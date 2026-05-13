O Manchester City estabeleceu um novo patamar para o futebol feminino mundial. Nesta quarta-feira (13), o clube anunciou a inauguração de seu centro de treinamento exclusivo para a equipe feminina. A equipe de Manchester investiu cerca de 10 milhões de libras, aproximadamente 68 milhões de reais, criando um ambiente dedicado e específico para um elenco profissional de elite do futebol feminino.

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Com uma área total de 1.579 metros quadrados, o novo espaço incorpora os altos padrões globais para ambientes de alta performance. O complexo conta com tecnologia de ponta em todas as suas instalações, com o objetivo de otimizar a preparação física, acelerar a recuperação das atletas e minimizar o risco de lesões ao longo da temporada.

— Após anos de planejamento, projeto e construção, temos orgulho de inaugurar nosso novo espaço de classe mundial, que acreditamos oferecer algumas das melhores instalações do esporte feminino no Reino Unido — afirma a diretora-geral do Manchester City Women, Charlotte O'Neill.

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Estrutura de classe mundial

O complexo esportivo foi projetado para oferecer suporte integral às jogadoras, incluindo centro de performance, departamento médico e identidade e cultura com o clube, projetado para fortalecer o entrosamento do elenco e aprimorar o desenvolvimento técnico e psicológico.

O projeto contou com a colaboração direta de jogadoras e funcionários da equipe principal, garantindo que o espaço se tornasse um verdadeiro lar para o elenco. O ambiente inclui áreas de convivência personalizadas com fotos das atletas e suas famílias, além de um mural de honra com os nomes de todas as jogadoras que completaram mais de 100 partidas pelo clube, exibidos ao lado dos nove troféus conquistados pelo clube.

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Integração ao ecossistema do clube

A nova sede oferece à equipe feminina uma estrutura dedicada dentro do campus, mantendo a plena integração com o ambiente operacional da City Football Academy. Esse ecossistema tem sido uma prioridade estratégica desde o relançamento do futebol feminino profissional do Manchester City em 2014.

— Sempre acreditamos no investimento para criar o ambiente certo para que jogadoras e funcionários se desenvolvam e alcancem o sucesso. Essa abordagem tem sido a base de todos os aspectos do nosso trabalho desde o relançamento profissional do Manchester City Women em 2014 — destacou o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak.

O complexo também integra o Joie Stadium, primeiro estádio construído especificamente para a Superliga Feminina, com capacidade para 7.000 pessoas. Além disso, mais de mil funcionários compõem o ecossistema do clube para o funcionamento de toda a estrutura do futebol feminino.

Refeitório do novo centro de treinamento do Manchester City para a equipe feminina (Fotos: Divulgação/ Manchester City)

Academia do novo centro de treinamento do Manchester City para a equipe feminina (Fotos: Divulgação/ Manchester City)

Área médica do novo centro de treinamento do Manchester City para a equipe feminina ( (Fotos: Divulgação/ Manchester City)

Vestiário do novo centro de treinamento do Manchester City para a equipe feminina. (Fotos: Divulgação/ Manchester City)<br>

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