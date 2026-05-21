Uefa muda formato dos torneios de seleções masculinas; entenda

A Uefa anunciou mudanças importantes para a sequência de suas competições de seleções masculinas. Com inspiração no novo formato da Champions League, implementado desde a temporada 24/25, as novidades para os torneios entre países valerão logo após a realização da Euro 2028.

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— Os novos formatos irão melhorar o equilíbrio competitivo, reduzir o número de jogos sem importância e oferecer uma competição mais atrativa e dinâmica para os torcedores, garantindo, ao mesmo tempo, uma chance justa de classificação para todas as equipes e sem acrescentar datas extras ao calendário internacional — comentou Aleksander Čeferin, presidente da Uefa.

Entenda as mudanças

Liga das Nações

Na nova estrutura da Liga das Nações, as atuais quatro divisões serão substituídas por apenas três ligas, nomeadas como Liga A, Liga B e Liga C, contando com 18 equipes cada. Cada uma delas será composta por três grupos de seis equipes, que disputarão seis rodadas contra cinco adversários diferentes. Os times farão jogos únicos, seja em casa ou fora, contra seleções de potes diferentes, e duelos de ida e volta apenas contra o adversário que estiver no mesmo pote.

A grande exceção do novo regulamento fica por conta da Liga C. Como o continente é composto por 55 seleções no total e as duas primeiras divisões (A e B) somam 36 equipes, a última liga abrigará as 19 seleções restantes. Dessa forma, a Liga C contará com dois grupos de seis equipes e um grupo especial de sete integrantes, cujo calendário de partidas começará em uma janela temporal anterior. As fases de quartas de final e a repescagem de promoção e rebaixamento completarão o formato sem alterações.

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A grande diferença em relação ao modelo anterior é que, antes, as 55 seleções ficavam distribuídas em quatro grupos de quatro equipes nas ligas A, B e C, além de duas chaves na extinta Liga D, sendo uma com quatro times e outra com três.

Eliminatórias para a Copa do Mundo

As Eliminatórias Europeias também assumirão uma estrutura dividida por níveis de desempenho: a Liga 1, composta pelas 36 equipes que integram as Ligas A e B da Liga das Nações, e a Liga 2, formada pelas 19 seleções restantes.

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Na Liga 1, haverá três grupos de 12 equipes, sorteadas a partir de três potes de 12 componentes. Cada seleção disputará seis jogos contra seis adversários diferentes, sendo dois rivais por pote, de forma semelhante ao modelo adotado nas competições de clubes da Uefa. Já a Liga 2 será disputada nos mesmos moldes da Liga C da Liga das Nações, com chaves compostas por seis ou sete equipes.

Embora já estejam classificadas diretamente para a Copa do Mundo de 2030, as equipes anfitriãs (Espanha e Portugal) também participarão das Eliminatórias Europeias, com um objetivo técnico ligado à sua posição de ranqueamento na edição seguinte da Liga das Nações. As equipes melhor classificadas de cada grupo da Liga 1 garantem vaga direta, enquanto as vagas restantes serão preenchidas por meio de um sistema de playoffs, o que assegura chances de classificação também para as seleções da Liga 2.

O conceito regulamentar ainda passará por ajustes nos próximos meses antes de ser submetido à aprovação final do comitê executivo, em reunião agendada para setembro deste ano. Uma análise completa e detalhada do novo formato será apresentada em coletiva de imprensa logo após o encontro da entidade.

Joshua Kimmich comemora vitória da Alemanha diante da Itália na Liga das Nações (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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