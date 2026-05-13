Pesquisa aponta Neymar como o jogador mais rejeitado do mundo nas redes sociais

Em reta final de preparação para tentar garantir uma vaga na Copa do Mundo, Neymar enfrenta uma dualidade entre aprovação e rejeição do público ao redor do mundo. O atacante é o terceiro jogador mais mencionado em posts nas redes sociais em 2026, confirmando a potência midiática que carrega na carreira. Entretanto, também se destaca por ser o nome de maior rejeição nas redes sociais.

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O levantamento feito pela agência Content Co reúne mais de 20 milhões de publicações nas redes sociais entre janeiro e maio deste ano e gerou insights que revelam não só a força do mercado brasileiro e da Seleção no futebol, mas também os atletas mais comentados da modalidade e de que forma o público os analisa. O projeto da empresa divide o estudo em duas bases, a brasileira e a global, além de analisar o percentual de menções positivas, negativas e neutras para cada jogador.

Em volume de citações, Neymar é o terceiro globalmente, ficando atrás de Messi e Cristiano Ronaldo apenas, ao mesmo tempo em que domina o ranking brasileiro na liderança. Porém, no viés "qualitativo" dos posts, o camisa 10 do Santos abre a lista dos mais rejeitados, tanto no recorte global quanto no nacional. O atleta tem 18% das suas menções ao redor do mundo consideradas negativas e 19% positivas, enquanto 63% são vistas como neutras.

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No recorte do Brasil, a rejeição do jogador do Santos é ainda maior. A pesquisa aponta que 24% das postagens são negativas, contra 19% positivas. A varredura feita pela Content Co, que abrange posts em todas as línguas do mundo, mostra que a aprovação de Neymar é maior em países como Estados Unidos, México e Canadá, sedes da Copa, do que no Brasil. Vale destacar que a análise da agência considera a origem do território de publicação. Ou seja, mesmo em português, menções a Neymar feitas nos EUA são consideradas como de fora do Brasil.

Em paralelo, Endrick, do Lyon, é o líder de menções positivas ao redor do mundo, com 25% delas de aprovação, contra 15% de rejeição fora do país e 19% no Brasil. O jovem atacante é o terceiro mais mencionado dentro do seu país e ocupa a 8ª colocação no recorte mundial.

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Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os líderes do ranking de menção global. O argentino é o mais citado, e 14% são de caráter de rejeição, enquanto 21% são positivos. O mesmo também acontece com Cristiano, que tem 20% das citações de aprovação contra 12% de desaprovação. Messi e Cristiano também aparecem na pesquisa das publicações brasileiras, na quarta e quinta colocações, respectivamente.

Neymar não é o único que tem mais menções negativas que positivas. A pesquisa destaca que Kylian Mbappé, atacante francês, aparece com 23% das menções de rejeição, contra 18% favoráveis no cenário brasileiro, o que o coloca como o 7º mais citado. No recorte global, o jogador do Real Madrid aparece em 4º lugar e também mantém mais menções negativas, 16% contra 13% das positivas.

Vinicius Jr, outro nome de destaque da Seleção Brasileira, é o segundo mais citado em posts no seu país, mas tem 2,5 vezes menos postagens em comparação a Neymar, isolado no primeiro lugar. No global, aparece em 6º lugar. Nos dois cenários, o atacante do Real Madrid aparece com um saldo positivo de menções, em que comentários de aprovação superam os de rejeição.

Neymar é o jogador que mais tem menções negativas ao redor do mundo em 2026. (Foto: Divulgação/Content Co)

Pelé segue lembrado pelos fãs de futebol

O levantamento destaca que o Rei do Futebol, Pelé, segue como um jogador de marca forte é o quarto brasileiro mais mencionado nas conversas sobre Copa do Mundo em todo o planeta, atrás apenas de Neymar, Vini Jr. e Endrick. O eterno camisa 10 supera, inclusive, nomes que estão em alta na atual Seleção, como Raphinha, Estêvão, João Pedro e Casemiro.

A Content Co afirma que os dados da pesquisa mostram que Pelé tem menções extremamente positivas, principalmente nos três maiores mercados: Estados Unidos, México e o próprio Brasil. Em território mexicano, seu índice supera o de Messi e é três vezes maior que o de Cristiano Ronaldo.

Ele é constantemente mencionado em debates sobre quem foi o melhor jogador da história, sobre sua passagem no futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o New York Cosmos, e sobre a disputa da Copa do Mundo de 1970, quando a Seleção Brasileira se tornou tricampeã mundial.

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