Os acréscimos têm se tornado cada vez mais decisivos no futebol espanhol. Dados das últimas cinco temporadas mostram que 8% dos gols da LaLiga foram marcados após os 90 minutos, e que 65% deles mudaram o resultado das partidas. Momentos históricos recentes, como gols decisivos em clássicos e empates nos minutos finais, reforçam o peso dramático do tempo extra nas partidas da liga.

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Entre os lances lembrados pela liga estão gols decisivos de Jude Bellingham nos acréscimos de clássicos recentes, além do empate marcado por Iago Aspas aos 96 minutos pelo Celta de Vigo contra o Barcelona, em 2021.

De olho nesse cenário, a liga anunciou uma parceria global de três anos com a Duracell para destacar os acréscimos como um dos momentos mais emblemáticos do futebol. A colaboração começará na temporada 2026/27, com ações em transmissões, plataformas digitais e ativações nos estádios.

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O anúncio aconteceu em Barcelona antes de mais uma edição do clássico entre Barcelona e Real Madrid, com participação do ex-jogador Luís Figo.

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Coelho da Duracell, Luis Figo e executivos de LaLiga e da empresa anunciam parceria para próxima temporada de LaLiga (Foto: Alex Caparros/Getty Images for Duracell)

Com audiência anual estimada em 2,7 bilhões de telespectadores e transmissões para mais de 185 países, a LaLiga aposta nos acréscimos como parte da narrativa emocional e imprevisível que marca a competição.

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Barcelona campeão da temporada

O Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Spotify Camp Nou, e conquistou matematicamente o título da La Liga 2025/26. Marcus Rashford abriu o placar logo aos 8 minutos com um golaço de falta, enquanto Ferran Torres ampliou aos 17 após bela assistência de calcanhar de Dani Olmo. O empate já garantia a taça aos catalães, mas a vitória diante da torcida transformou o El Clásico em festa no estádio.

Na segunda etapa, o Barcelona administrou a vantagem e controlou a posse de bola, enquanto o Real Madrid mostrou dificuldades físicas e psicológicas em meio à crise no vestiário. Ferran ainda quase marcou o terceiro, mas parou em Courtois, e Bellingham chegou a balançar as redes, porém o gol foi anulado por impedimento. Com o apito final, a torcida embalou o coro de "Campeones" para celebrar mais um título nacional dos Culés. ➡️Veja como foi na visão do Lance!