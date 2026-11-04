O melhor streaming para futebol é o Disney+ Premium, com Libertadores, Sul-Americana e Premier League. Para o Brasileirão, o Globoplay é a principal opção, já que oferece o combo com o Premiere, que custa R$ 78,90 por mês.

Já o melhor catálogo de séries e filmes é o da Netflix. Por fim, o melhor custo-benefício fica com o Prime Video, que sai por R$ 19,90 por mês.

Resumo rápido Serviço de Streaming Melhor para futebol Disney+ Melhor para o Brasileirão Globoplay + Premiere Melhor para a Champions League HBO Max Melhor catálogo Netflix Melhor custo-benefício Prime Video

Tabela comparativa dos melhores streamings

A tabela abaixo compara preços, planos anuais e a forma como cada serviço do ranking exibe futebol ao vivo. Os valores são os preços cheios de cada plano, sem descontos de operadoras ou campanhas temporárias.

Serviço Preço mensal Plano anual Plano com anúncio Futebol ao vivo em 2026 Destaque Disney+ R$ 29,90 a R$ 69,90 R$ 407,88 a R$ 587,88 Sim (R$ 29,90) Libertadores, Sul-Americana e Premier League (só no Premium, via ESPN) Disney, Marvel, Star Wars, ESPN Prime Video R$ 19,90 R$ 166,80 Sim (sem anúncios: + R$ 10) 1 jogo exclusivo por rodada do Brasileirão e jogos da Copa do Brasil Frete grátis e Amazon Music no mesmo plano Globoplay R$ 29,90 a R$ 39,90 (R$ 78,90 com Premiere) R$ 238,80 a R$ 298,80 (R$ 478,80 com Premiere) Sim (R$ 29,90) SporTV em todos os planos / Brasileirão e Copa do Brasil com Premiere Novelas e conteúdo nacional HBO Max R$ 29,90 a R$ 55,90 R$ 274,80 a R$ 538,80 Sim (R$ 29,90) Champions League (todos os jogos) Séries da HBO e filmes da Warner Netflix R$ 25,90 a R$ 71,90 Não tem Sim (R$ 25,90) Não tem Maior variedade de séries e filmes Paramount+ R$ 34,90 a R$ 44,90 R$ 309,90 a R$ 399,90 Não Jogos da Libertadores e da Sul-Americana Franquias e realities

Preços consultados nas páginas oficiais em (04/11/2026). Promoções e pacotes de operadoras não foram considerados.

Ranking dos melhores streamings de 2026

O ranking abaixo segue os três critérios que utilizamos para encontrar os melhores streamings. Cada bloco traz a ficha técnica, os esportes cobertos, o catálogo de séries e filmes, os pontos fracos e o perfil de quem mais aproveita a assinatura.

Como escolhemos Esporte ao vivo em 2026: quantos campeonatos de futebol cada serviço exibe nesta temporada.

Catálogo de séries e filmes: variedade de gêneros e peso das produções originais.

Preço de entrada: valor do plano mais barato, sem promoções nem pacotes de operadoras.

1. Disney+: melhor para quem acompanha vários campeonatos

Planos e preços: Padrão com anúncios (R$ 29,90), Padrão (R$ 49,90) e Premium (R$ 69,90) por mês Plano anual: equivale a R$ 33,99 por mês no Padrão e R$ 48,99 no Premium Telas simultâneas: 2 no plano Padrão e 4 no Premium Resolução máxima: Full HD nos planos Padrão e 4K com HDR no Premium

Esporte: Os canais ESPN, com Libertadores, Sul-Americana e Premier League, estão apenas no plano Premium desde dezembro de 2025. Ou seja, os dois planos Padrão não exibem futebol ao vivo e servem só para filmes e séries.

Além do futebol sul-americano, a grade do que passa no Disney+ com ESPN inclui outras ligas europeias e torneios de outros esportes.

Catálogo: O acervo reúne Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e as produções do antigo Star. Entre os destaques estão Andor, Demolidor: Renascido e O Urso.

Lance! Indica Disney+ Preço A partir de R$ 29,90 por mês Melhor para Quem acompanha vários campeonatos Assinar o Disney+

Pontos fracos: O plano padrão com anúncios não tem modalidade anual nem permite downloads. Além disso, quem quer assistir futebol precisa assinar o plano mais caro, de R$ 69,90 mensais.

Para quem vale: é o mais completo para quem acompanha futebol sul-americano e europeu.

2. Prime Video: melhor custo-benefício

Planos e preços : R$ 19,90 por mês com anúncios ou R$ 29,90 sem anúncios

: R$ 19,90 por mês com anúncios ou R$ 29,90 sem anúncios Plano anual : R$ 166,80, o equivalente a R$ 13,90 por mês

: R$ 166,80, o equivalente a R$ 13,90 por mês Telas simultâneas: 3 no plano Padrão

Esporte: O Prime Video exibe um jogo exclusivo por rodada do Brasileirão, sempre com mandante da Liga Forte União. Esse jogo não passa no Premiere, e a plataforma também transmite partidas da Copa do Brasil.

A lista de jogos do Prime Video inclui ainda a NBA e a programação esportiva da CazéTV, com Bundesliga e Ligue 1.

Catálogo: Entre os originais estão The Boys, Fallout e Reacher, ao lado de filmes e séries licenciados. Dentro do app, há ainda canais extras pagos à parte, como Premiere, HBO Max e Paramount+.

Diferencial: A assinatura Amazon Prime inclui frete grátis em produtos elegíveis da loja. Também dá acesso ao Amazon Music, com um catálogo menor que o da versão paga.

Lance! Indica Prime Video Preço A partir de R$ 19,90 por mês Melhor para Custo-benefício Assinar o Prime Video

Pontos fracos: O plano padrão exibe anúncios, e removê-los custa R$ 10 a mais por mês. Já o Brasileirão completo depende de outra assinatura, porque o serviço tem só um jogo por rodada.

Para quem vale: Com o menor preço de entrada que encontramos, vale para quem quer catálogo, esporte e frete grátis juntos.

3. Globoplay: melhor para o Brasileirão e conteúdo nacional

Planos e preços: Com Anúncios (R$ 29,90), Premium (R$ 39,90) e Premium + Premiere (R$ 78,90) por mês Plano anual: 12x R$ 19,90, 12x R$ 24,90 e 12x R$ 39,90, na mesma ordem Telas simultâneas: 2 no Com Anúncios e 5 no Premium Resolução máxima: Full HD no Com Anúncios e 4K no Premium

Esporte: Desde 26 de outubro, todos os planos pagos incluem o SporTV e mais de 20 canais ao vivo. Os jogos do Premiere, porém, não fazem parte dos planos com anúncios e Premium.

O Premiere exibe 9 dos 10 jogos de cada rodada do Brasileirão, além de partidas da Copa do Brasil. Esse pacote só vem no combo Globoplay com Premiere, que custa R$ 78,90 mensais.

Catálogo: O acervo reúne novelas, jornalismo, realities como o Big Brother Brasil e obras originais como Verônika com K. Já os clássicos nacionais ganham cada vez mais espaço com Sétimo Sentido, novela de 1982 que chega ao catálogo em novembro.

Lance! Indica Globoplay Preço A partir de R$ 29,90 por mês Melhor para Brasileirão e conteúdo nacional Assinar o Globoplay

Pontos fracos: Quem quer futebol completo paga R$ 78,90 por mês no combo com Premiere. Mesmo assim, o jogo exclusivo do Prime Video fica de fora.

Para quem vale: Pelo que levantamos, vale para quem acompanha o Brasileirão rodada a rodada e gosta de novelas.

4. HBO Max: melhor para a Champions League

Planos e preços: Básico com Anúncios (R$ 29,90), Standard (R$ 44,90) e Platinum (R$ 55,90) por mês Plano anual: R$ 274,80, R$ 418,80 e R$ 538,80, na mesma ordem Telas simultâneas: 2 no Básico e no Standard e 4 no Platinum Resolução máxima: Full HD, com 4K só no Platinum

Esporte: A HBO Max exibe todos os 189 jogos da Champions League 2026/27, da fase de pontos à final. Vale lembrar que as transmissões ao vivo podem ter anúncios em qualquer plano.

Catálogo: O acervo reúne produções da HBO, filmes da Warner e títulos da DC. Entre os destaques estão A Casa do Dragão, The Last of Us e Pinguim.

Lance! Indica HBO Max Preço A partir de R$ 29,90 por mês Melhor para Champions League

Pontos fracos: O 4K e as quatro telas simultâneas ficam restritos ao Platinum, o plano mais caro. Já o Básico exibe cerca de 4 minutos de anúncios por hora.

Para quem vale: Nas nossas análises, foi o único serviço com a Champions completa, por isso vale para quem acompanha o futebol europeu.

5. Netflix: melhor catálogo de séries e filmes

Planos e preços: Padrão com anúncios (R$ 25,90), Padrão (R$ 51,90) e Premium (R$ 71,90) por mês Plano anual: não tem Telas simultâneas: 2 nos planos Padrão e 4 no Premium Resolução máxima: Full HD nos planos Padrão e 4K no Premium

Esporte: A Netflix não transmite futebol ao vivo. Para quem gosta de esporte, o catálogo oferece documentários e séries sobre bastidores de times e atletas.

Catálogo: O serviço tem a maior variedade de séries e filmes entre os seis do ranking, com produções de vários países. Entre os destaques estão Stranger Things, Round 6 e Bridgerton.

Lance! Indica Netflix Preço A partir de R$ 25,90 por mês Melhor para Catálogo de séries e filmes

Pontos fracos: Não há plano anual, e os preços subiram até 23,9% em outubro de 2026. Além disso, o 4K fica restrito ao Premium.

Para quem vale: Na comparação que fizemos, vale para quem prioriza séries e filmes e não precisa de jogos ao vivo.

6. Paramount+: melhor complemento para a Libertadores

Planos e preços: Padrão (R$ 34,90) e Premium (R$ 44,90) por mês Plano anual: R$ 309,90 e R$ 399,90, na mesma ordem Telas simultâneas: 2 nos planos Padrão e 4 no Premium Resolução máxima: Full HD no Padrão e 4K no Premium

Esporte: O Paramount+ exibe jogos da Libertadores e da Sul-Americana em 2026, mas não a final da Libertadores. Além do futebol, o serviço transmite com exclusividade os eventos do UFC desde janeiro.

Catálogo: O acervo reúne Paramount, CBS, Nickelodeon e MTV, com franquias como Star Trek e Missão: Impossível. A série Tulsa King completa a lista de destaques.

Lance! Indica Paramount+ Preço A partir de R$ 34,90 por mês Melhor para Acompanhar a Libertadores

Pontos fracos: O 4K fica restrito ao Premium. Além disso, o plano de entrada é o mais caro entre os seis serviços do ranking.

Para quem vale: Entre as opções que analisamos, é o streaming mais barato para quem acompanha a Libertadores e o UFC.

Qual o melhor streaming para quem gosta de futebol?

O melhor streaming para quem gosta de futebol é o Disney+ Premium, mas nenhum serviço tem todos os campeonatos. O Disney+ cobre Libertadores, Sul-Americana e Premier League, enquanto Brasileirão e Champions League ficam em outras plataformas.

Campeonato (2026) Onde passa no streaming Brasileirão Premiere via Globoplay (9 jogos por rodada) e Prime Video (1 jogo exclusivo por rodada) Copa do Brasil Premiere via Globoplay e Prime Video Libertadores Disney+ Premium (ESPN) e Paramount+ Sul-Americana Disney+ Premium (ESPN) e Paramount+ Champions League HBO Max

No Brasileirão, é preciso conferir o mandante da partida para saber onde assistir. Por isso, a grade de onde assistir futebol em 2026 muda a cada rodada. Esse modelo explica por que o Premiere tem 9 jogos e o Prime Video fica com o restante.

Na Copa do Brasil, os jogos se dividem entre Premiere, SporTV e Prime Video, conforme a partida. Algumas transmissões são simultâneas, enquanto outras ficam exclusivas no streaming da Amazon.

Para quem quer saber o canal de cada partida no dia, nossa equipe costuma divulgar a agenda de jogos de hoje e onde assistir a cada um.

Que streamings assinar para ver futebol

Como nenhum serviço tem todos os campeonatos, quem acompanha futebol costuma precisar de duas assinaturas. A tabela abaixo mostra as combinações mais comuns e quanto elas custam por mês.

Perfil O que assinar Custo por mês Quem acompanha o Brasileirão Globoplay Premium + Premiere e Prime Video R$ 78,90 + R$ 19,90 = R$ 98,80 Quem acompanha a Libertadores Paramount+ ou Disney+ Premium A partir de R$ 34,90 (Paramount+) Quem acompanha futebol europeu Disney+ Premium e HBO Max R$ 69,90 + R$ 29,90 = R$ 99,80

O Prime Video entra no combo do Brasileirão porque tem um jogo por rodada que não passa no Premiere. No plano anual, essa mesma dupla (Prime + Premiere) cai para cerca de R$ 53,80 por mês, sem considerar ofertas, como as da Black Friday 2026.

Na Libertadores, o Paramount+ é a opção mais barata, mas não exibe a final. Já o Disney+ Premium soma a Sul-Americana e a Premier League no mesmo plano.

No futebol europeu, por sua vez, o Disney+ Premium traz a Premier League, e a HBO Max completa a cobertura com a Champions. Todos esses serviços também funcionam nas principais smart TVs para ver futebol.

A final da Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes, será em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A transmissão no Brasil, pela internet, será feita pelo Disney+ e pela GE TV (YouTube).

Aliás, para quem é realmente fanático, vale acompanhar as séries de ficção sobre futebol, que ajudam a preencher as semanas sem rodada.

Qual o melhor streaming de música para treinar?

O melhor streaming de música para treinar, para quem já assina o Prime, é o Amazon Music, incluído sem custo extra. Esse catálogo, porém, é menor que o da versão paga do serviço.

Já o Amazon Music Unlimited, contratado à parte, libera o catálogo completo e sem anúncios por R$ 25,90 mensais no plano individual. Spotify e YouTube Music também oferecem planos pagos com playlists de treino. Também vale conferir se há algum streaming em promoção na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual o melhor streaming?

O melhor streaming depende do perfil: para futebol, o Disney+ Premium reúne mais campeonatos por R$ 69,90 mensais. Já para séries e filmes, a Netflix tem o catálogo mais variado, com planos a partir de R$ 25,90.

Qual é o streaming mais barato?

O streaming mais barato é o Prime Video, que custa R$ 19,90 por mês no plano com anúncios. No plano anual, a assinatura Amazon Prime sai por R$ 166,80, com frete grátis e Amazon Music incluídos.

Qual streaming passa futebol?

O streaming que passa futebol varia por campeonato, com jogos no Disney+ Premium, Prime Video, Globoplay, HBO Max e Paramount+. A Netflix, por sua vez, não transmite partidas ao vivo, mas oferece documentários esportivos.

Qual streaming passa o Brasileirão?

O streaming que passa o Brasileirão é o Globoplay com Premiere, com 9 dos 10 jogos de cada rodada. O jogo restante é exclusivo do Prime Video, e o combo do Prime com Premiere custa R$ 98,80 por mês.

Qual streaming passa a Libertadores?

O streaming que passa a Libertadores em 2026 é o Disney+ Premium, pela ESPN, além do Paramount+. O Paramount+ custa R$ 34,90 por mês, enquanto o Disney+ Premium sai por R$ 69,90.

Vale a pena assinar mais de um streaming?

Vale a pena assinar mais de um streaming para quem acompanha vários campeonatos, já que nenhum serviço tem todos. Para o Brasileirão completo, por exemplo, a dupla Globoplay com Premiere e Prime Video custa R$ 98,80 mensais.