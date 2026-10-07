O Internacional anunciou, nesta quarta-feira (7), um acordo com a Shopee para ocupar o espaço de patrocinador máster do uniforme nas duas próximas partidas do clube pelo Brasileirão, contra o Corinthians e no clássico Gre-Nal.

A parceria já tinha sido adotada nos meses de agosto e setembro, quando a plataforma de marketplace estampou a área principal da camisa colorada nos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e na 22ª rodada do Brasileirão, diante do Palmeiras.

continua após a publicidade

Para o diretor de Negócios B2B do Internacional, Alexandre Godoy, o acordo reforça a capacidade do clube em gerar retorno comercial para grandes marcas do mercado.

— Em um momento importante do patrocínio no futebol brasileiro, a continuidade da parceria entre Inter e Shopee é um sinal inequívoco de que estamos entregando resultados para um dos maiores players do varejo brasileiro — afirmou Godoy.

continua após a publicidade

Novas ativações em dias de jogos

O Internacional recebe o Corinthians nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em partida marcada por ativações da patrocinadora máster temporária. As ações conjuntas entre o Colorado e a plataforma incluirão cupons de desconto, frete grátis e produtos selecionados nas lojas oficiais pela metade do preço original. Já no Gre-Nal, o foco será a divulgação do ShopeeVIP, clube de benefícios da empresa.

Segundo Felipe Piringer, diretor de marketing da Shopee, o acerto aproxima a marca do torcedor e reforça a estratégia da empresa no futebol.

— A continuidade dessa parceria com o Inter reforça nossas ativações no futebol e a proximidade com a torcida colorada. Estar no espaço máster em dois jogos tão decisivos, incluindo o Gre-Nal, é uma ótima oportunidade para levar a energia do estádio para a campanha do 10.10 e o ShopeeVIP, aproximando a marca do dia a dia dos torcedores — explicou Piringer.

continua após a publicidade