Qual é o melhor tênis de corrida da adidas? Veja cinco modelos

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 17:28 • Rio de Janeiro

Correr é muito mais que um estilo de vida, é um hábito saudável. E para ter o melhor desempenho, é preciso escolher o tênis ideal. A atividade física pode ser feita no parque, na academia e até no caminho de casa. A adidas, conhecida por trazer coleções inovadoras e de design sofisticado, oferece uma gama de opções para você começar a correr em grande estilo. Mas qual é o melhor tênis de corrida da adidas? E ainda, quais são os melhores modelos com excelente custo-benefício?

O Lance! Indica separou cinco modelos, do iniciante ao profissional, para correr melhor em 2024. Confira!

Em busca do melhor tênis de corrida da adidas: Listamos nosso Top 5

Não é preciso ser um atleta olímpico para começar a correr com estilo e conforto. Para te ajudar a encontrar o par ideal para o seu treino, listamos seis modelos da marca. Veja:

Características a observar em um tênis de corrida

Não é só o estilo de um tênis que define se vale a pena comprar ou não. Algumas informações, como saber o seu tipo de pisada, entender melhor sobre os conceitos de amortecimento e responsividade, por exemplo, são importantes para adquirir o melhor tênis de corrida para você.

Quais são os tipos de pisadas e como elas influenciam na escolha do tênis

A forma como os pés tocam o chão tem influência direta em diversos fatores que interferem na corrida. (Foto: Divulgação)

Pisada neutra: Quando o pé toca o chão e distribui o impacto de maneira uniforme. A maioria dos corredores tem esse tipo de pisada.

Pisada pronada: Quando o pé rola para dentro ao tocar o chão. Pessoas com pisada pronada podem precisar de tênis com suporte extra.

Pisada supinada: Quando o pé rola para fora ao tocar o chão. Corredores com pisada supinada podem precisar de tênis com mais amortecimento para absorver o impacto.

O que é um tênis responsivo e um tênis com amortecimento?

A responsividade de um tênis é a sua habilidade de retornar energia após o impacto, ajudando a impulsionar o corredor para frente. Tênis responsivos geralmente possuem uma entressola mais firme e são mais leves, sendo preferidos por corredores que buscam velocidade e eficiência.

Por outro lado, o amortecimento é a capacidade do tênis de absorver os impactos durante a corrida. Tênis com maior amortecimento costumam ser mais confortáveis, especialmente para corridas longas ou em superfícies duras.

O que significa o drop de um tênis de corrida?

O drop refere-se à diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé no amortecimento do tênis. Quanto menor for esse valor, mais natural será a passada proporcionada pelo calçado. Tênis de corrida com um drop entre 0 e 5 mm são ideais para corredores experientes que possuem uma técnica mais apurada.

Por outro lado, tênis com um drop entre 6 e 10 mm (ou até maior) são recomendados para corredores iniciantes e intermediários, pois oferecem uma passada natural, além de fornecerem maior conforto para o calcanhar.

Veja o melhor tênis de corrida da adidas para você

Separamos uma lista com características e onde você pode comprar o melhor tênis de corrida da adidas de acordo com o seu nível no esporte. Veja abaixo e escolha o mais recomendado para você!

O modelo Response Runner é ideal para iniciantes, especialmente aqueles que buscam uma caminha ou corrida com estilo. Possui um cabedal em malha para o conforto do dia a dia e aterrissagem suave e amortecida. Com esse tênis, você terá o suporte e a tração necessários para dar um gás na corrida em qualquer lugar.

adidas Respose Runner
Modelo unissex, disponível do tamanho 35 ao 44, a partir de R$ 299,00.

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Indicado para: Iniciantes

Peso: 310g (tamanho 40)

Pisada: Neutra

Drop na entressola: 10 mm (calcanhar 32 mm / ponta do pé 22 mm)

Solado: Borracha

Se você busca conforto e custo-benefício, o modelo Runfalcon 3 é uma ótima opção para avaliar. Seja em uma corrida no parque ou na esteira, o tênis proporcionará conforto e amortecimento leve durante o uso, por conta da tecnologia Cloudfoam na entressola. O solado emborrachado garante ainda aderência e tração para diferentes tipos de superfícies.

adidas Runfalcon 3
O modelo possui formato grande, portanto, fique atento e veja o melhor tamanho para você. A partir de R$ 399,90.

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Indicado para: Iniciantes e Intermediários

Tecnologia: Cloudfoam

Peso: 325 g (tamanho 40)

Pisada: Neutra

O modelo Supernova Rise Running é projetado para proporcionar o máximo de conforto. Uma excelente opção para quem gosta de correr sentindo a maciez na sola do pé, é um tênis que preza pelo amortecimento. Ele possui a tecnologia Dreamstrike+, um espuma redesenhada que oferecendo mais conforto e suporte ao longo da corrida. Conta ainda com um sistema de hastes de suporte com espuma mais densa para transições suaves do calcanhar à ponta do pé.

adidas Supernova Rise Running
Modelo unissex, disponível do tamanho 39 ao 42, a partir de R$ 599,00.

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Indicado para: Intermediários

Tecnologia: Dreamstrike+

Peso: 277g (tamanho 40)

Pisada: Neutra

Amortecimento: Alto

Para os corredores mais experientes, que correm distâncias a partir de 10 quilômetros, o Ultraboost Light é uma excelente opção tanto em qualidade quanto em investimento. A família Ultraboost é muito famosa no mundo da corrida e a linha Light vem com preços mais acessíveis.

adidas Ultraboost Light 23
O modelo está disponível do tamanho 34 até o 44, a partir de R$ 799,99.

Comprar na adidas - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Indicado para: Intermediários e Avançados

Amortecimento: Alto

Material: Têxtil e Sintético

Tecnologia: BOOST™

Composição: O cabedal de fio contém pelo menos 50% de Parley Ocean Plastic e 50% de poliéster reciclado/no mínimo 10% menos emissões por par em comparação com a versão anterior.

Pisada: Neutra

Peso do Produto: 299 g

Feito com e para atletas, o modelo Adizero Adios Pro 3 apresenta as tecnologias recordistas LIGHTSTRIKE PRO e solado de borracha Continental™ para aqueles que buscam velocidade na prova, além da rigidez equilibrada com o sistema de estrutura holística ENERGYRODS 2.0, que proporciona leve rigidez para uma passada mais ágil e eficiente, do calcanhar à ponta dos dedos.

O solado de borracha têxtil do Adizero Adios Pro 3 oferece uma tração extraordinária, garantindo estabilidade e segurança tanto em condições secas quanto úmidas.

Adizero Adios Pro 3
O melhor tênis de velocidade de 2024 pela Women's Health está disponível por R$ 1.799,99.

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Indicado para: Avançados / Atletas

Amortecimento: Alto

Material: Têxtil e Sintético

Tecnologia: LIGHTSTRIKE PRO e ENERGYRODS 2.0

Pisada: Neutra

Peso do Produto: 223 g (tamanho 40)

Entenda mais as tecnologias dos tênis de corrida da adidas

Conhecer a tecnologia de uma marca pode te ajudar a tomar a melhor decisão na escolha do melhor tênis de corrida para o seu nível. As tecnologias variam de acordo com o modelo e o propósito para o qual o tênis foi projetado, então conheça as principais:

Cloudfoam: Oferece um amortecimento macio e confortável para uso ao longo do dia.

Boost: Um material de amortecimento que oferece retorno de energia, proporcionando conforto e responsividade. A tecnologia oferece conforto e durabilidade, com um material resistente a temperaturas variadas e diferentes condições do solo.

Primeknit: Um tipo de malha utilizada no cabedal dos tênis, que proporciona leveza, flexibilidade e respirabilidade para o corredor. A tecnologia é ideal para quem busca correr com conforto e qualidade.

Lightboost: Oferece retorno de energia a cada passo, tornando a corrida mais responsiva e confortável. Possui entressola com material Boost 30% mais leve, proporcionando mais leveza para quem usa.

Lightstrike: Possui uma entressola extremamente leve. A tecnologia foi projetada para oferecer maior velocidade e desempenho, oferecendo um amortecimento seco e rígido – ideal para corridas de velocidade.

Lightstrike Pro: Com a espuma estrategicamente posicionada na área do antepé para impulsionar os corredores, a tecnologia garante ainda mais conforto e amortecimento para ter um alto desempenho em uma simples corrida, ou até uma maratona.