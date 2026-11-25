Black dos Sonhos: Amazon sorteia R$1 milhão para compras de R$100
Campanha da Amazon sorteia R$1 milhão e outros prêmios até 30/11.
A Amazon sorteia, até 30/11, R$1 milhão em certificado de ouro na Black dos Sonhos e outros prêmios em cartões virtuais pré-pagos. A campanha libera números da sorte para pedidos a partir de R$100 feitos até 30/11.
Para concorrer, o cliente precisa se cadastrar no site oficial da promoção e registrar o número de cada pedido elegível. O sorteio foi autorizado pelo certificado SPA/ME 04.052999/2026 e está disponível apenas para maiores de 18 anos e residentes no Brasil.
Black dos Sonhos Amazon
Compras a partir de R$100 até 30/11 dão números da sorte para o sorteio de até R$1 milhão.
Confira as regras no regulamento oficial. Informações conferidas em 25/11/2026.
Como participar do sorteio da Amazon
Para participar do sorteio da Black dos Sonhos da Amazon, é necessário realizar compras elegíveis a partir de R$100. Em seguida, basta cadastrar o número do pedido no site da campanha da Black Friday.
- Faça uma compra elegível de R$100 ou mais na sua conta da Amazon;
- Cadastre-se no site da Black dos Sonhos da Amazon com CPF, e-mail, telefone e outros dados;
- Vá em "Minha Conta" e toque em "Cadastrar Pedido";
- Insira o número do pedido, data da compra e o valor total;
- Marque "Sim" ou "Não" para informar se é membro da Amazon Prime;
- Confirme tocando em "Cadastrar Pedido".
Conforme o regulamento, compras de armas, munições, medicamentos, fogos de artifício, explosivos e outros não são válidas para participar da campanha.
Quantos números da sorte cada compra dá
Cada pedido de R$100 ou mais libera 1 número da sorte para os clientes comuns, e os assinantes da Amazon Prime recebem 2 números. O limite é de 20 números por CPF, ou 40 para quem tem Prime.
|Tipo de cliente
|Números da sorte
Cliente comum
1 por pedido (até 20 por CPF)
Assinante Prime
2 por pedido (até 40 por CPF)
Segundo o regulamento da Black dos Sonhos, cada pedido feito na Amazon só pode ser cadastrado uma vez.
Uma vez registrado o pedido, o número da sorte gerado concorre aos sorteios seguintes. Isso significa que quem entra mais cedo concorre em mais sorteios.
Quais são os prêmios e quando são os sorteios
Os prêmios da Black dos Sonhos da Amazon são 11 cartões virtuais pré-pagos em cada um dos 4 sorteios intermediários, além de um certificado de ouro de R$1 milhão na premiação final. Confira:
- 2 cartões virtuais pré-pagos de R$4.500;
- 2 cartões virtuais pré-pagos de R$4.200;
- 1 cartão virtual pré-pago de R$4.150;
- 2 cartões virtuais pré-pagos de R$2.700;
- 4 cartões virtuais pré-pagos de R$1.775.
Finalizados os sorteios intermediários, a Black dos Sonhos da Amazon sorteará 1 certificado de ouro de R$1 milhão.
Os prêmios dos sorteios intermediários são liberados em cartão virtual pré-pago, têm validade de 12 meses e podem ser recarregados pelo contemplado. Confira as datas dos sorteios:
|Sorteio
|Cadastro até
|Resultado
1º intermediário
04/11
12/11
2º intermediário
11/11
19/11
3º intermediário
18/11
26/11
4º intermediário
30/11
07/12
Final
30/11
10/12
Conforme o regulamento, cada participante só pode ser premiado uma única vez por sorteio.
Quem cadastrar um pedido agora concorre ao 4º sorteio intermediário e ao sorteio final.
O que comprar para chegar aos R$100
Se o carrinho ainda não chegou a R$100, dá pra completar no mesmo pedido com itens que você já pretendia comprar. Abaixo, listamos quatro opções com ofertas na Black Friday da Amazon.
Echo Dot Smart com Alexa
A caixa de som inteligente da Amazon, Echo Dot, está entre os itens da Black Friday e é válida para participar do sorteio da Black dos Sonhos.
Lance! Indica
Echo Dot Smart com Alexa integrado
Alto-falante inteligente com Alexa integrado.
- Compatibilidade: Fire OS, Android e iOS;
- Controla: Lâmpada, Plugue inteligente, Fechadura, Ar-condicionado e Wi-Fi;
- Display: não;
- Dimensões: 99 mm x 83 mm x 91 mm.
Integralmedica Creatina Monohidratada
Os itens de suplemento também são elegíveis para a campanha da Amazon, como a creatina Integralmedica. Neste caso, você pode acumular itens no mesmo pedido até os R$100 elegíveis da Black dos Sonhos.
Lance! Indica
Integralmedica Creatina monohidratada Hardcore 100%
Creatina de 300 g em pó e sem sabor.
- Creatina por dose: 3 g;
- Tamanho: 300 g;
- Dosador: sim (3 g).
Amazon Fire TV Stick HD
O Amazon Fire TV Stick HD é outra opção entre os produtos com descontos na Black Friday. Com valores a partir de R$200, a compra serve para registrar como número da sorte.
Lance! Indica
Amazon Fire TV Stick HD
Dispositivo compacto de streaming que transforma televisões comuns em Smart TV para assistir filmes e séries.
- Armazenamento interno: 8 GB;
- Processador: Quad-core 1.7 GHz;
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 dual band;
- Suporte de voz: sim, com controle remoto com Alexa;
- Portas: saída HDMI e USB-C para alimentação;
- Resolução de saída suportada: 1080p e 720p até 60 fps.
Chuteira Penalty Se7e Society Locker Y-2
Para quem já procurava por chuteiras society, a Penalty Se7e Society Locker Y-2 é uma opção válida e aparece entre os itens em liquidação na Black dos Sonhos da Amazon.
Lance! Indica
Chuteira Penalty Se7e Society Locker Y-2
Chuteira society masculina disponível em 3 cores. Do tamanho 37 ao 44.
- Tipo de gramado: society (gramado sintético);
- Material do cabedal: Micropower;
- Tecnologias: Neo Cushion, Hiperflex, Aero 2 e Anatomic SYS.
A Black Friday 2026 acontece nesta sexta-feira (27), com ofertas até a Cyber Monday, na segunda (30). Confira mais descontos no guia da Black Friday do Lance! Indica.
Perguntas frequentes sobre a Black dos Sonhos
Compras abaixo de R$100 contam?
Não, compras abaixo de R$100 não geram número, e pedidos separados não se somam. Porém, vários itens no mesmo pedido contabilizam. Dois produtos de R$50 viram R$100, assim como outros de R$30, R$30 e R$40.
Precisa ser Prime?
Não. Qualquer pessoa com mais de 18 anos e residente no Brasil pode participar. A vantagem para quem é Prime é que recebe 2 números da sorte por pedido.
Como sei se fui sorteado?
Se você foi sorteado na Black dos Sonhos, a Amazon entrará em contato via e-mail e/ou telefone. A consulta também pode ser feita na aba "Ganhadores" no site oficial da campanha.
Lance! Indica
Galaxy S26 FE cai 42% desde o lançamento e sai por R$3.198 no PixHá 1 hora
Lance! Indica
Black Friday de TV: modelos baratos com desconto para ver futebolHá 22 horas
Lance! Indica
Black Friday de chuteiras: ofertas de campo, society e futsalHá 22 horas
Lance! Indica
Final da Libertadores 2026 em Montevidéu: como ir, quanto custa e onde ficarHá 1 dia
Lance! Indica
Whey protein bom e barato: 5 opções com o menor custo por doseHá 2 dias
Lance! Indica
Tênis Adidas para correr: os 6 melhores modelos, do iniciante à maratonaHá 2 dias
Mais LANCE!
Guia da Black Friday 2026: datas, Esquenta e as melhores ofertas por categoria
Guia completo da Black Friday 2026 com dicas, ofertas e datas.
Tênis de corrida feminino: 12 modelos da Olympikus, Nike, adidas e ASICS
Conheça os tênis de corrida feminino com opções para iniciantes, treino diário e prova, com preços atualizados.
PS5 na Black Friday 2026: preços de referência e melhores lojas para comprar mais barato
Veja quanto está cada modelo e o que é desconto de verdade antes de 27 de novembro.
Tênis Nike para corrida: 5 modelos para cada tipo de corredor
A Nike é líder de mercado, com modelos de sucesso no mundo da corrida
Melhor fone de ouvido Bluetooth para corrida em 2026: 8 modelos que não caem da orelha
JBL, Anker, Shokz e Xiaomi lideram a lista; veja o preço médio de cada um antes da Black Friday.
Qual a melhor Alexa para comprar em 2026? 5 opções e veja para que serve
Echo Dot 5ª geração atende a maioria das casas; veja quando vale ir de Echo Pop, Echo Show ou Echo Studio
Melhor glutamina em 2026: as 5 melhores marcas do mercado
Compare Nutrify, Integralmédica, Max Titanium, Growth e Black Skull por pureza, dose e custo.
Melhores streamings de 2026: qual vale a pena assinar
Confira os melhores streamings para futebol e outros esportes
Qual a melhor creatina em 2026? Compare Dux, Growth, Max Titanium e mais
Comparamos preço, pureza, selo Creapure e análise da Anvisa para indicar a melhor creatina para cada perfil.
10 melhores tênis para correr 10 km em 2026: veja modelos por perfil e preço
Compare amortecimento, peso, drop e preço e escolha o tênis certo para o seu ritmo
Tênis de corrida bom e barato em 2026: veja modelos até R$ 400
Comparamos peso, amortecimento e preço de modelos para começar a correr gastando pouco
Melhores tênis para corrida de 5 km em 2026: veja modelos por perfil
Modelos mais leves são mais indicados para corridas curtas
5 melhores tênis da Olympikus para correr em 2026
Lista traz o top 5 da maior marca de calçados esportivos do país