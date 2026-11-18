O PS5 na Black Friday 2026 já aparece com ofertas antes da data oficial, marcada para 27 de novembro. Em novembro, o PS5 Digital de 825 GB custa entre R$ 4.184 e R$ 4.417, o PS5 Slim de 1 TB com leitor varia de R$ 4.699 a R$ 5.034, enquanto o PS5 Pro de 2 TB fica entre R$ 7.499 e R$ 7.837.

Lance! Indica PS5 Edição Digital 825 GB (Slim) A partir de R$ 4.169,00 Ver oferta na Amazon PS5 Edição Slim Disk 1TB (Com leitor) A partir de R$ 4.749,90 Ver oferta na Amazon PS5 Pro 2 TB A partir de R$ 7.837,50 Ver oferta na Amazon Bundle PlayStation 5 Slim Digital 825 GB + GTA VI A partir de R$ 4.908,90 Ver oferta na Amazon Preços conferidos em 18/11 e podem mudar a qualquer momento.

Além da Amazon, este guia compara lojas onde você pode encontrar o console por preços mais baixos e apresenta critérios para identificar descontos reais, avaliar ofertas e escolher a versão mais adequada ao seu perfil.

Quanto está o PS5 na Black Friday 2026?

Na Black Friday de 2026, o PS5 pode custar na faixa de R$ 4.000 em sua versão digital, considerando os preços encontrados nas lojas analisadas no momento da redação deste artigo.

Modelo Preço sugerido pela Sony Faixa de preço nas lojas em novembro Bom preço na Black Friday PS5 Digital 825 GB R$ 4.599,90 R$ 4.184 - R$ 4.417 Abaixo de R$ 4.000 PS5 Slim com leitor 1 TB R$ 5.099,90 R$ 4.699 - R$ 5.034 Abaixo de R$ 4.500 PS5 Pro 2 TB R$ 7.499,90 R$ 7.499 - R$ 7.837 Abaixo de R$ 7.300

Os valores que indicamos são referentes aos consoles sem jogos incluídos, conferidos em 18 de novembro de 2026. Os preços indicados como bons são metas sugeridas, não ofertas confirmadas.

Qual PS5 comprar: Digital, 1TB ou Pro?

A escolha do modelo de PS5 depende do seu orçamento, da preferência por jogos digitais ou em disco e do nível de desempenho gráfico que você procura. Veja o perfil mais indicado para cada modelo:

PS5 Digital 825 GB: indicado para quem compra jogos exclusivamente pela PlayStation Store e procura a opção mais acessível; PS5 Slim com leitor de 1 TB: ideal para quem compra jogos físicos, aproveita discos usados ou prefere ter mais espaço de armazenamento; PS5 Pro 2 TB: recomendado para quem tem uma TV 4K compatível com recursos avançados de imagem e busca melhor desempenho gráfico nos jogos otimizados para o console.

Em resumo, o PS5 Digital atende bem quem prioriza economia, o Slim com leitor oferece mais flexibilidade e o Pro entrega recursos gráficos aprimorados para quem aceita pagar mais por eles.

Já os apps de streamings que rodam no PS5 e outras funções básicas estão disponíveis em todos os modelos.

Comparativo técnico entre os modelos de PS5

Veja alguns detalhes técnicos de cada modelo de PS5 para se orientar na escolha.

Especificação PS5 Digital 825 GB PS5 Slim Disk 1 TB PS5 Pro 2 TB GPU AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 GPU aprimorada Desempenho gráfico Até 10,3 TFLOPS Até 10,3 TFLOPS Até 45% mais desempenho de renderização CPU AMD Zen 2, 8 núcleos e 16 threads AMD Zen 2, 8 núcleos e 16 threads AMD Zen 2, 8 núcleos e 16 threads Armazenamento SSD de 825 GB SSD de 1 TB SSD de 2 TB Tem leitor de discos? Não Sim Não, vendido separadamente Ray Tracing Sim Sim Sim, com recursos aprimorados PSSR Não Não Sim VRR Sim, em TVs compatíveis Sim, em TVs compatíveis Sim, em TVs compatíveis Peso aproximado 2,6 kg 3,2 kg 3,1 kg

E o que essas diferenças significam na prática?

Armazenamento: os modelos Slim e Pro oferecem mais espaço para instalar jogos, embora parte da capacidade total fique reservada ao sistema; Leitor de discos: apenas o Slim já inclui o leitor, enquanto os modelos digitais exigem a compra de um acessório compatível para utilizar mídias físicas; Desempenho gráfico: o PS5 Pro possui GPU aprimorada, com mais unidades de computação e memória mais rápida, o que favorece jogos compatíveis; PSSR: exclusivo do PS5 Pro, o recurso utiliza inteligência artificial para aprimorar a resolução das imagens em títulos compatíveis; Ray Tracing: os três consoles oferecem suporte à tecnologia, mas o Pro conta com uma implementação aprimorada para reflexos, sombras e iluminação em jogos compatíveis.

Assim, antes de escolher, considere também o preço dos jogos e dos acessórios, já que o modelo mais caro nem sempre representa a opção mais adequada para todos os jogadores.

Melhor lugar para comprar PS5: as lojas mais baratas

Para descobrir onde comprar PS5 mais barato na Black Friday 2026, vale comparar ofertas na Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza e Shopee, além do site oficial da PlayStation.

Cada loja oferece condições diferentes de frete, parcelamento e cupons, mas é importante conferir quem vende e entrega o console antes de fechar o carrinho no melhor lugar para comprar PS5.

Amazon: compra segura com vantagens para assinantes Prime

A Amazon é revendedora oficial da PlayStation e oferece frete grátis para membros Prime, além de cupons exclusivos em produtos selecionados durante a Black Friday.

Lance! Indica Bundle PS5 Slim Digital 825 GB + GTA VI Conjunto de console PS5 e o jogo GTA VI Ver oferta na Amazon

Também vale conferir os descontos via Pix, se for comprar à vista, e também as opções de parcelamento no cartão, que podem chegar a 12 vezes sem juros.

Mercado Livre: variedade de vendedores e opções de parcelamento

O Mercado Livre reúne ofertas de diferentes vendedores, o que permite comparar preços, condições de entrega e parcelamento antes de comprar.

Em novembro, encontramos opções de PS5 parceladas em até 10 vezes sem juros, mas vale conferir a reputação do vendedor e a procedência do console.

Magazine Luiza: desconto no Pix e parcelamento sem juros

O Magazine Luiza oferece diferentes condições de pagamento, incluindo descontos no Pix e parcelamento em até 10 vezes sem juros em ofertas selecionadas.

Além disso, a plataforma permite filtrar os produtos por vendedor, prazo de entrega e preço com frete. Assim, vale a pena passar um tempo comparando os anúncios.

Shopee: preços menores no Pix, mas atenção ao vendedor

A Shopee pode apresentar preços mais baixos para quem paga via Pix, além de disponibilizar cupons de desconto e benefícios de frete grátis em produtos elegíveis.

Entretanto, confira a reputação da loja, as avaliações do produto e as condições de garantia antes de fechar o pedido.

Site oficial da PlayStation: referência para preços e revendedores autorizados

O site oficial da PlayStation é uma boa referência para consultar os modelos, as especificações e os preços sugeridos pela Sony.

A página de compra direciona o consumidor a revendedores online, facilitando a busca por lojas que comercializam os consoles.

Dicas para comprar PS5 mais barato na Black Friday

Para encontrar o PS5 com preço baixo na Black Friday 2026, compare as ofertas, confira as condições de pagamento e verifique a reputação do vendedor antes de concluir o pedido. Estas dicas também valem para outras ofertas da Black Friday:

Compare os preços: use a tabela deste guia como referência para identificar ofertas realmente vantajosas e evitar descontos sobre preços inflados, como indicamos em nosso guia da Black Friday;

use a tabela deste guia como referência para identificar ofertas realmente vantajosas e evitar descontos sobre preços inflados, como indicamos em nosso guia da Black Friday; Confira o desconto no Pix: algumas lojas oferecem preços menores para pagamentos à vista, enquanto o parcelamento pode ter condições diferentes;

algumas lojas oferecem preços menores para pagamentos à vista, enquanto o parcelamento pode ter condições diferentes; Avalie os bundles: pacotes com jogos ou acessórios podem oferecer melhor custo-benefício do que comprar cada item separadamente;

pacotes com jogos ou acessórios podem oferecer melhor custo-benefício do que comprar cada item separadamente; Prefira vendedores confiáveis: nos marketplaces, confira se o anúncio pertence à loja oficial ou a um vendedor com boa reputação e garantia válida;

nos marketplaces, confira se o anúncio pertence à loja oficial ou a um vendedor com boa reputação e garantia válida; Calcule o valor total: considere frete, juros, prazo de entrega e possíveis custos adicionais antes de comparar duas ofertas, por exemplo, ao buscar uma TV com desconto para jogar.

Assim, você consegue avaliar o custo total da compra e escolher uma oferta que realmente faça sentido para seu orçamento, sem se deixar levar apenas pelo percentual de desconto anunciado.

Melhores acessórios para PS5

Os melhores acessórios para PS5 incluem o controle DualSense, o headset sem fio PULSE 3D e uma estação de carregamento, que ampliam a imersão, melhoram a comunicação durante as partidas e facilitam a organização do setup.

Controle DualSense: mais imersão com gatilhos adaptáveis e resposta tátil

O DualSense é o controle oficial do PS5 e conta com gatilhos adaptáveis e resposta tátil, recursos que reproduzem diferentes níveis de resistência e vibração conforme as ações de cada jogo.

Lance! Indica Controle DualSense Modelo branco Ver oferta na Amazon

Sony Headset PULSE 3D Wireless: áudio espacial e comunicação durante as partidas

O PULSE 3D Wireless é um headset sem fio desenvolvido para aproveitar o áudio 3D do PS5 em jogos compatíveis, além de contar com dois microfones integrados com cancelamento de ruído e controles de volume e microfone.

Lance! Indica Sony Headset PULSE 3D Wireless Modelo branco Ver oferta na Amazon

Estação de carregamento para controle de PS5: mais organização e praticidade

A estação de carregamento facilita a organização do setup e permite manter o controle recarregado entre as sessões de jogo, sem depender de conectá-lo diretamente ao console. Ao comprar o seu, confira a compatibilidade com o DualSense e as especificações do fabricante.

Lance! Indica Estação de carregamento para controle de PS5 Modelo branco Ver oferta na Amazon

Perguntas frequentes sobre PS5 na Black Friday

Veja algumas questões recorrentes sobre o PS5 na Black Friday.

Quando é a Black Friday 2026?

A Black Friday 2026 acontece em 27 de novembro, mas algumas lojas já anteciparam as ofertas de PlayStation 5 durante o mês.

Quanto está o PS5 na Black Friday?

Em novembro de 2026, o PS5 Digital de 825 GB custa R$ 4.169, o PS5 Slim de 1 TB com leitor sai por R$ 4.749,90 e o PS5 Pro de 2 TB custa R$ 7.837,50 na Amazon.

Vale a pena comprar PS5 na Black Friday?

Sim, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade para comprar o PS5, especialmente quando o preço fica abaixo da média praticada pelas lojas e oferece condições vantajosas de pagamento e entrega.

Qual o melhor lugar para comprar PS5 mais barato?

Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza e Shopee disputam o melhor lugar para comprar PS5 mais barato; por isso, vale comparar preços.