O Manchester City e a Puma oficializaram o lançamento do novo uniforme principal da equipe para a temporada 26/27. Com uma proposta visual moderna, a peça busca traduzir a ambição constante do clube inglês e reforçar o conceito de evolução que acompanha uma das equipes mais vitoriosas do cenário do futebol europeu nos últimos anos.

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Identidade visual e conceito

O principal diferencial estético do novo uniforme consiste no degradê em azul-celeste, que inicia em uma tonalidade mais escura na região dos ombros e clareia gradualmente ao longo da peça, conferindo um aspecto contemporâneo. A identidade visual futurista é complementada pelo escudo monocromático em acabamento metálico e pelos detalhes das marcas patrocinadoras, preservando a essência clássica do clube de Manchester.

O posicionamento de mercado por trás do desenvolvimento do produto foi destacado pela diretoria da marca fornecedora de material esportivo.

— O Manchester City não é um clube típico, e tudo sobre este uniforme reflete isso. O degradê representa ambição e evolução, refletindo um clube que sempre buscou seguir um caminho próprio — afirma Maria Kiebacher, diretora de Product Line Management Teamsport Apparel da Puma.

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Engenharia e tecnologia de performance

No pilar de engenharia esportiva e desempenho dentro das quatro linhas, a versão de jogo Authentic é confeccionada com o tecido ultrawave, tecnologia têxtil desenvolvida com o objetivo de entregar maior leveza e total liberdade de movimentos aos atletas. O material conta ainda com as tecnologias drycell e ThermoAdapt, que atuam de forma combinada no controle da transpiração e na regulação térmica corporal durante a atividade competitiva.

Ativação de marketing e campanha

Para o lançamento do ativo, a campanha de marketing foi estruturada sob o conceito criativo batizado de "Not Your Typical City". As peças de divulgação trazem figuras de peso do elenco e da comissão técnica em situações incomuns para o cotidiano do esporte, engajando os torcedores por meio da participação do meio-campista Rayan Cherki, do atacante Erling Haaland e da defensora Alex Greenwood.

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Veja fotos

Manchester City anuncia camisa para a próxima temporada com Haaland — (Foto: Divulgação)<br>

Manchester City anuncia camisa para a próxima temporada — (Foto: Divulgação)

Manchester City anuncia camisa para a próxima temporada — Foto: Divulgação

Manchester City anuncia camisa para a próxima temporada com Alex Greenwood. - (Foto: divulgação)

Manchester City anuncia camisa para a próxima temporada com Rayan Cherki. (Foto: divulgação)

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