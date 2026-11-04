Melhores streamings de 2026: qual vale a pena assinar
Confira os melhores streamings para futebol e outros esportes
O melhor streaming para futebol é o Disney+ Premium, com Libertadores, Sul-Americana e Premier League. Para o Brasileirão, o Globoplay é a principal opção, já que oferece o combo com o Premiere, que custa R$ 78,90 por mês.
Já o melhor catálogo de séries e filmes é o da Netflix. Por fim, o melhor custo-benefício fica com o Prime Video, que sai por R$ 19,90 por mês.
|Resumo rápido
|Serviço de Streaming
Melhor para futebol
Melhor para o Brasileirão
Melhor para a Champions League
HBO Max
Melhor catálogo
Netflix
Melhor custo-benefício
Tabela comparativa dos melhores streamings
A tabela abaixo compara preços, planos anuais e a forma como cada serviço do ranking exibe futebol ao vivo. Os valores são os preços cheios de cada plano, sem descontos de operadoras ou campanhas temporárias.
|Serviço
|Preço mensal
|Plano anual
|Plano com anúncio
|Futebol ao vivo em 2026
|Destaque
R$ 29,90 a R$ 69,90
R$ 407,88 a R$ 587,88
Sim (R$ 29,90)
Libertadores, Sul-Americana e Premier League (só no Premium, via ESPN)
Disney, Marvel, Star Wars, ESPN
R$ 19,90
R$ 166,80
Sim (sem anúncios: + R$ 10)
1 jogo exclusivo por rodada do Brasileirão e jogos da Copa do Brasil
Frete grátis e Amazon Music no mesmo plano
R$ 29,90 a R$ 39,90 (R$ 78,90 com Premiere)
R$ 238,80 a R$ 298,80 (R$ 478,80 com Premiere)
Sim (R$ 29,90)
SporTV em todos os planos / Brasileirão e Copa do Brasil com Premiere
Novelas e conteúdo nacional
HBO Max
R$ 29,90 a R$ 55,90
R$ 274,80 a R$ 538,80
Sim (R$ 29,90)
Champions League (todos os jogos)
Séries da HBO e filmes da Warner
Netflix
R$ 25,90 a R$ 71,90
Não tem
Sim (R$ 25,90)
Não tem
Maior variedade de séries e filmes
Paramount+
R$ 34,90 a R$ 44,90
R$ 309,90 a R$ 399,90
Não
Jogos da Libertadores e da Sul-Americana
Franquias e realities
Preços consultados nas páginas oficiais em (04/11/2026). Promoções e pacotes de operadoras não foram considerados.
Ranking dos melhores streamings de 2026
O ranking abaixo segue os três critérios que utilizamos para encontrar os melhores streamings. Cada bloco traz a ficha técnica, os esportes cobertos, o catálogo de séries e filmes, os pontos fracos e o perfil de quem mais aproveita a assinatura.
Como escolhemos
- Esporte ao vivo em 2026: quantos campeonatos de futebol cada serviço exibe nesta temporada.
- Catálogo de séries e filmes: variedade de gêneros e peso das produções originais.
- Preço de entrada: valor do plano mais barato, sem promoções nem pacotes de operadoras.
1. Disney+: melhor para quem acompanha vários campeonatos
- Planos e preços: Padrão com anúncios (R$ 29,90), Padrão (R$ 49,90) e Premium (R$ 69,90) por mês
- Plano anual: equivale a R$ 33,99 por mês no Padrão e R$ 48,99 no Premium
- Telas simultâneas: 2 no plano Padrão e 4 no Premium
- Resolução máxima: Full HD nos planos Padrão e 4K com HDR no Premium
Esporte: Os canais ESPN, com Libertadores, Sul-Americana e Premier League, estão apenas no plano Premium desde dezembro de 2025. Ou seja, os dois planos Padrão não exibem futebol ao vivo e servem só para filmes e séries.
Além do futebol sul-americano, a grade do que passa no Disney+ com ESPN inclui outras ligas europeias e torneios de outros esportes.
Catálogo: O acervo reúne Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e as produções do antigo Star. Entre os destaques estão Andor, Demolidor: Renascido e O Urso.
Lance! Indica
Disney+
- Preço
- A partir de R$ 29,90 por mês
- Melhor para
- Quem acompanha vários campeonatos
Pontos fracos: O plano padrão com anúncios não tem modalidade anual nem permite downloads. Além disso, quem quer assistir futebol precisa assinar o plano mais caro, de R$ 69,90 mensais.
Para quem vale: é o mais completo para quem acompanha futebol sul-americano e europeu.
2. Prime Video: melhor custo-benefício
- Planos e preços: R$ 19,90 por mês com anúncios ou R$ 29,90 sem anúncios
- Plano anual: R$ 166,80, o equivalente a R$ 13,90 por mês
- Telas simultâneas: 3 no plano Padrão
Esporte: O Prime Video exibe um jogo exclusivo por rodada do Brasileirão, sempre com mandante da Liga Forte União. Esse jogo não passa no Premiere, e a plataforma também transmite partidas da Copa do Brasil.
A lista de jogos do Prime Video inclui ainda a NBA e a programação esportiva da CazéTV, com Bundesliga e Ligue 1.
Catálogo: Entre os originais estão The Boys, Fallout e Reacher, ao lado de filmes e séries licenciados. Dentro do app, há ainda canais extras pagos à parte, como Premiere, HBO Max e Paramount+.
Diferencial: A assinatura Amazon Prime inclui frete grátis em produtos elegíveis da loja. Também dá acesso ao Amazon Music, com um catálogo menor que o da versão paga.
Lance! Indica
Prime Video
- Preço
- A partir de R$ 19,90 por mês
- Melhor para
- Custo-benefício
Pontos fracos: O plano padrão exibe anúncios, e removê-los custa R$ 10 a mais por mês. Já o Brasileirão completo depende de outra assinatura, porque o serviço tem só um jogo por rodada.
Para quem vale: Com o menor preço de entrada que encontramos, vale para quem quer catálogo, esporte e frete grátis juntos.
3. Globoplay: melhor para o Brasileirão e conteúdo nacional
- Planos e preços: Com Anúncios (R$ 29,90), Premium (R$ 39,90) e Premium + Premiere (R$ 78,90) por mês
- Plano anual: 12x R$ 19,90, 12x R$ 24,90 e 12x R$ 39,90, na mesma ordem
- Telas simultâneas: 2 no Com Anúncios e 5 no Premium
- Resolução máxima: Full HD no Com Anúncios e 4K no Premium
Esporte: Desde 26 de outubro, todos os planos pagos incluem o SporTV e mais de 20 canais ao vivo. Os jogos do Premiere, porém, não fazem parte dos planos com anúncios e Premium.
O Premiere exibe 9 dos 10 jogos de cada rodada do Brasileirão, além de partidas da Copa do Brasil. Esse pacote só vem no combo Globoplay com Premiere, que custa R$ 78,90 mensais.
Catálogo: O acervo reúne novelas, jornalismo, realities como o Big Brother Brasil e obras originais como Verônika com K. Já os clássicos nacionais ganham cada vez mais espaço com Sétimo Sentido, novela de 1982 que chega ao catálogo em novembro.
Lance! Indica
Globoplay
- Preço
- A partir de R$ 29,90 por mês
- Melhor para
- Brasileirão e conteúdo nacional
Pontos fracos: Quem quer futebol completo paga R$ 78,90 por mês no combo com Premiere. Mesmo assim, o jogo exclusivo do Prime Video fica de fora.
Para quem vale: Pelo que levantamos, vale para quem acompanha o Brasileirão rodada a rodada e gosta de novelas.
4. HBO Max: melhor para a Champions League
- Planos e preços: Básico com Anúncios (R$ 29,90), Standard (R$ 44,90) e Platinum (R$ 55,90) por mês
- Plano anual: R$ 274,80, R$ 418,80 e R$ 538,80, na mesma ordem
- Telas simultâneas: 2 no Básico e no Standard e 4 no Platinum
- Resolução máxima: Full HD, com 4K só no Platinum
Esporte: A HBO Max exibe todos os 189 jogos da Champions League 2026/27, da fase de pontos à final. Vale lembrar que as transmissões ao vivo podem ter anúncios em qualquer plano.
Catálogo: O acervo reúne produções da HBO, filmes da Warner e títulos da DC. Entre os destaques estão A Casa do Dragão, The Last of Us e Pinguim.
Lance! Indica
HBO Max
- Preço
- A partir de R$ 29,90 por mês
- Melhor para
- Champions League
Pontos fracos: O 4K e as quatro telas simultâneas ficam restritos ao Platinum, o plano mais caro. Já o Básico exibe cerca de 4 minutos de anúncios por hora.
Para quem vale: Nas nossas análises, foi o único serviço com a Champions completa, por isso vale para quem acompanha o futebol europeu.
5. Netflix: melhor catálogo de séries e filmes
- Planos e preços: Padrão com anúncios (R$ 25,90), Padrão (R$ 51,90) e Premium (R$ 71,90) por mês
- Plano anual: não tem
- Telas simultâneas: 2 nos planos Padrão e 4 no Premium
- Resolução máxima: Full HD nos planos Padrão e 4K no Premium
Esporte: A Netflix não transmite futebol ao vivo. Para quem gosta de esporte, o catálogo oferece documentários e séries sobre bastidores de times e atletas.
Catálogo: O serviço tem a maior variedade de séries e filmes entre os seis do ranking, com produções de vários países. Entre os destaques estão Stranger Things, Round 6 e Bridgerton.
Lance! Indica
Netflix
- Preço
- A partir de R$ 25,90 por mês
- Melhor para
- Catálogo de séries e filmes
Pontos fracos: Não há plano anual, e os preços subiram até 23,9% em outubro de 2026. Além disso, o 4K fica restrito ao Premium.
Para quem vale: Na comparação que fizemos, vale para quem prioriza séries e filmes e não precisa de jogos ao vivo.
6. Paramount+: melhor complemento para a Libertadores
- Planos e preços: Padrão (R$ 34,90) e Premium (R$ 44,90) por mês
- Plano anual: R$ 309,90 e R$ 399,90, na mesma ordem
- Telas simultâneas: 2 nos planos Padrão e 4 no Premium
- Resolução máxima: Full HD no Padrão e 4K no Premium
Esporte: O Paramount+ exibe jogos da Libertadores e da Sul-Americana em 2026, mas não a final da Libertadores. Além do futebol, o serviço transmite com exclusividade os eventos do UFC desde janeiro.
Catálogo: O acervo reúne Paramount, CBS, Nickelodeon e MTV, com franquias como Star Trek e Missão: Impossível. A série Tulsa King completa a lista de destaques.
Lance! Indica
Paramount+
- Preço
- A partir de R$ 34,90 por mês
- Melhor para
- Acompanhar a Libertadores
Pontos fracos: O 4K fica restrito ao Premium. Além disso, o plano de entrada é o mais caro entre os seis serviços do ranking.
Para quem vale: Entre as opções que analisamos, é o streaming mais barato para quem acompanha a Libertadores e o UFC.
Qual o melhor streaming para quem gosta de futebol?
O melhor streaming para quem gosta de futebol é o Disney+ Premium, mas nenhum serviço tem todos os campeonatos. O Disney+ cobre Libertadores, Sul-Americana e Premier League, enquanto Brasileirão e Champions League ficam em outras plataformas.
|Campeonato (2026)
|Onde passa no streaming
Brasileirão
Premiere via Globoplay (9 jogos por rodada) e Prime Video (1 jogo exclusivo por rodada)
Copa do Brasil
Premiere via Globoplay e Prime Video
Libertadores
Disney+ Premium (ESPN) e Paramount+
Sul-Americana
Disney+ Premium (ESPN) e Paramount+
Champions League
HBO Max
No Brasileirão, é preciso conferir o mandante da partida para saber onde assistir. Por isso, a grade de onde assistir futebol em 2026 muda a cada rodada. Esse modelo explica por que o Premiere tem 9 jogos e o Prime Video fica com o restante.
Na Copa do Brasil, os jogos se dividem entre Premiere, SporTV e Prime Video, conforme a partida. Algumas transmissões são simultâneas, enquanto outras ficam exclusivas no streaming da Amazon.
Para quem quer saber o canal de cada partida no dia, nossa equipe costuma divulgar a agenda de jogos de hoje e onde assistir a cada um.
Que streamings assinar para ver futebol
Como nenhum serviço tem todos os campeonatos, quem acompanha futebol costuma precisar de duas assinaturas. A tabela abaixo mostra as combinações mais comuns e quanto elas custam por mês.
|Perfil
|O que assinar
|Custo por mês
Quem acompanha o Brasileirão
Globoplay Premium + Premiere e Prime Video
R$ 78,90 + R$ 19,90 = R$ 98,80
Quem acompanha a Libertadores
Paramount+ ou Disney+ Premium
A partir de R$ 34,90 (Paramount+)
Quem acompanha futebol europeu
Disney+ Premium e HBO Max
R$ 69,90 + R$ 29,90 = R$ 99,80
O Prime Video entra no combo do Brasileirão porque tem um jogo por rodada que não passa no Premiere. No plano anual, essa mesma dupla (Prime + Premiere) cai para cerca de R$ 53,80 por mês, sem considerar ofertas, como as da Black Friday 2026.
Na Libertadores, o Paramount+ é a opção mais barata, mas não exibe a final. Já o Disney+ Premium soma a Sul-Americana e a Premier League no mesmo plano.
No futebol europeu, por sua vez, o Disney+ Premium traz a Premier League, e a HBO Max completa a cobertura com a Champions. Todos esses serviços também funcionam nas principais smart TVs para ver futebol.
A final da Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes, será em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A transmissão no Brasil, pela internet, será feita pelo Disney+ e pela GE TV (YouTube).
Aliás, para quem é realmente fanático, vale acompanhar as séries de ficção sobre futebol, que ajudam a preencher as semanas sem rodada.
Qual o melhor streaming de música para treinar?
O melhor streaming de música para treinar, para quem já assina o Prime, é o Amazon Music, incluído sem custo extra. Esse catálogo, porém, é menor que o da versão paga do serviço.
Já o Amazon Music Unlimited, contratado à parte, libera o catálogo completo e sem anúncios por R$ 25,90 mensais no plano individual. Spotify e YouTube Music também oferecem planos pagos com playlists de treino. Também vale conferir se há algum streaming em promoção na Black Friday.
Perguntas frequentes
Qual o melhor streaming?
O melhor streaming depende do perfil: para futebol, o Disney+ Premium reúne mais campeonatos por R$ 69,90 mensais. Já para séries e filmes, a Netflix tem o catálogo mais variado, com planos a partir de R$ 25,90.
Qual é o streaming mais barato?
O streaming mais barato é o Prime Video, que custa R$ 19,90 por mês no plano com anúncios. No plano anual, a assinatura Amazon Prime sai por R$ 166,80, com frete grátis e Amazon Music incluídos.
Qual streaming passa futebol?
O streaming que passa futebol varia por campeonato, com jogos no Disney+ Premium, Prime Video, Globoplay, HBO Max e Paramount+. A Netflix, por sua vez, não transmite partidas ao vivo, mas oferece documentários esportivos.
Qual streaming passa o Brasileirão?
O streaming que passa o Brasileirão é o Globoplay com Premiere, com 9 dos 10 jogos de cada rodada. O jogo restante é exclusivo do Prime Video, e o combo do Prime com Premiere custa R$ 98,80 por mês.
Qual streaming passa a Libertadores?
O streaming que passa a Libertadores em 2026 é o Disney+ Premium, pela ESPN, além do Paramount+. O Paramount+ custa R$ 34,90 por mês, enquanto o Disney+ Premium sai por R$ 69,90.
Vale a pena assinar mais de um streaming?
Vale a pena assinar mais de um streaming para quem acompanha vários campeonatos, já que nenhum serviço tem todos. Para o Brasileirão completo, por exemplo, a dupla Globoplay com Premiere e Prime Video custa R$ 98,80 mensais.
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