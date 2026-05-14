Jogador do Flamengo será comentarista da Globo na Copa do Mundo de 2026

O Flamengo terá um representante na cobertura da Copa do Mundo. O volante Jorginho foi 'convocado' pela Globo para atuar como comentarista durante o torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. O jogador participará das transmissões da Ge TV e do Sportv enquanto estiver de férias do clube carioca.

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Campeão europeu pela Itália em 2020, Jorginho, do Flamengo, comentará os três jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos. A primeira participação será na estreia do Brasil contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h. O volante também estará na transmissão da partida contra o Haiti, em 19 de junho, às 21h30. A terceira atuação acontecerá no confronto com a Escócia, marcado para 24 de junho, às 19h. Os horários são de Brasília.

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Jogador do Flamengo também participará de programa

O atleta do Flamengo também integrará a bancada de programas de debate do Sportv. Jorginho participará das análises após os jogos de cada grupo da competição. Ele dividirá o estúdio com outros ex-jogadores: Felipe Melo, Fred, Rafael Sobis, Grafite, Ricardinho e Paulo André.

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O período de férias do volante coincide com o início do Mundial. O Flamengo retomará as atividades na segunda metade do torneio. O clube planeja realizar uma intertemporada com o elenco, possivelmente em outro país.

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