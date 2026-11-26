O Nike Air Zoom Pegasus 42 teve uma queda de preço de 35% nesta quinta-feira (26) e sai por R$649,99 no Pix no site oficial da Nike.

O desconto da Black Friday deixa o modelo com valor abaixo do praticado nas lojas, de R$999,99. O Nike Air Zoom Pegasus 42 está disponível em 11 cores, com tamanhos do 37 ao 48 na versão masculina.

Nike Air Zoom Pegasus 42 De R$999,99 Por R$649,99 Preço conferido em 26/11/2026, às 09h37. Sujeito a alteração. Ver oferta na Nike

Ficha técnica do Nike Air Zoom Pegasus 42

O Nike Air Zoom Pegasus 42 possui tecnologias como espuma ReactX na entressola, com 13% a mais de retorno de energia em comparação com a versão anterior, unidade Air Zoom de comprimento total na entressola e peso de 300 g no tamanho 42 masculino.

Característica Detalhes Tipo de corrida Treinos diários e provas de 5 km a 42 km Amortecimento Entressola com espuma ReactX e unidade Air Zoom Peso 300 g Drop 10 mm Pisada indicada Neutra

Para quem o Nike Air Zoom Pegasus 42 vale a pena

O Nike Air Zoom Pegasus 42 vale a pena para corredores iniciantes e maratonistas que buscam um dos melhores tênis de corrida para treinos diários e provas de até 42 km.

As tecnologias Air Zoom e espuma ReactX ajudam a amortecer o impacto das passadas na corrida e ainda devolvem energia a cada passada.

O tênis também tem sola de borracha com resistência ao desgaste, o que ajuda na durabilidade e aderência ao piso nas corridas de rua.

A disponibilidade dos tamanhos 37 ao 48 no modelo masculino também permite que corredores encontrem a numeração ideal.

O preço do Nike Air Zoom Pegasus 42 está bom?

Sim, o preço de R$649,99 do Pegasus 42 na Black Friday da Nike está bom e abaixo do valor comum praticado de R$999,99.

A queda que registramos no dia 26 de novembro representa desconto de 35% do preço e se aplica a todos os tamanhos.

Condições da oferta

A oferta da Black Friday da Nike para o Air Zoom Pegasus 42 por R$649,99 se aplica apenas a pagamentos via Pix. No parcelamento, o valor sobe para R$684,20, em até 5x sem juros. Confira:

Pix : 35% de desconto, totalizando R$649,99;

: 35% de desconto, totalizando R$649,99; Parcelamento : 5x de R$136,84 sem juros, totalizando R$684,20;

: 5x de R$136,84 sem juros, totalizando R$684,20; Nike app : 5% de desconto na primeira compra com o cupom promocional;

: 5% de desconto na primeira compra com o cupom promocional; Frete: grátis para compras a partir de R$349,99 no Sudeste; o frete para as regiões Norte, Sul, Centro-Oeste e Nordeste é calculado na hora da compra.

Verificamos que o valor promocional se aplica a todas as 11 cores e tamanhos da versão masculina do Nike Air Zoom Pegasus 42. Até o momento, a Nike não informou o prazo da oferta.

Para encontrar outras liquidações, acompanhe o nosso guia da Black Friday, com dicas para identificar descontos reais e ofertas nos departamentos de eletrônicos, eletrodomésticos, smartwatches esportivos e outros itens.