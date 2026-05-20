Manchester City anuncia uniforme da próxima temporada; veja fotos
Campanha estrelada por Erling Haaland e outras estrelas do clube marca o lançamento
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester City e a Puma oficializaram o lançamento do novo uniforme principal da equipe para a temporada 26/27. Com uma proposta visual moderna, a peça busca traduzir a ambição constante do clube inglês e reforçar o conceito de evolução que acompanha uma das equipes mais vitoriosas do cenário do futebol europeu nos últimos anos.
Relacionadas
- Lance! Negócios
Vinicius Jr. lidera lista de jogadores mais valiosos entre os convocados da Seleção; veja ranking
Lance! Negócios20/05/2026
- Lance! Negócios
Brasil da Copa de 2026 perde valor de mercado em comparação ao elenco de 2022
Lance! Negócios19/05/2026
- Lance! Negócios
Com final equilibrada, Kings League Brasil 2026 supera 18 milhões de visualizações no YouTube
Lance! Negócios20/05/2026
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Identidade visual e conceito
O principal diferencial estético do novo uniforme consiste no degradê em azul-celeste, que inicia em uma tonalidade mais escura na região dos ombros e clareia gradualmente ao longo da peça, conferindo um aspecto contemporâneo. A identidade visual futurista é complementada pelo escudo monocromático em acabamento metálico e pelos detalhes das marcas patrocinadoras, preservando a essência clássica do clube de Manchester.
O posicionamento de mercado por trás do desenvolvimento do produto foi destacado pela diretoria da marca fornecedora de material esportivo.
— O Manchester City não é um clube típico, e tudo sobre este uniforme reflete isso. O degradê representa ambição e evolução, refletindo um clube que sempre buscou seguir um caminho próprio — afirma Maria Kiebacher, diretora de Product Line Management Teamsport Apparel da Puma.
Engenharia e tecnologia de performance
No pilar de engenharia esportiva e desempenho dentro das quatro linhas, a versão de jogo Authentic é confeccionada com o tecido ultrawave, tecnologia têxtil desenvolvida com o objetivo de entregar maior leveza e total liberdade de movimentos aos atletas. O material conta ainda com as tecnologias drycell e ThermoAdapt, que atuam de forma combinada no controle da transpiração e na regulação térmica corporal durante a atividade competitiva.
Ativação de marketing e campanha
Para o lançamento do ativo, a campanha de marketing foi estruturada sob o conceito criativo batizado de "Not Your Typical City". As peças de divulgação trazem figuras de peso do elenco e da comissão técnica em situações incomuns para o cotidiano do esporte, engajando os torcedores por meio da participação do meio-campista Rayan Cherki, do atacante Erling Haaland e da defensora Alex Greenwood.
Veja fotos
🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias