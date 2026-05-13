Diante do Coritiba, Santos deve demonstrar pretensões para restante da temporada

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O Santos entra em campo nesta quarta-feira (13) para disputar o segundo mata-mata da temporada. Depois de perder dez partidas no início do ano por conta da recuperação de uma lesão sofrida no fim da temporada passada, quando atuou no sacrifício, Neymar retornou na reta final do Campeonato Paulista. Ainda assim, o camisa 10 não conseguiu evitar a eliminação para o Novorizontino nas quartas de final.

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Diante do Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, Neymar terá novamente a missão de liderar o Peixe em um confronto decisivo e evitar um novo vexame na Copa do Brasil. Na última edição do torneio, o Santos caiu ainda na terceira fase diante do CRB, após atuações muito abaixo do esperado. Com isso, o clube passou a disputar apenas o Campeonato Brasileiro no restante da temporada.

O confronto diante do Coritiba abre uma sequência importante para o Santos. No próximo domingo (17), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A partida será a última antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo, e Neymar vive a expectativa de aparecer, pela primeira vez, entre os escolhidos de Carlo Ancelotti.

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A escolha pela Neo Química Arena, inclusive, também passa pelo peso que Neymar exerce dentro e fora de campo. O horário da partida, marcado para as 11h (de Brasília), surge como atrativo para um grande público, algo potencializado pela presença do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. Além da expectativa de casa cheia, o Santos projeta uma arrecadação muito superior à registrada normalmente na Vila Belmiro.

Dentro de campo, porém, o cenário ainda exige respostas. O Santos flerta com a zona de rebaixamento desde o início do Campeonato Brasileiro e também está fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. A recente sequência de sete jogos sem vitória aumentou a pressão sobre elenco e comissão técnica, tornando os próximos compromissos decisivos para indicar quais são as reais pretensões do clube na temporada.

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A pausa para a Copa do Mundo aparece como uma esperança adicional nos bastidores. O Santos planeja realizar uma intertemporada em Portugal para tentar reorganizar a equipe, melhorar o desempenho dentro de campo e também fortalecer sua imagem internacional. Nesse contexto, Neymar se torna peça central não apenas pela qualidade técnica, mas pelo simbolismo que carrega. Em meio a um momento turbulento, o camisa 10 representa ao mesmo tempo a principal esperança dentro de campo e o rosto de um projeto com duração incerta que ainda busca recuperar protagonismo.

Neymar acumula 13 gols com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Agenda do Santos até a pausa para a Copa do Mundo:

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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