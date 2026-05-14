Palmeiras fatura nova bonificação milionária; veja valor
Clube recebeu R$ 3 milhões pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil
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O Palmeiras avançou às oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Jacuipense nos dois jogos da eliminatória. Na última quarta-feira, goleou a equipe baiana por 4 a 1. A classificação rendeu ao clube premiação de R$ 3 milhões, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela organização da competição.
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Apenas pela participação na quinta fase, o Palmeiras já havia embolsado R$ 2 milhões. Com a classificação, o clube chegou ao total de R$ 5 milhões acumulados até o momento na Copa do Brasil.
Anteriormente, a equipe liderada por Abel Ferreira faturou cerca de R$ 10 milhões com o título do Campeonato Paulista sobre o Novorizontino, resultado que encerrou o jejum de conquistas do Palmeiras ao longo de 2025.
Com isso, o Palmeiras soma mais de R$ 15 milhões em premiações na atual temporada, sem considerar os valores obtidos com vitórias na fase de grupos da Copa Libertadores, que rendem cerca de R$ 1,75 milhão cada.
Premiação Copa do Brasil 2026
- 5ª fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Final (vice-campeão): R$ 34 milhões
- Final (campeão): R$ 78 milhões
Como foi o jogo entre Jacuipense e Palmeiras
Passeio alviverde no primeiro tempo
Mesmo com uma escalação alternativa, o Palmeiras dominou o Jacuipense e acumulou chances até abrir o placar com Mauricio, na metade da etapa inicial. O aumento da vantagem desestabilizou o adversário, que sofreu o segundo gol, de Felipe Anderson, na sequência. O jovem Erick Belé, após bela jogada coletiva, marcou o terceiro.
Segundo tempo morno
Com seis gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras pouco precisou pressionar o Jacuipense e aproveitou para reduzir a intensidade da partida. Luighi sofreu pênalti infantil e converteu sem dificuldades. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para acionar algumas Crias da Academia, como Riquelme, Luis Pacheco e Larson. Vicente, no primeiro chute a gol do Jacuipense, marcou o gol de honra.
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