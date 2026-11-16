Black Friday de TV: modelos baratos com desconto para ver futebol
Confira quais as melhores TVs para ver futebol na Black Friday
A Black Friday de TV 2026 será numa sexta-feira, 27 de novembro, e a Cyber Monday encerra o período no dia 30. Reunimos 10 TVs com desconto na Amazon, de R$ 816 a R$ 3.500, para quem quer ver futebol gastando pouco.
Nossa seleção vai de modelos de 32 polegadas, para usar no quarto, até telas de 65 polegadas, para a sala. As faixas de preço começam em até R$ 1.000 e chegam a modelos acima de R$ 4.000.
|TV
|Para quem serve
|Preço (a partir de)
Smart TV TCL 32" QLED Full HD 32S5K
Quarto com imagem Full HD e Google TV
R$ 956,97
Smart TV Semp 32" Full HD 32S42R Roku TV
Opção mais barata da lista para a cozinha
R$ 816,04
Smart TV Hisense 43" Full HD 43A4NV
Sala pequena com Modo Esportes por IA
R$ 1.279,00
Smart TV TCL 40" QLED Full HD 40S5K
Quarto grande com Google TV
R$ 1.347,57
Smart TV LG 43" 4K NANO 43UN85
4K de entrada para sala pequena
R$ 1.573,82
Smart TV Philco 50" 4K P50CRB Roku TV
Tela de 50" para o jogo com a família
R$ 1.874,00
Smart TV TCL 55" QLED 4K 55P7L
Sala média com 120 Hz e Globoplay
R$ 2.039,15
Smart TV LG 55" 4K UHD 55UA85
Tela de 55" em 4K para a família
R$ 2.733,13
Smart TV TCL 65" QLED 4K 65P7L
65" com 120 Hz para lances rápidos
R$ 3.276,55
Smart TV Samsung 65" Mini LED 4K M75H
Sala ampla com Modo Futebol
R$ 3.329,10
Melhores TVs baratas para ver futebol na Black Friday 2026
As TVs abaixo foram selecionadas na Amazon e organizadas por faixa de preço. Os valores foram conferidos em 10 de novembro de 2026 e podem mudar. Também vale a pena conferir o guia da Black Friday, caso queira acompanhar outros produtos.
TVs até R$ 1.000
Nessa faixa, as TVs têm 32 polegadas, taxa de 60 Hz e resolução HD ou Full HD. São modelos para o quarto ou a cozinha, onde o torcedor assiste de perto.
|TV
|Tela
|Taxa de atualização
|Preço (a partir de)
TCL 32S5K
32" Full HD
60 Hz
R$ 956,97
Semp 32S42R
32" Full HD
60 Hz
R$ 816,04
Samsung LS32H5000F
32" HD
60 Hz
R$ 926,25
LG LB650 AI 2026
32" HD
60 Hz
R$ 935,74
Philco P32CRB
32" HD
60 Hz
R$ 829,00
A TCL 32S5K é a mais completa da faixa, com tela QLED Full HD de 60 Hz e Google TV. O sistema dá acesso aos melhores streamings, como Globoplay, Disney+ e Prime Video, e o modelo atende bem quem assiste no quarto.
Já a Semp 32S42R custa R$ 816,04 e usa o Roku TV, sistema que oferece Globoplay e Prime Video. Com uma tela LED Full HD, ela serve para a cozinha, com uma taxa de 60 Hz que não vai incomodar.
TVs de R$ 1.000 a R$ 1.500
Por até R$ 1.500, a tela sobe para 40 ou 43 polegadas, sempre em Full HD. Esse tamanho já acomoda o torcedor em uma sala pequena, com sofá a cerca de 1,5 metro.
|TV
|Tela
|Taxa de atualização
|Preço (a partir de)
Hisense 43A4NV
43" Full HD
60 Hz
R$ 1.279,00
TCL 40S5K
40" Full HD
60 Hz
R$ 1.347,57
Semp 43S42
43" Full HD
60 Hz
R$ 1.452,00
A Hisense 43A4NV tem tela LED Full HD de 43 polegadas, 60 Hz e sistema VIDAA. Para o futebol, o destaque é o AI Sports Mode, que realça a imagem do gramado e o som da narração e da torcida. Nessa faixa de preço, é a melhor TV para ver futebol.
Antes da compra, vale confirmar no sistema os apps que transmitem o campeonato que você acompanha, um detalhe importante para quem quer saber onde assistir futebol.
A TCL 40S5K, por sua vez, troca três polegadas de tela pelo Google TV, com acesso à Google Play, com mais opções de apps. Com painel QLED Full HD e 60 Hz, ela se encaixa melhor em um quarto grande do que na sala.
TVs de R$ 1.500 a R$ 2.000
Nessa faixa, finalmente podemos listar TVs 4K ou com uma tela de 50 polegadas. Para o torcedor, isso significa uma imagem mais definida, principalmente nas transmissões de campeonatos como a Champions ou a Libertadores.
|TV
|Tela
|Taxa de atualização
|Preço (a partir de)
LG 43UN85
43" 4K
60 Hz
R$ 1.573,82
Philco P50CRB
50" 4K
60 Hz
R$ 1.874,00
Samsung Q5F 43"
43" Full HD
60 Hz
R$ 1.791,83
TCL 43S5K
43" Full HD
60 Hz
R$ 1.518,11
A LG 43UN85 é a primeira da nossa lista que traz resolução 4K, com 43 polegadas, 60 Hz e sistema webOS 26 e três entradas HDMI. A ficha técnica da TV cita apenas Disney+ e Prime Video, mas nossos testes mostraram que há muitas outras opções de aplicativos, como HBO Max e Globoplay.
Já a Philco P50CRB oferece 50 polegadas em 4K com Roku TV e quatro entradas HDMI. É a opção com melhor equilíbrio entre preço e tamanho para reunir a família no domingo.
TVs de R$ 2.000 a R$ 3.000
Entre R$ 2.000 e R$ 3.000, a tela chega a 55 polegadas em 4K, e alguns modelos têm 120 Hz. É o que justifica pagar mais: imagem maior e mais fluida para a sala média.
|TV
|Tela
|Taxa de atualização
|Preço (a partir de)
TCL 55P7L
55" 4K
120 Hz
R$ 2.039,15
LG 55UA85
55" 4K
60 Hz
R$ 2.733,13
LG 55UN85
55" 4K
60 Hz
R$ 2.279,05
LG QNED70 55"
55" 4K
60 Hz
R$ 2.820,41
Philips 50PUG8100
50" 4K
60 Hz
R$ 2.079,45
A TCL 55P7L oferece 55 polegadas em 4K, taxa de 120 Hz e Google TV por R$ 2.039,15. Nos apps disponíveis, a própria marca já envia a TV com Globoplay, Disney+ e Prime Video, o que faz dela a opção mais equilibrada da faixa, não só para quem quer ver futebol, mas também para quem busca uma opção para videogames na Black Friday de TVs.
Já a LG 55UA85 mantém 55 polegadas em 4K, com 60 Hz, webOS 25 e três entradas HDMI. Na ficha, aparecem Disney+ e Prime Video, e o modelo atende a família que vê o jogo na sala.
TVs de R$ 3.000 a R$ 4.000
Nessa faixa, já é possível comprar telas de 65 polegadas, com Mini LED ou até 144 Hz. Quem assiste em uma sala média ou ampla, a 2 metros ou mais do sofá, aproveitará melhor essa categoria de TVs.
|TV
|Tela
|Taxa de atualização
|Preço (a partir de)
TCL 65P7L
65" 4K
120 Hz
R$ 3.276,55
Samsung M75H 65"
65" 4K
60 Hz
R$ 3.329,10
TCL 65A400M
65" 4K
144 Hz
R$ 3.998,98
TCL 65C6K
65" 4K
120 Hz
R$ 3.576,91
Hisense 65Q6QV
65" 4K
60 Hz
R$ 3.019,99
A TCL 65P7L combina 65 polegadas em 4K com 120 Hz, que deixa a bola nítida em lances rápidos. O Google TV dá acesso a praticamente todos os apps principais que transmitem esportes, e o modelo tem três entradas HDMI.
A Samsung M75H de 65 polegadas tem Mini LED, 60 Hz e Tizen, com Disney+ e Prime Video já instalados de fábrica. Seu Modo Futebol usa IA para realçar o som da torcida e a imagem do gramado.
TVs acima de R$ 4.000
Acima de R$ 4.000, já é possível cogitar TVs de 75 e 85 polegadas, algumas com 120 Hz ou 144 Hz na Black Friday das TVs. Porém, esse tamanho só faz sentido para quem tem um espaço com até 2,25 metros de distância da tela.
|TV
|Tela
|Taxa de atualização
|Preço (a partir de)
Hisense 75Q6QV
75" 4K
60 Hz
R$ 4.199,99
Samsung M75H 75"
75" 4K
60 Hz
R$ 4.589,10
TCL 75P8L
75" 4K
144 Hz
R$ 4.991,90
LG NU855 85"
85" 4K
60 Hz
R$ 5.949,15
Para a maioria das salas, um modelo de 65 polegadas da faixa anterior já será mais do que suficiente para acompanhar as partidas da semana. Subir para cá vale a pena quando a distância do sofá pede 75 polegadas ou mais, para espaços mais amplos ou para quem quer melhor TV para ver futebol em todos os aspectos.
O que avaliar em uma TV para ver futebol?
Para ver futebol, os pontos principais para avaliar numa TV são tamanho, resolução, taxa de atualização e acesso aos apps. A partir disso, analisamos o preço, buscando equilibrar as melhores qualidades pelo menor valor.
Qual tamanho de TV escolher para a distância do sofá?
O tamanho de TV para a distância do sofá pode ser calculado dividindo a distância em centímetros por 3. A Samsung usa essa regra e chega às referências da tabela abaixo.
|Distância até a TV
|Tamanho indicado
|Ambiente
Cerca de 1 m
32"
Quarto ou cozinha
Até 1,5 m
43" a 50"
Quarto ou sala pequena
De 1,65 m a 2 m
55" a 65"
Sala média
De 2,25 m a 2,6 m
75" a 85"
Sala ou espaço amplo
No futebol, notamos que uma tela pequena demais em relação à distância dificulta acompanhar jogadores e bola nos planos abertos. Por isso, o tamanho costuma pesar mais na experiência do que recursos extras de imagem.
Full HD ou 4K: qual resolução vale mais para ver jogos?
Entre Full HD e 4K, a resolução que vale mais para ver jogos depende do tamanho da tela. Em 32 e 40 polegadas, o Full HD resolve bem, enquanto o 4K faz diferença a partir de 50 polegadas.
Em 43 polegadas, o ganho do 4K existe, mas é discreto para quem senta a mais de 1,5 metro. Além disso, a qualidade depende da transmissão, e nem todo jogo é exibido em 4K.
Claro, a maior parte das partidas só tem transmissão em HD ou Full HD, seja na TV aberta, seja no streaming, principalmente no futebol brasileiro. Uma TV 4K vai ajustar essa imagem à tela, mas não criará detalhes que o sinal original não tem, com exceções de TVs com tecnologias exclusivas, como o Modo Futebol da Samsung M75H.
60 Hz ou 120 Hz faz diferença no futebol?
Sim, 60 Hz ou 120 Hz faz diferença no futebol, sobretudo em lances rápidos e viradas de câmera. A taxa de atualização indica quantas vezes por segundo a imagem da tela é renovada.
Com 120 Hz, bolas em velocidade e os movimentos laterais da câmera aparecem com menos rastro, sem que a transmissão pareça turva. Ainda assim, numa TV de 60 Hz, os jogos seguirão assistíveis, sobretudo nas telas menores.
Na verdade, a taxa de atualização faz mais diferença para videogames, já que os Hz acompanham os FPS dos jogos.
Quais sistemas e apps olhar para ver futebol na TV?
Os sistemas e apps que você deve olhar para ver futebol na TV são os que liberam Globoplay, Disney+ e Prime Video. É o sistema operacional, como Google TV, webOS, Tizen, Roku TV ou VIDAA, que define quais apps podem ser instalados.
Por isso, vale confirmar se esses três apps estão no modelo escolhido antes da compra, já que a lista muda entre sistemas. A escolha também depende de quais plataformas de streaming transmitem o campeonato que você acompanha.
Lembrando que as fichas técnicas e anúncios das TVs listam apenas os apps pré-instalados. Isso não significa que você não poderá instalar outros aplicativos.
Quem usa TV por assinatura, console ou outro aparelho externo precisa olhar as entradas HDMI. Modelos com três ou quatro portas permitem ligar receptor, videogame e soundbar ao mesmo tempo.
Vale comprar TV agora ou esperar a Black Friday?
Vale a pena comprar uma TV agora, se o valor já estiver abaixo da média dos últimos 3 meses. Em nossas análises, notamos que a Black Friday oferece boas ofertas, mas não é o único momento do ano com bons preços.
Por isso, acompanhar o histórico da TV escolhida é mais seguro do que esperar uma única data. Dito isso, ainda vale a pena conferir a Black Friday das TVs, já que outros produtos do seu interesse recebem descontos especiais no período.
Perguntas frequentes
Qual tamanho de TV escolher para ver futebol?
O tamanho de TV para ver futebol depende da distância até o sofá, dividida em centímetros por 3. Assim, 1,5 metro pede de 43 a 50 polegadas, e 2 metros pedem de 55 a 65 polegadas.
TV de 60 Hz serve para ver futebol?
Sim, uma TV de 60 Hz serve para ver futebol, principalmente em telas de até 55 polegadas. Modelos de 120 Hz deixam lances rápidos mais fluidos, mas custam mais.
TV barata tem Globoplay e Disney+?
Sim, muitas TVs baratas têm Globoplay e Disney+, desde que o sistema ofereça os dois apps. Como a lista varia entre sistemas, vale confirmar os apps, ou se é possível instalar aplicativos além dos que já vêm de fábrica.
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