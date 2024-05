Growth, Black Skull, Nutrata: escolhendo a melhor creatina em 2024

A creatina é indicada para quem faz atividades como musculação, luta, futebol e corrida. (Foto: Freepik)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 31/05/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro

Famosa no mundo fitness, essa suplementação oferece benefícios excepcionais para quem busca melhorar a força, a resistência e o desempenho geral. Mas com tantas opções disponíveis no mercado em 2024, muitas vezes escolher a melhor creatina se torna um desafio.

Antes de tudo, é importante entender o que é essa suplementação, com ela te ajuda a melhorar a performance, quais são seus benefícios e muito mais. Entre as principais marcas de creatina, estão:

1. Growth Supplements

2. Black Skull

3. Nutrata

4. Integralmedica

5. Dark Lab

6. DUX

Suplementos são grandes aliados para alta performance (Foto: Divulgação)<br>

O que é creatina?

A creatina é uma substância produzida naturalmente pelo organismo, sendo formada por três aminoácidos: glicina, metionina e arginina. Ela também pode ser consumida na alimentação, especialmente em peixes e carnes.

No entanto, existe como um suplemento, sendo encontrada de forma concentrada e é famosa por potencializar os resultados de quem está tentando ganhar massa muscular, aumentando a força e melhorando os benefícios trazidos pela execução dos exercícios físicos.

Qual a diferença entre creatina em pó ou em cápsula?

A creatina pode ser encontrada em cápsulas ou em pó e, na prática, não existe uma opção melhor ou pior. Tudo depende do uso que você pretender fazer: se quer usá-la em preparos, junto a vitaminas ou sucos, prefira a creatina em pó. Agora, se precisa de mais praticidade - caso pretenda fazer uso do suplemento saindo do trabalho para academia, por exemplo -, prefira a creatina em cápsula.

Creatina em pó

Se você quer usar a sua creatina em receitas, junto a vitaminas ou sucos, é indicado o uso da creatina em pó.

Creatina em cápsula

Se o seu objetivo é maior praticidade, prefira a creatina em cápsula.

O que avaliar na hora de escolher a melhor creatina em 2024 para os seus objetivos

Tipo: escolha o tipo de creatina que será mais simples de se tomar para você e que se encaixa adequadamente em sua rotina.

Preço: ao pensar na melhor creatina lembre-se de que todos os tipos têm exatamente o mesmo efeito, o que muda é a forma de ingestão (creatina em pó ou em cápsulas) e o preço, sendo que a mais simples é a mais barata.

Marca: a marca de creatina pode ser garantia de qualidade para alguns, e se você costuma comprar suplementos, pode aproveitar para comprar todos com o mesmo frete na mesma loja.

Alguns benefícios do uso da creatina

Melhora da força muscular: A creatina aumenta a disponibilidade de energia nos músculos, permitindo que você realize esforços intensos com mais facilidade, o que é particularmente benéfico para treinos de resistência e de alta intensidade.

Aumento da resistência: Ao auxiliar na recuperação do ATP, a moeda de energia do corpo, a creatina ajuda a prolongar a resistência física durante exercícios prolongados.

Recuperação mais rápida: A creatina acelera a regeneração do ATP, auxiliando na recuperação muscular pós-exercício.

Promoção do crescimento muscular: A creatina ajuda a reter água nas células musculares, promovendo o aumento do volume muscular e a síntese de proteínas.

Qual é a melhor creatina em 2024? Veja detalhes das principais marcas em 2024

A creatina Creapure da Growth Supplements é campeã de vendas e possui alta tecnologia aplicada aos processos de fabricação. Apesar de existirem diferentes formas químicas de creatina, cientistas e pesquisadores concordam que a forma mais efetiva é a monohidratada, por ter maior porcentagem de aproveitamento e absorção pelo tecido muscular, local onde fica armazenada.

A CREATINE™ da BLACKSKULL USA™ é um produto composto 100% por creatina monoidratada que irá fornecer mais energia para melhorar o desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade, contribuindo para a hipertrofia muscular.

O diferencial dessa melhor creatina do mercado é a indicação de uso de 2,5g diários, diferente da maioria das opções disponíveis para compra, e possui excelente custo-benefício.

A Creatin Up da Nutrata é 100% monohidratada. Além disso, não possui conservantes ou aditivos em sua composição, garantindo maior pureza para o suplemento.

A creatina Hardcore da Integralmedica tem composição pura e não possui adição de outros componentes, o que facilita bastante a sua absorção. Essa é uma ótima opção para quem não pode comprar produtos importados, mas não abre mão de uma boa qualidade. Ela está disponível em versões de 150g, 300g e pouch de 1 kg.

Com a Creatina Pura Dark Lab, você tem a garantia da mais alta pureza do mercado, com uma variação mínima de apenas 1.9%, totalizando 98,1% de pureza na matéria-prima.

A creatina Creapure da DUX é feita exclusivamente com creapure, creatina monoidratada alemã, reconhecida por sua eficiência, sem a adição de qualquer outro ingrediente.

Mitos e verdades sobre o uso da creatina

Para que você não tenha nenhuma dúvida, confira três informações comuns sobre a creatina, mas que não são verdadeiras:

"A Creatina deixa o atleta inchado e com retenção de líquido."

Isso não é possível de acontecer, pois a creatina realiza uma hidratação intramuscular. Ou seja, apenas os músculos retêm o líquido e incham. É nesse processo que acontece a hipertrofia.

"Creatina engorda."

Pelo contrário. A creatina auxilia no ganho de massa magra e muscular. Gradativamente, tal ganho acelera o metabolismo e a perda de peso e gordura.

"Creatina faz mal aos rins e fígado."

O uso de creatina é 100% seguro para pessoas saudáveis, não há risco de desenvolvimento de patologias renais ou hepáticas.

Quando usar a creatina: antes ou após o treino?

Uma das perguntas mais comuns relacionadas ao uso da creatina é o momento ideal para consumi-la. A resposta é que a creatina é eficaz quando usada diariamente, independente do horário, mas há algumas considerações a serem feitas.

Uso diário: A creatina é uma substância que se acumula nos músculos ao longo do tempo. Para obter os melhores resultados, a maioria dos especialistas recomenda tomá-la diariamente, independentemente do horário do treino.

Não existe um momento "certo": Não há um momento específico que seja universalmente considerado o melhor para consumir creatina. Alguns estudos sugerem que a absorção da creatina pode ser ligeiramente melhorada quando consumida após o treino, mas a diferença geralmente é pequena.

Objetivos individuais: O momento do consumo de creatina pode depender dos seus objetivos. Se você deseja se beneficiar de um impulso de energia imediato, pode considerar a opção de consumi-la antes do treino. Se o seu objetivo é a recuperação muscular pós-treino, a creatina pós-treino pode ser a escolha. No entanto, é importante enfatizar que a diferença entre os dois momentos é relativamente pequena.

Consistência é a chave: O fator mais importante é a consistência. Tomar creatina regularmente, independentemente do horário, é o que levará aos benefícios a longo prazo.

E se eu tomar creatina e não malhar?

É possível sentir incômodos como inchaço e retenção de líquidos, mas isso tende a ocorrer se você ficar muitos dias sem exercitar-se. Manter uma rotina de treinos é fundamental para aproveitar ao máximo os benefícios da melhor creatina.