Projeto de Futebol Feminino brasileiro disputará torneio no México

Uma iniciativa brasileira voltada ao desenvolvimento do futebol feminino de base foi escolhida para representar o país na Street Child World Cup 2026, competição internacional que reúne projetos sociais de diferentes partes do mundo e será realizada no México.

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Conhecido como a "Copa do Mundo de Projetos Sociais", o evento promove não apenas partidas de futebol, mas também atividades educativas, intercâmbio cultural e debates sobre inclusão, igualdade e direitos de crianças e adolescentes.

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O representante brasileiro será o Projeto Estrelas, referência no desenvolvimento de atletas da base feminina em São Paulo. A seleção reforça o reconhecimento internacional do trabalho realizado pela iniciativa, que utiliza o esporte como ferramenta de transformação social e formação integral de jovens atletas.

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Atualmente em seu quinto ciclo, o projeto já impactou mais de 3 mil meninas por meio de seletivas e oportunidades de acesso ao futebol. A metodologia conta com 120 atletas selecionadas por ciclo e já encaminhou mais de 100 jogadoras para clubes, escolas e universidades com bolsas de estudo no Brasil e no exterior.

As atletas que representarão o Brasil na competição foram escolhidas com base em critérios esportivos e comportamentais, incluindo desempenho escolar, comprometimento, liderança e trajetória construída ao longo do projeto.

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— Participar da Street Child World Cup é uma oportunidade de mostrar ao mundo a potência das nossas atletas e como o esporte pode abrir caminhos, ampliar horizontes e transformar futuros. Para o Estrelas, também é o reconhecimento de um trabalho sério, construído com propósito e impacto real no futebol feminino brasileiro — afirmou Camila Estefano.

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O projeto conta com patrocínio máster da Motorola, parceira global da Copa do Mundo Feminina de 2027, além de apoio de outras 18 marcas. Os recursos ajudam a viabilizar estrutura, preparação esportiva, logística internacional e experiências formativas para as atletas.

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