sou do Esporte dará peso dois às entidades que atuarem, estatutariamente e nas melhores práticas, em novos quatro pilares:

Práticas e educação contra a manipulação de resultados Combate à violência de gênero Proteção de crianças e adolescentes Combate ao racismo

Novo formato de inscrição:

Envio obrigatório de um vídeo de até 3 minutos apresentando a prática inscrita — contexto, objetivos, resultados, evidências e potencial de replicabilidade

Documentação de suporte limitada a cinco slides, com foco em objetividade e clareza

Corpo de avaliadores

A análise das inscrições conta com um painel qualificado de conselheiros convidados de referência no esporte e na gestão e com a EY como balizadora de todas as fases.

Conselheiro Atuação Carolina Zullo Advogada especialista em Direito Desportivo Emerson Appel Gerente de Esportes e Relações Institucionais – CBC Fernando Monfardini Executivo de Compliance e Proteção de Dados – Atlético Mineiro Frederico Pedrosa Membro do Conselho Fiscal da CBF Humberto Mota Filho Presidente do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade – ACRJ Julia Serra de Godoi Advogada especialista em Direito Desportivo Roberta Codignoto Consultora e Palestrante de Compliance e Integridade Roberto Armelin Diretor Executivo de ESG, Riscos e Compliance – São Paulo FC Thiago Horta Head de Integridade para a América Latina – Genius Sports

A junta decisória é complementada pelo Conselho Estatutário do Instituto Sou do Esporte:

Conselheiro Atuação André Alarcon Sócio – Demarest Claudio Mattos Sócio – Demarest Lars Grael Velejador olímpico, consultor e palestrante Marcos Bonequini Diretor de Desenvolvimento de Negócios e consultor Paulo Ganime Ex-CEO do Lance e ex-Deputado Federal

Pelo segundo ano consecutivo, o processo conta com a observação do Ministério do Esporte, representado por Diogo Medeiros, Diretor de Fomento, Empreendedorismo e Economia Digital do Esporte — reforçando a legitimidade e transparência do prêmio.

Sobre o Instituto Sou do Esporte

Fundado há mais de uma década, o Instituto Sou do Esporte é referência nacional no fomento à governança esportiva e promove o maior prêmio do esporte brasileiro, reunindo modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol. Por meio de iniciativas de capacitação, pesquisa e reconhecimento, o instituto atua como catalisador de um esporte brasileiro mais íntegro, inclusivo e profissional.

Informações para inscrição

Período de inscrições: 15 de junho a 15 de julho de 2026 (ou até o limite de vagas) Link de inscrição Cerimônia de premiação: 30 de novembro de 2026 — São Paulo Transmissão: BandSports (ao vivo)

As inscrições para as demais categorias do prêmio serão anunciadas em breve pelo Instituto Sou do Esporte em seus canais oficiais de comunicação e pelos parceiros de mídia.