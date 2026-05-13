CBF negocia retorno de Brasileirão no EA Sports FC26

Nesta terça-feira (12), o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, confirmou que mantém conversas com a EA Sports para levar o Brasileirão ao FC26, ou FIFA, como é popularmente conhecido. A informação foi divulgada durante entrevista coletiva no Beira-Rio.

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Xaud abordou diversos temas relacionados à gestão da CBF durante a coletiva de imprensa realizada no estádio Beira-Rio. A estratégia da confederação de aproximar-se dos jogos virtuais de futebol foi um dos destaques. O presidente informou que a entidade trabalha para incluir o campeonato nacional no jogo após garantir o retorno da Seleção Brasileira ao EA Sports FC.

Brasileirão no FC26?

Busca por conexão de gerações

A iniciativa busca reconectar as novas gerações com o futebol brasileiro. Os jovens atuais se afastaram da Seleção Brasileira, segundo Xaud. Os jogos eletrônicos representam uma ferramenta importante para estabelecer esse vínculo com uma geração que não presenciou conquistas da equipe nacional.

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"Os jovens dessa geração se distanciaram da Seleção Brasileira, e o 'game' é uma coisa que liga bastante esses jovens que não conseguiram ver a Seleção ser campeã. Então, desde o início da nossa gestão, nós trouxemos essa discussão", declarou o presidente da CBF.

As negociações envolvem a CBF e a EA Sports, desenvolvedora do jogo. O presidente ressaltou que as conversas sobre o Brasileirão demandam participação dos clubes brasileiros. Isso amplia o número de partes envolvidas no processo.

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Os times brasileiros estão ausentes do jogo em sua forma original desde 2016. Na edição EA Sports FC 26, versão atual do jogo, os usuários já podem utilizar a Seleção Brasileira. A CBF havia firmado acordo com a produtora eletrônica anteriormente.

Não há informações sobre prazos para conclusão das negociações. Detalhes específicos sobre os termos do possível acordo também não foram divulgados. Não se sabe quais clubes já manifestaram posição sobre a proposta ou como será estruturada a participação das equipes no jogo.

➡️EA Sports FC26 anuncia retorno de Seleção Brasileira ao jogo

Samir Xaud demonstrou entusiasmo pessoal com o projeto. O presidente da CBF revelou-se jogador do EA Sports FC. O mesmo expressou confiança no desfecho das negociações e reforçou o compromisso da entidade em viabilizar a presença do campeonato brasileiro no jogo.

Conversas avançadas para Brasileirão no FC26 agitam bastidores do futebol (Foto: Divulgação)

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