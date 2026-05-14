Sou do Esporte abre inscrições para o 11º Prêmio Foco Radical 2026
O maior reconhecimento de governança esportiva do Brasil convida entidades a inscreverem suas melhores práticas
- Matéria
- Mais Notícias
O Instituto Sou do Esporte abriu inscrições para a 11ª edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical 2026, o mais importante reconhecimento de governança, integridade e boas práticas de gestão no esporte brasileiro. As inscrições estão abertas nas categorias Melhores Práticas, Práticas Inovadoras e Comissão de Atletas.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Saiba como a Fifa irá dividir a verba aos clubes que tiverem jogadores na Copa
Copa do Mundo14/05/2026
- Lance! Negócios
Cristiano Ronaldo se torna acionista da LiveMode, dona da CazéTV
Lance! Negócios14/05/2026
- Lance! Negócios
Veja quanto a Fifa deve pagar aos clubes por cada jogador que participar da Copa
Lance! Negócios13/05/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Há mais de uma década na vanguarda da transformação do esporte nacional, o Instituto Sou do Esporte reafirma seu compromisso: reconhecer, valorizar e amplificar as organizações que fazem o esporte brasileiro mais íntegro,profissional e sustentável.
A cerimônia de premiação da 11ª edição acontece no dia 30 de novembro de 2026, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo BandSports.
COMO SE INSCREVER
As inscrições estão abertas até 15 de julho de 2026 — ou até o preenchimento do número máximo de vagas disponíveis. Não espere: o prazo pode se encerrar antes do previsto.
Inscrições pelo link" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:rgb(4,37,98)" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"> Inscrições pelo link
Por que se inscrever?
Ao longo de 11 anos, o Prêmio Sou do Esporte tornou-se a principal plataforma de visibilidade para entidades esportivas que lideram pelo exemplo. Ser reconhecido pelo prêmio significa integrar um seleto grupo de organizações que definem os padrões de excelência da gestão esportiva brasileira — e que influenciam políticas, parceiros, patrocinadores e a sociedade.
Novidades da 11ª edição
Esta edição traz atualizações importantes no processo de inscrição e nos critérios de avaliação, tornando o prêmio ainda mais rigoroso e representativo:
Matrizes de avaliação personalizadas: Em parceria com a EY, foram desenvolvidas três matrizes específicas de governança para a primeira fase da análise estatutária , que é classificatória.
- Confederações Olímpicas e Paralímpicas
- Clubes
- Federações Estaduais e Associações Esportivas
Novos critérios de avaliação:
Dentre os mais de 170 itens analisados nas três matrizes, a Sou do Esporte dará peso dois às entidades que atuarem, estatutariamente e nas melhores práticas, em novos quatro pilares:
- Práticas e educação contra a manipulação de resultados
- Combate à violência de gênero
- Proteção de crianças e adolescentes
- Combate ao racismo
Novo formato de inscrição:
- Envio obrigatório de um vídeo de até 3 minutos apresentando a prática inscrita — contexto, objetivos, resultados, evidências e potencial de replicabilidade
- Documentação de suporte limitada a cinco slides, com foco em objetividade e clareza
Corpo de avaliadores
A análise das inscrições conta com um painel qualificado de conselheiros convidados de referência no esporte e na gestão e com a EY como balizadora de todas as fases.
|Conselheiro
|Atuação
Carolina Zullo
Advogada especialista em Direito Desportivo
Emerson Appel
Gerente de Esportes e Relações Institucionais – CBC
Fernando Monfardini
Executivo de Compliance e Proteção de Dados – Atlético Mineiro
Frederico Pedrosa
Membro do Conselho Fiscal da CBF
Humberto Mota Filho
Presidente do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade – ACRJ
Julia Serra de Godoi
Advogada especialista em Direito Desportivo
Roberta Codignoto
Consultora e Palestrante de Compliance e Integridade
Roberto Armelin
Diretor Executivo de ESG, Riscos e Compliance – São Paulo FC
Thiago Horta
Head de Integridade para a América Latina – Genius Sports
A junta decisória é complementada pelo Conselho Estatutário do Instituto Sou do Esporte:
|Conselheiro
|Atuação
André Alarcon
Sócio – Demarest
Claudio Mattos
Sócio – Demarest
Lars Grael
Velejador olímpico, consultor e palestrante
Marcos Bonequini
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e consultor
Paulo Ganime
Ex-CEO do Lance e ex-Deputado Federal
Pelo segundo ano consecutivo, o processo conta com a observação do Ministério do Esporte, representado por Diogo Medeiros, Diretor de Fomento, Empreendedorismo e Economia Digital do Esporte — reforçando a legitimidade e transparência do prêmio.
Sobre o Instituto Sou do Esporte
Fundado há mais de uma década, o Instituto Sou do Esporte é referência nacional no fomento à governança esportiva e promove o maior prêmio do esporte brasileiro, reunindo modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol. Por meio de iniciativas de capacitação, pesquisa e reconhecimento, o instituto atua como catalisador de um esporte brasileiro mais íntegro, inclusivo e profissional.
Informações para inscrição
Período de inscrições: 15 de junho a 15 de julho de 2026 (ou até o limite de vagas) Link de inscrição Cerimônia de premiação: 30 de novembro de 2026 — São Paulo Transmissão: BandSports (ao vivo)
As inscrições para as demais categorias do prêmio serão anunciadas em breve pelo Instituto Sou do Esporte em seus canais oficiais de comunicação e pelos parceiros de mídia.
- Matéria
- Mais Notícias