O craque Cristiano Ronaldo comprou ações da Live Mode TV, canal que pertence à holding Live Mode, dona da Cazé TV no Brasil, e que no final do ano passado lançou um novo projeto em Portugal. O astro português se torna parceiro da empresa, em movimento estratégico para a marca, que transmitirá os jogos da Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, a Live Mode TV anunciou a parceria com Cristiano Ronaldo e destacou que o projeto tem como ideia central a produção de conteúdo de futebol no YouTube com grande participação dos fãs. No post de anúncio, destacam a fala do jogador: "Sou o novo parceiro da Live Mode TV".

- A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais - afirmou Cristiano.

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Vale ressaltar que a Live Mode TV, canal de Portugal, pertence à Live Mode, mas é gerida de forma separada e tem como foco a expansão da empresa no mercado internacional. Isso signica que a Cazé TV, que também é da holding, segue com sua gestão no Brasil e não faz parte do acordo com Cristiano Ronaldo.

Enquanto no Brasil a Live Mode comprou os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV, em Portugal, na Live Mode TV, vai exibir uma partida por dia no torneio, totalizando 34 partidas ao longo da competição.

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We're proud to announce that Cristiano Ronaldo is the newest partner of LiveModeTV.



Together, we're bringing live football to YouTube in a new way, with fans at the center of everything.



Follow @LiveModeTV_PT and subscribe to https://t.co/z7313uZ2nr to find out more. pic.twitter.com/XMc7pdHFAK — LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) May 14, 2026

Entenda os negócios da Live Mode e Cazé TV

A Cazé TV, que pertencia ao streamer Casimiro Miguel em parceria com a Live Mode, hoje pertence 100% à holding. A empresa comprou os 51% que pertenciam ao comunicador em novembro de 2025, o que tirou dele o papel de dono direto do canal de YouTube.

Como parte do negócio, Casimiro se tornou sócio da Live Mode Caymann, braço internacional da holding que controla as operações da empresa ao redor do mundo e responsável por negociar os direitos de transmissão para todos os veículos que tem negócios. Entre eles a Cazé TV e a Live Mode TV, em Portugal.

Na Europa, a empresa seguirá uma fórmula parecida com o que faz no Brasil e que se tornou sucesso no case da CazéTV. A ideia é que o canal de YouTube tenha uma forte conexão com as redes sociais e criadores de conteúdo, linguagem jovem e autêntica e personalidades do futebol dentro do elenco, além da chegada de comentaristas especializados para as pautas de análise dentro da programação.

A LiveMode Cayman tem investimentos de sócios de grande porte no mercado financeiro. A General Atlantic, empresa norte-americana e com atuação global em investimentos, e a XP Investimentos são as duas marcas associadas que investem capital na LiveMode.

Estima-se que a General Antlantic e a XP tenham investido cerca de R$ 440 milhões no braço global da LiveMode por pouco mais de 20% de participação societária. Não há informação de quanto o streamer passa a deter dentro da marca global.

Quem são os donos da CazéTV e LiveMode

A CazéTV foi criada em 2022 por Casimiro Miguel com investimento dos empresários Sergio Lopes e Edgar Diniz, donos da LiveMode e que criaram a marca depois de venderem o canal Esporte Interativo para o grupo Turner, hoje chamada Warer Bros. Discovery.

Sergio e Edgar venderam o Esporte Interativo em 2015 e criaram a LiveMode com especialização na negociação de direitos de transmissão. A empresa passou a atuar como "intermediária" de negociações entre empresas de investimento, emissoras e competições.

A compra dos próprios direitos de transmissão passou a acontecer quando a CazéTV foi criada no próprio guarda-chuva da holding. Desde então, a LiveMode conseguiu a compra de eventos como Copa do Mundo do Catar, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo Feminina, Copa Do Brasil, Brasileirão e outros torneios de nível nacional e internacional.