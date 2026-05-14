Palmeiras fatura nova bonificação milionária; veja valor

O Palmeiras avançou às oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Jacuipense nos dois jogos da eliminatória. Na última quarta-feira, goleou a equipe baiana por 4 a 1. A classificação rendeu ao clube premiação de R$ 3 milhões, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela organização da competição.

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Apenas pela participação na quinta fase, o Palmeiras já havia embolsado R$ 2 milhões. Com a classificação, o clube chegou ao total de R$ 5 milhões acumulados até o momento na Copa do Brasil.

Anteriormente, a equipe liderada por Abel Ferreira faturou cerca de R$ 10 milhões com o título do Campeonato Paulista sobre o Novorizontino, resultado que encerrou o jejum de conquistas do Palmeiras ao longo de 2025.

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Com isso, o Palmeiras soma mais de R$ 15 milhões em premiações na atual temporada, sem considerar os valores obtidos com vitórias na fase de grupos da Copa Libertadores, que rendem cerca de R$ 1,75 milhão cada.

Premiação Copa do Brasil 2026

5ª fase: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 3 milhões

R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Final (vice-campeão): R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Final (campeão): R$ 78 milhões

Como foi o jogo entre Jacuipense e Palmeiras

Passeio alviverde no primeiro tempo

Mesmo com uma escalação alternativa, o Palmeiras dominou o Jacuipense e acumulou chances até abrir o placar com Mauricio, na metade da etapa inicial. O aumento da vantagem desestabilizou o adversário, que sofreu o segundo gol, de Felipe Anderson, na sequência. O jovem Erick Belé, após bela jogada coletiva, marcou o terceiro.

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Felipe Anderson durante vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Jacuipense (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Segundo tempo morno

Com seis gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras pouco precisou pressionar o Jacuipense e aproveitou para reduzir a intensidade da partida. Luighi sofreu pênalti infantil e converteu sem dificuldades. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para acionar algumas Crias da Academia, como Riquelme, Luis Pacheco e Larson. Vicente, no primeiro chute a gol do Jacuipense, marcou o gol de honra.

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