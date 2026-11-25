A Amazon sorteia, até 30/11, R$1 milhão em certificado de ouro na Black dos Sonhos e outros prêmios em cartões virtuais pré-pagos. A campanha libera números da sorte para pedidos a partir de R$100 feitos até 30/11.

Para concorrer, o cliente precisa se cadastrar no site oficial da promoção e registrar o número de cada pedido elegível. O sorteio foi autorizado pelo certificado SPA/ME 04.052999/2026 e está disponível apenas para maiores de 18 anos e residentes no Brasil.

Black dos Sonhos Amazon Compras a partir de R$100 até 30/11 dão números da sorte para o sorteio de até R$1 milhão. Confira as regras no regulamento oficial. Informações conferidas em 25/11/2026. Ver ofertas na Amazon

Como participar do sorteio da Amazon

Para participar do sorteio da Black dos Sonhos da Amazon, é necessário realizar compras elegíveis a partir de R$100. Em seguida, basta cadastrar o número do pedido no site da campanha da Black Friday.

1 . Faça uma compra elegível de R$100 ou mais na sua conta da Amazon; 2 . Cadastre-se no site da Black dos Sonhos da Amazon com CPF, e-mail, telefone e outros dados; 3 . Vá em "Minha Conta" e toque em "Cadastrar Pedido"; 4 . Insira o número do pedido, data da compra e o valor total; 5 . Marque "Sim" ou "Não" para informar se é membro da Amazon Prime; 6 . Confirme tocando em "Cadastrar Pedido".

Conforme o regulamento, compras de armas, munições, medicamentos, fogos de artifício, explosivos e outros não são válidas para participar da campanha.

Quantos números da sorte cada compra dá

Cada pedido de R$100 ou mais libera 1 número da sorte para os clientes comuns, e os assinantes da Amazon Prime recebem 2 números. O limite é de 20 números por CPF, ou 40 para quem tem Prime.

Tipo de cliente Números da sorte Cliente comum 1 por pedido (até 20 por CPF) Assinante Prime 2 por pedido (até 40 por CPF)

Segundo o regulamento da Black dos Sonhos, cada pedido feito na Amazon só pode ser cadastrado uma vez.

Uma vez registrado o pedido, o número da sorte gerado concorre aos sorteios seguintes. Isso significa que quem entra mais cedo concorre em mais sorteios.

Quais são os prêmios e quando são os sorteios

Os prêmios da Black dos Sonhos da Amazon são 11 cartões virtuais pré-pagos em cada um dos 4 sorteios intermediários, além de um certificado de ouro de R$1 milhão na premiação final. Confira:

2 cartões virtuais pré-pagos de R$4.500;

2 cartões virtuais pré-pagos de R$4.200;

1 cartão virtual pré-pago de R$4.150;

2 cartões virtuais pré-pagos de R$2.700;

4 cartões virtuais pré-pagos de R$1.775.

Finalizados os sorteios intermediários, a Black dos Sonhos da Amazon sorteará 1 certificado de ouro de R$1 milhão.

Os prêmios dos sorteios intermediários são liberados em cartão virtual pré-pago, têm validade de 12 meses e podem ser recarregados pelo contemplado. Confira as datas dos sorteios:

Sorteio Cadastro até Resultado 1º intermediário 04/11 12/11 2º intermediário 11/11 19/11 3º intermediário 18/11 26/11 4º intermediário 30/11 07/12 Final 30/11 10/12

Conforme o regulamento, cada participante só pode ser premiado uma única vez por sorteio.

Quem cadastrar um pedido agora concorre ao 4º sorteio intermediário e ao sorteio final.

O que comprar para chegar aos R$100

Se o carrinho ainda não chegou a R$100, dá pra completar no mesmo pedido com itens que você já pretendia comprar. Abaixo, listamos quatro opções com ofertas na Black Friday da Amazon.

Echo Dot Smart com Alexa

A caixa de som inteligente da Amazon, Echo Dot, está entre os itens da Black Friday e é válida para participar do sorteio da Black dos Sonhos.

Lance! Indica Echo Dot Smart com Alexa integrado Alto-falante inteligente com Alexa integrado. Ver oferta

Compatibilidade: Fire OS, Android e iOS; Controla: Lâmpada, Plugue inteligente, Fechadura, Ar-condicionado e Wi-Fi; Display: não; Dimensões: 99 mm x 83 mm x 91 mm.

Integralmedica Creatina Monohidratada

Os itens de suplemento também são elegíveis para a campanha da Amazon, como a creatina Integralmedica. Neste caso, você pode acumular itens no mesmo pedido até os R$100 elegíveis da Black dos Sonhos.

Lance! Indica Integralmedica Creatina monohidratada Hardcore 100% Creatina de 300 g em pó e sem sabor. Ver oferta

Creatina por dose : 3 g;

: 3 g; Tamanho : 300 g;

: 300 g; Dosador: sim (3 g).

Amazon Fire TV Stick HD

O Amazon Fire TV Stick HD é outra opção entre os produtos com descontos na Black Friday. Com valores a partir de R$200, a compra serve para registrar como número da sorte.

Lance! Indica Amazon Fire TV Stick HD Dispositivo compacto de streaming que transforma televisões comuns em Smart TV para assistir filmes e séries. Ver oferta

Armazenamento interno: 8 GB; Processador: Quad-core 1.7 GHz; Wi-Fi: Wi-Fi 6 dual band; Suporte de voz: sim, com controle remoto com Alexa; Portas: saída HDMI e USB-C para alimentação; Resolução de saída suportada: 1080p e 720p até 60 fps.

Chuteira Penalty Se7e Society Locker Y-2

Para quem já procurava por chuteiras society, a Penalty Se7e Society Locker Y-2 é uma opção válida e aparece entre os itens em liquidação na Black dos Sonhos da Amazon.

Lance! Indica Chuteira Penalty Se7e Society Locker Y-2 Chuteira society masculina disponível em 3 cores. Do tamanho 37 ao 44. Ver oferta

Tipo de gramado: society (gramado sintético); Material do cabedal: Micropower; Tecnologias: Neo Cushion, Hiperflex, Aero 2 e Anatomic SYS.

A Black Friday 2026 acontece nesta sexta-feira (27), com ofertas até a Cyber Monday, na segunda (30). Confira mais descontos no guia da Black Friday do Lance! Indica.

Perguntas frequentes sobre a Black dos Sonhos

Compras abaixo de R$100 contam?

Não, compras abaixo de R$100 não geram número, e pedidos separados não se somam. Porém, vários itens no mesmo pedido contabilizam. Dois produtos de R$50 viram R$100, assim como outros de R$30, R$30 e R$40.

Precisa ser Prime?

Não. Qualquer pessoa com mais de 18 anos e residente no Brasil pode participar. A vantagem para quem é Prime é que recebe 2 números da sorte por pedido.

Como sei se fui sorteado?

Se você foi sorteado na Black dos Sonhos, a Amazon entrará em contato via e-mail e/ou telefone. A consulta também pode ser feita na aba "Ganhadores" no site oficial da campanha.